Communiqué de presse: Sanofi et Innate Pharma étendent leur collaboration sur les anticorps thérapeutiques engageant les cellules Natural Killer en oncologie

Sanofi obtient une licence exclusive sur le programme B7H3 ANKETTM d’Innate et des options sur deux cibles additionnelles ; l’entreprise prendra en charge toutes les activités de développement, de fabrication et de commercialisation applicables aux candidats sélectionnés.





Paris, le 19 décembre 2022. Sanofi (NASDAQ: SNY) et Innate Pharma SA (Euronext Paris: IPH ; Nasdaq: IPHA) annoncent aujourd’hui l’élargissement de leur collaboration, qui confère à Sanofi une licence sur le programme d’anticorps engageant les cellules Natural Killer (NK) ciblant la protéine B7-H3 issue de la plateforme ANKETTM (Antibody-based NK Cell Engager Therapeutics) d’Innate. Sanofi acquiert également une option d’ajouter jusqu’à deux cibles additionnelles de la plateforme ANKETTM. Une fois les candidats sélectionnés, Sanofi sera responsable de toutes les activités de développement, de fabrication et de commercialisation. Innate et Sanofi ont signé un premier accord autour des NK cell engagers en 2016 pour générer et évaluer jusqu’à deux candidats bispécifiques, actuellement en cours d’évaluation par les équipes R&D de Sanofi et dont l’un se trouve en phase d’étude clinique.

Valeria Fantin, Ph.D.

Responsable Monde, Recherche en oncologie, Sanofi

« Chez Sanofi, nous explorons le potentiel des cellules NK pour l'immunothérapie du cancer, un pilier essentiel de notre stratégie en oncologie. Notre relation avec Innate s’inscrit dans le cadre de notre engagement à travailler avec des entreprises françaises prometteuses et soutient notre ambition de développer un portefeuille diversifié de NK cell engagers de nouvelle génération, hautement synergique avec la plateforme de cellules NK allogéniques de Sanofi, les lymphokines manufacturées qui stimulent les cellules NK, et s’ajoutant à notre portefeuille grandissant d'immuno-oncologie. En tant que leader mondial dont les racines sont en France, nous sommes fiers de soutenir l'écosystème de santé français à travers nos collaborations.»

Yannis Morel, Ph.D.

Vice-Président Exécutif, Stratégie Produits & Business Development, Innate Pharma

« Nous allons nous appuyer sur le succès de notre collaboration existante sur des cibles en hématologie pour étendre et renforcer notre partenariat avec Sanofi sur les anticorps engageant les cellules NK et lui adjoindre jusqu’à trois nouveaux programmes, en particulier pour le traitement potentiel de tumeurs solides. Les investissements de Sanofi dans Innate confortent la valeur de notre plateforme polyvalente ANKETTM et ses applications pour le traitement de multiples types de tumeurs. Grâce à l’incorporation de différentes catégories de protéines se liant aux antigènes spécifiques des tumeurs, les anticorps engageant les cellules NK représentent une technologie polyvalente qui pourrait offrir de nouvelles options aux patients atteints d’un cancer et leur apporter un bénéfice clinique, avec un profil de sécurité favorable. Cet accord est également emblématique de la stratégie d’Innate qui consiste à bâtir un vaste portefeuille de candidat-médicaments basés sur la technologie ANKETTM pour le traitement de différents types de cancer. »

Aux termes de ce nouvel accord de licence, Innate recevra un paiement initial de 25 millions d’euros et jusqu’à 1,35 milliard d’euros en paiements d'étapes liés à la réalisation de différents objectifs précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux, à quoi s’ajouteront des redevances sur les ventes nettes potentiels des produits développés. La clôture de la transaction est soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence.

À propos de la collaboration de recherche et de l’accord de licence conclu en 2016 entre Sanofi et Innate

En 2016, Sanofi et Innate ont conclu un accord de collaboration et de licence pour la création et l’évaluation de jusqu’à deux anticorps bispécifiques engageant les cellules NK, à l’aide de la technologie d’Innate Pharma et des formats d'anticorps bispécifiques propriétaires de Sanofi, ainsi que des cibles tumorales.

Sanofi mène actuellement un essai de phase I/II en vue d’évaluer IPH6101/SAR’579 (SAR443579) – le premier anticorps engageant les cellules NK issu de la plateforme ANKETTM qui cible l’antigène tumoral CD123 et les récepteurs activateurs NKp46 et CD16 – chez des patients atteints de leucémie aiguë myéloblastique en rechute ou réfractaire (LAM R/R), de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B (LAL de type B) ou d’un syndrome myélodysplasique à haut risque.

Au cours de l’été 2022, Sanofi a pris la décision de faire passer IPH6401/SAR’514 (SAR445514) au stade des études précliniques en vue d’obtenir le statut de nouveau médicament expérimental (IND, investigational new drug). IPH6401/SAR’514 est un anticorps multispécifique engageant les cellules NK ciblant l’antigène de maturation des lymphocytes B (BCMA) qui utilise la plateforme propriétaire multi-fonctionnelle de Sanofi, CROSSODILE®, qui comprend le format à double domaine variable croisé (Cross-Over-Dual-Variable-Domain - CODV). Il induit un double ciblage des récepteurs activateurs des cellules NK, NKp46 et CD16, qui repose sur la plateforme propriétaire ANKETTM d’Innate, pour une activation optimisée des cellules NK.

Aux termes du premier accord de licence, Sanofi est responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits issus de la collaboration de recherche. Innate Pharma sera éligible à des paiements d’étape pouvant atteindre 400 millions d’euros en fonction de la réalisation de différents objectifs de développement et commerciaux, ainsi qu’à des redevances sur les ventes nettes. À ce jour, le versement, à Innate, de paiements d’étape de 13 millions d’euros ont été annoncés.

À propos de l’approche de Sanofi en matière de thérapies NK en oncologie

Sanofi mène des recherches sur les propriétés intrinsèques des cellules Natural Killer afin de développer de nouvelles immunothérapies anticancéreuses. Les thérapies à base de cellules Natural Killer constituent l’un des principaux axes de la stratégie de Sanofi en oncologie. En activant le pouvoir inné des cellules NK, Sanofi développe un éventail complémentaire et diversifié d’agents thérapeutiques à base de cellules NK pour transformer la biologie immunitaire. La diversité des modalités de l’entreprise et sa capacité unique à innover à tous les stades de la recherche et du développement lui permettent d’optimiser les possibilités thérapeutiques pour un nombre toujours plus grand de personnes atteintes d’un cancer.

