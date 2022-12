RÉSULTATS DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

/EIN News/ -- ROUYN-NORANDA, Québec, 21 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance: ABI) est heureuse d’annoncer les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 20 décembre 2022 (« l’Assemblée »). Les actionnaires ont majoritairement élu chacun des candidats présentés à la circulaire de la direction relative à l’Assemblée, soit: Pascal Hamelin, chef de la direction depuis avril 2022, Daniel Adam, René Branchaud, Renaud Hinse, François Mestrallet, Nicole Veilleux et Loïc Bureau.



Pascal Hamelin et Loïc Bureau sont de nouveaux administrateurs de la Société. Loïc Bureau est détenteur d’un baccalauréat en Génie géologique et titulaire de plus de 20 ans d’expérience dans l’exploration minière, la gestion de projets et l'enseignement. Il est reconnu comme un gestionnaire adaptatif, ingénieux et axé sur les objectifs.

Le conseil d’administration tient à remercier ses administrateurs sortants : Normand Hinse, qui a soutenu et aider la Société à titre d’administrateur depuis 1986, ainsi que Christian Dupont.

La résolution nommant Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeurs de la Société et la résolution approuvant le Règlement relatif au préavis, expliqué à la circulaire de la direction relative à l’Assemblée, ont également été approuvées par une majorité des votes exprimés.

Avant l’Assemblée, le conseil d’administration de la Société a résolu de ne pas présenter aux actionnaires les résolutions spéciales nécessitant une modification des statuts de la Société, soit la résolution sur la refonte du capital-actions, la résolution sur le changement de nom de la Société et la résolution autorisant l’ajout d’administrateurs.

Lors de la réunion du conseil d’administration qui a suivi l’Assemblée, le Conseil a nommé les personnes suivantes comme dirigeants de la Société : Pascal Hamelin, président et chef de la direction ; Christine Lefebvre, chef des finances, François Mestrallet, président du Conseil et Me Julie Godard, secrétaire corporative. De plus, les administrateurs suivants ont été nommés comme membres des comités du conseil d'administration : Nicole Veilleux, Daniel Adam et Loïc Bureau au comité d’audit ; René Branchaud, Nicole Veilleux et François Mestrallet au comité de rémunération ; Pascal Hamelin, Daniel Adam, Renaud Hinse et Loïc Bureau au comité technique (santé, sécurité et environnement) ; et François Mestrallet, Nicole Veilleux et René Branchaud au nouveau comité sur la gouvernance.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est un producteur d’or et une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.com et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedar.com .

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs

Reseau ProMarket Inc.,

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

