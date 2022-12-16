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Athenex 退出 503B 無菌復合業務

2022 全年產品銷售指導同比增長維持 20%-25%

/EIN News/ -- 佈法羅，紐約州, Dec. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex，Inc (NASDAQ: ATNX) 是一家全球生物製藥公司，致力於探索，發展和商品化治療癌症及相關疾病的新療法。今天，Athenex Inc. 宣布退出 503B 無菌復合業務。503B 產品銷售額約佔 Athenex 2022 年第三季度總銷售額的 19%。

公司將持續專注於升級其細胞療法管線，以及貨幣化非核心資產以創造價值。

Athenex 行政總裁 Johnson Lau 博士說：「決定退出 503B 無菌復合業務貫徹了我們今年早些時候制定的戰略，即剝離非核心資產，重新專注於公司和細胞療法的資源。」「我想要感謝我的同事在 503B 無菌復合部門為我們公司作出的貢獻。」

關於 Athenex
Athenex Inc. 成立於 2003年，是一家全球臨床生物製藥公司，致力於探索，發展和商品化新一代細胞療法藥品以治療癌症，並成為該領域的領導者。為了達成這一使命，Athenex 利用其多年的研究與發展經驗，臨床試驗，監管標準和生產能力。該公司目前的臨床管線主要來自以下核心技術：(1) 基於 NKT 細胞的細胞療法和 (2) 基於 P-糖蛋白抑制劑的 Orascovery。Athenex 的員工遍佈全球，致力於透過創造更主動、更易操作和更易忍受的治療方法來改善癌症患者的生活。有關更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com。 

前瞻性陳述

除歷史資訊外，本新聞稿所載的所有陳述、預期和假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常由「使命」，「意願」或類似表達作為標識。實際結果可能與該等前瞻性陳述明示或暗示的結果截然不同。可能導致實際結果存在實質性差異的重要因素包括：我們有經營虧損的歷史，需要籌集資金以持續經營；我們能夠成功重定向我們的資源以降低營運開支；主要臨床候選人的發展階段，包括 NKT 細胞療法和藥品研發，臨床試驗，監管，監管審查中的不確定性和批准的相關風險，以及其他不時出現於 SEC 備案中的風險因素，相關副本可以從以下網站http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec的投資者關係部分免費下載，或向我們的投資者關係部門提出申請。本新聞中提供的所有資訊均截至發佈日期，除法律規定者外，我們概無義務亦無意更新該等前瞻性陳述。

Athenex 聯絡人

Daniel Lang, MD
Athenex, Inc.
電郵： danlang@athenex.com 


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Distribution channels: Healthcare & Pharmaceuticals Industry, Media, Advertising & PR


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