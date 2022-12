Công ty làm, may áo thun team building giá rẻ

Bảng giá áo thun Hải Dương Bảng giá áo thun Hà Tĩnh

Hồ CHí MINH, QUậN 7, VIệT NAM, December 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Áo Thun Màu Trắng In HìnhMẫu áo thun màu trắng in hình độc đáo với hình ảnh con người cách điệu theo hướng hoạt hình và slogan “ Đồng nghiệp là cùng nhau tạo nghiệp” hài hước. Trang phục dễ mặc, phù hợp cho mọi giới tính và độ tuổi.Áo Thun Màu Vàng Tay XámÁo thun màu vàng tay xám là mẫu đồng phục hội nhóm, teambuilding rất được yêu thích. Áo sử dụng màu vàng chủ đạo, phần tay và cổ màu xám trông khá bắt mắt. Form áo rộng thoải mái cho cả nam lẫn nữ.Áo Thun Màu Cam TrơnÁo thun màu cam trơn may form rộng thoải mái với cổ tròn, tay ngắn. Áo không họa tiết dễ mix – match và sử dụng trong nhiều dịp như teambuilding, sinh hoạt đội nhóm hằng ngày.Áo Thun Màu Xanh In LogoÁo thun màu xanh in logo làm từ chất liệu thun cá sấu co giãn tốt, bền màu. Thiết kế rộng rãi, cổ bẻ thanh lịch, bên phía ngực trái có in logo hội nhóm, doanh nghiệp…Áo Thun Xanh Lá Viền Trắng In HìnhMàu xanh lá tượng trưng cho sự tái sinh, tươi mát tạo cảm giác thoải mái cho các hoạt động hội nhóm, teambuilding. Với thiết kế này, áo sử dụng tone xanh làm chủ đạ, nhấn nhá bằng hình in trên mặt áo, cổ và cánh tay màu trắng.Áo Thun Màu Đỏ Viền Trắng ĐenÁo thun màu đỏ viền trắng đen mang đến năng lượng tích cực, mạnh mẽ và quyết tâm rất thích hợp cho các hoạt động teambuilding. Phần viền đen may ở cánh tay, cổ và trụ áo nổi bật trên nền áo đỏ. Phía trước ngực có thể in logo hoặc tên doanh nghiệp, hội nhóm tùy ý.Áo Thun Màu Tím In ChữÁo thun màu tím in chữ may form rộng, cổ tròn, tay đùi thích hợp cho hoạt động vào mùa hè. Phần chữ được in lớn chính giữa ngực, tên đội nhóm in nhỏ phía bên ngực trái.Áo Thun Màu Trắng In LogoÁo thun trắng in logo có thể mix – match với nhiều thể loại trang phục, diện đi teambuilding ở nhiều nơi. Áo thiết kế đơn giản, ôm vừa theo cơ thể, phần logo được in bên ngực trái.Áo Thun Màu Tím Viền Trắng In ChữÁo thun màu tím viền trắng in chữ gây ấn tượng mạnh bởi dòng chữ xiên đặt đặt lệch bên phải mặt trước áo và trên cánh tay phải áo. Phần chữ, viền cánh tay và cổ màu trắng nổi bật trên nền áo tím.Áo Thun Màu Đen Viền Cam Thêu ChữThiết kế áo tương đối đơn giản, bo viền phần cổ và tay áo, phía trước có thêu tên doanh nghiệp, hội nhóm tỉ mỉ và sắc sảo. Bên cạnh dùng cho hoạt động teambuilding, áo còn có thể sử dụng làm đồng phục thường ngày nhờ chất liệu thun cá sấu bền chắc.Xem thêm:

