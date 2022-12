Bảng giá áo thun Lào Cai

Ở đâu làm áo thun quán trà sữa Ở đâu làm áo thun Khánh Hòa

Bảng giá áo thun Bắc Kạn - Chuyên may áo thun Vĩnh Phúc - Công ty làm áo thun Thái Bình

LàO CAI, VIệT NAM, December 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Đồng Phục DONY – Xưởng May Giá Rẻ, Chất Lượng CaoXưởng May DONY là một trong những đơn vị may gia công (đồng phục, sản phẩm thời trang) uy tín tại Việt Nam. Sở hữu kinh nghiệm may đồ xuất khẩu lâu năm cùng hệ thống xưởng may khép kín, DONY trọn gói từ nguyên liệu đến may-in-thêu và gia công hoàn thiện, không qua trung gian. Từ đó, đem lại sản phẩm chất lượng với giá thành phải chăng nhất đến khách hàng.Đặc biệt, với kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành, hợp tác với nhiều đơn vị lớn nhỏ trong và ngoài nước, DONY khá chuyên nghiệp khi làm việc từ xa. Nên dù ở Lào Cai hay bất kỳ đâu thì bạn vẫn dễ dàng trao đổi, kiểm hàng cũng như được vận chuyển hàng miễn phí về tận nhà.Thông tin liên hệ:Xưởng mẫu & Văn phòng: C2/1F đường Quách Điêu – Khu công nghiệp Vĩnh Lộc A – Bình Chánh.Xưởng may: 355/23 Kênh Tân Hóa, Q.Tân Phú, Tp. HCM.Xưởng in thêu: 8 Thép Mới, Q. Tân Bình, Tp. HCM.Điện thoại: 1900 9449 – 0938 842 123 – 0906 718 123 – 0901 893 234.Website: dongphuc.dony.vn – dony.vnEmail: info@dony.vnĐồng Phục Linh TrầnLinh Trần là một địa chỉ may in đồng phục uy tín tại khu vực miền núi phía Bắc. Sở hữu đội ngũ công nhân lành nghề và tư vấn viên chuyên nghiệp, địa điểm này được rất nhiều tổ chức, đơn vị tại Lào Cai ưu ái lựa chọn.Thế mạnh của Đồng Phục Linh Trần là may-in-thêu các sản phẩm như: đồng phục học sinh, đồng phục công sở, đồng phục hội nhóm, đồng phục bảo hộ và đồng phục thể thao. Tuy có kho hàng sẵn đa dạng nhưng đến đây, bạn có thể yêu cầu may mặc và in thêu theo ý tưởng.Nhà May Ngọc ThủyLà một trong những số ít địa chỉ uy tín về may đồng phục áo dài tại Lào Cai, Nhà May Ngọc Thủy được rất nhiều cơ quan, tổ chức “chọn mặt gửi vàng”. Bên cạnh đó, Nhà May Ngọc Thủy còn nhận may đồng phục học sinh, đồng phục công sở với cam kết chất lượng rõ ràng – đáp ứng được hầu hết nhu cầu may đồng phục của các trường học.Đồng Phục ACEACE là địa chỉ may in đồng phục áo thun có tiếng tại Lào Cai. Với kho hàng sẵn đa dạng về màu sắc, kiểu dáng và chất liệu vải, khách hàng có thể chọn mẫu và in thêu nhanh, nhận sản phẩm ngay trong một vài ngày. Hoặc với những yêu cầu thiết kế riêng, Đồng Phục ACE vẫn lên mẫu và thực hiện nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của khách hàng.Đồng Phục HT Lào CaiHT Lào Cai là một shop thời trang có tiếng tại Lào Cai. Bên cạnh cung cấp những sản phẩm áo quần, giày thể thao chất lượng, HT Lào Cai còn nhận may đồng phục áo thun, đồng phục nhà hàng, đồng phục tiệm cafe và đồng phục bảo hộ.Đồng Phục YodyYody là một thương hiệu thời trang khá quen thuộc với hệ thống chi nhánh trải khắp cả nước. Tuy có giá thành cao hơn so với mặt bằng, nhưng nhờ chất lượng may chuẩn, form dáng đẹp và chất vải cao cấp nên vẫn có rất nhiều đơn vị, tổ chức tại Lào Cai ưu ái đặt may-thêu đồng phục.Xem thêm:

