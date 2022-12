/EIN News/ -- Nouvelle intégration de la solution cloud d'automatisation des comptes fournisseurs Quadient avec Microsoft Dynamics Business Central

Paris, le 20 décembre 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat entre sa solution cloud d'automatisation des comptes fournisseurs (AP) et Business Central (ex-MS Dynamics NAV), qui profitera aux utilisateurs en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande.

Grâce à la nouvelle intégration avec Quadient Accounts Payable Automation de Beanworks, les entreprises utilisant l’ERP Business Central sur site pourront réduire le temps consacré à la saisie manuelle des données, et pourront traiter et approuver les factures plus rapidement. Les équipes comptables profiteront désormais d’un nombre illimité de chemins d'approbation pour un traitement automatisé, de la capture automatique pour renseigner les coordonnées présentes sur l'en-tête de la facture et les montants en dollars, et de la possibilité de synchroniser les données entre les systèmes, selon un calendrier personnalisé ou à la demande, en un seul clic.

« Même avec un excellent ERP comme Business Central, certaines tâches sont toujours traitées manuellement, qui prennent deux à trois minutes chacune. Cela n’a l’air de rien, mais rapporté à l’échelle de centaines de factures, c’est du temps que les équipes comptables ne peuvent pas consacrer à des tâches plus analytiques et plus importantes », explique Yash Boosharya, Directeur des Solutions d’Automatisation AP, chez Quadient. « Nous sommes ravis d’apporter une solution optimale aux équipes comptables à travers ce partenariat ».

La solution d’automatisation des comptes fournisseurs (AP) de Quadient automatise les flux de travail AP afin d’en libérer les professionnels de la comptabilité et de leur permettre de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. De l'achat au paiement, Quadient AP s'intègre à de nombreuses solutions ERP de premier plan, comme récemment avec l’annonce de nouvelles fonctionnalités dans l’intégration avec NetSuite. La solution fait partie de la plateforme cloud d’Automatisation Intelligente des Communications de Quadient, qui propose également l'automatisation et la gestion des comptes clients (AR), la gestion des communications clients (CCM), l'automatisation documentaire et la cartographie du parcours client (CJM). Plus de 12 000 clients dans le monde font confiance aux solutions cloud de Quadient.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur www.quadient.com.

