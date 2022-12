HEXO publie ses résultats financiers du 1T2023

/EIN News/ -- Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué de presse désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 2 mai 2022 à son prospectus préalable de base simplifié daté du 7 mai 2021 et modifié et mis à jour le 25 mai 2021

Le réalignement stratégique a produit d’importants résultats dans l’ensemble de l’entreprise, y compris des améliorations d’un trimestre à l’autre du BAIIA ajusté et une augmentation de la marge brute avant rajustements.





HEXO a signé de nouveaux contrats de culture et éliminé des ventes non rentables.

La marque Redecan a enregistré des ventes records, ce qui a entraîné une augmentation de 300 % de la production.



GATINEAU, Québec, 15 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) : (« HEXO » ou la « Société »), cheffe de file dans la production de produits de cannabis de qualité, publie aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre (« 1T2023 »). Tous les montants en devises sont indiqués en dollars canadiens, sauf indication contraire.

« Le premier trimestre de 2023 a été marqué par un progrès incroyable d’HEXO, déclare Charlie Bowman, président-directeur général de HEXO. Nous voyons maintenant les résultats du réalignement stratégique que nous avons effectué au cours des deux derniers trimestres et avons réussi à réorienter la Société vers le succès à long terme. Mettre notre concentration au service de la gestion du bilan, du retrait des produits non rentables pour lesquels nos forces en matière de cultures de qualité n’étaient pas mises à profit, et opérer une expansion dans des occasions que nous savions gagnantes porte ses fruits dans l’ensemble de l’entreprise. »

« Au cours des six derniers mois, nous avons apporté des modifications favorables à la structure de notre dette et, au début de décembre, avons remboursé plus de 40 millions de dollars de notre dette héritée. Nous avons réduit nos frais généraux et administratifs ainsi que nos frais de vente, de marketing et de promotion de 18 millions de dollars et avons considérablement réduit nos frais indirects, explique Julius Ivancsits, chef de la direction financière de HEXO. Nous avons augmenté notre profit brut avant rajustements de la juste valeur d’environ 41 millions de dollars par rapport au trimestre précédent et avons considérablement réduit nos niveaux d’inventaire. Nous avons également éliminé les ventes non rentables et redéployé ces ressources dans des secteurs d’activité rentables. »

« Ces actions ont ouvert la voie à une croissance rentable et nous consolidons maintenant nos forces dans les domaines où HEXO excelle, poursuit M. Bowman. Nous avons repensé et modernisé notre installation de culture de Masson, signé de nouveaux contrats de culture, conclu des partenariats avec Entourage et Tilray, et annoncé le lancement d’une marque haut de gamme, T 2.0, auprès du marché canadien. Notre marque Redecan a enregistré des ventes records au cours du trimestre et nous avons depuis augmenté notre production de produits préroulés Redees de plus de 300 %, sans investissement en capital, ce qui nous a permis d’élargir notre portefeuille afin de répondre à la demande des consommateurs partout au Canada pour ces produits. »

Principaux résultats financiers

La Société a enregistré une perte du BAIIA ajusté de (0,6) M$ au cours du trimestre clos le 31 octobre 2022 (« 1T2023 »), une amélioration de 6,9 M$ par rapport au quatrième trimestre (« 4T2022 ») de l’exercice financier 2022 (l’« EF2022 »), et une amélioration de 11 M$ par rapport au premier trimestre de l’EF2022 (« 1T2022 »).

La Société a enregistré une perte nette totale avant impôts de (57,1) M$ au 1T2023, une amélioration par rapport aux pertes nettes avant impôts de (106,2) M$ au 4T2022 et de (117,4) M$ au 1T2022, respectivement.

Les revenus nets du 1T2023 étaient de 35,8 M$, soit une baisse de 29 % par rapport aux 50,2 M$ du 1T2022 et une baisse de 16 % par rapport aux 42,5 M$ de revenus nets du 4T2022.

Les charges d’exploitation totales ont été considérablement réduites de 69 %, soit 50,7 M$ d’un trimestre à l’autre et de 81 %, soit 100 M$ par rapport au 1T2022.

Les sorties de fonds d’exploitation ont été réduites de 27,7 M$, soit 49 % par rapport au 1T2022.



Principaux résultats financiers

(en milliers de dollars canadiens)

Trimestres clos les 31 octobre 2022 31 juillet 2022 31 octobre 2021 $ $ $ Produits tirés de la vente de marchandises 51 815 60 227 69 497 Droits d’accise (17 340 ) (17 910 ) (19 535 ) Produits nets tirés de la vente de marchandises 34 475 42 317 49 962 Produits complémentaires et tirés de services 1 296 177 226 Revenus nets 35 771 42 494 50 188 Coût des marchandises vendues (35 563 ) (83 432 ) (82 985 ) Perte brute avant rajustements de la juste valeur 208 (40 938 ) (32 797 ) Composante juste valeur des inventaires vendus (19 966 ) (11 826 ) (12 760 ) Profit latent découlant des variations de la juste valeur des actifs biologiques 2 403 16 901 13 581 Profit (perte) brut (17 355 ) (35 863 ) (31 976 ) Charges d’exploitation (23 164 ) (73 903 ) (123 133 ) Perte d’exploitation (40 519 ) (109 766 ) (155 109 ) Revenus financiers (charges financières), montant net (1 917 ) 16 664 (4 531 ) Revenus (charges) hors exploitation, montant net (14 632 ) (13 072 ) 42 213 Perte avant impôts (57 068 ) (106 174 ) (117 427 ) Recouvrement d’impôts courants et différés 813 5 787 155 Autres éléments du résultat global 4 201 (1 980 ) 364 Total du résultat net et du résultat global (52 054 ) (102 367 ) (116 908 )

Revenus nets

Les produits nets totaux du 1T2023 ont diminué de 16 % par rapport au 4T2022. La baisse est en partie attribuable au moment où la comptabilisation des revenus a eu lieu, car certaines livraisons n’ont pas atteint leur destination en raison de conditions météorologiques sévères vers la fin de la période. D’autres défis ont entraîné des pénuries de produits souhaités et des difficultés à honorer les commandes reçues, alors que la Société continue de mettre en œuvre son processus révisé de planification de la demande.

Le total des revenus nets du 1T2023 a diminué de 29 % par rapport au 1T2022. La baisse des revenus est attribuable aux décisions proactives que HEXO a prises afin de réaligner les produits rentables de la marque et éliminer ceux qui ne répondaient plus aux normes de rentabilité.

Coût des marchandises vendues et marge brute ajustée

Le tableau qui suit présente un résumé et un rapprochement des postes relatifs au profit brut conformes aux IFRS avec certaines mesures non conformes aux IFRS que la Société a choisies pour présenter le profit brut avant les rajustements de la juste valeur. Pour connaître les définitions, reportez-vous à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Trimestres clos les (en milliers de dollars canadiens)

31 octobre 31 juillet 31 octobre 2022 2022 2021 $ $ $ Produits nets tirés de la vente de marchandises 34 475 42 317 49 962 Coût des marchandises vendues ajusté (26 248 ) (37 281 ) (37 270 ) Profit brut avant rajustements 8 227 5 036 12 692 Marge brute avant rajustements 24 % 12 % 25 % Radiation des actifs biologiques et coûts de destruction – – (980 ) Radiation des stocks (4 400 ) (6 768 ) (615 ) (Dépréciation) réévaluation des stocks à la valeur de réalisation nette (4 915 ) (36 331 ) (36 197 ) Matérialisation1 de la juste valeur dans le cadre de la comptabilisation du regroupement d’entreprises – (3 052 ) (7 923 ) Profit (perte) brut avant rajustements de la juste valeur (1 088 ) (41 115 ) (33 023 ) Juste valeur réalisée des stocks vendus (19 966 ) (11 826 ) (12 760 ) Profit latent découlant des variations de la juste valeur des actifs biologiques 2 403 16 901 13 581 Profit (perte) brut (18 651 ) (36 040 ) (32 202 )

1 Il s’agit d’une mesure financière supplémentaire. Pour obtenir de plus amples détails, reportez-vous à la rubrique « Indicateurs clés de la performance opérationnelle » du rapport de gestion.

La marge brute totale avant rajustements a grimpé de 12 % à 24 % d’un trimestre à l’autre, en partie en raison de certaines inefficacités constatées au 4T2022 à la suite de la consolidation des opérations et de la fermeture d’installations.

Le coût des marchandises vendues a augmenté à 35,6 M$ au 1T2023, contre 83,0 M$ comptabilisés au 1T2022 et 83,4 M$ au 4T2022. Les améliorations sont attribuables à la réduction importante de la dépréciation des inventaires et aux rajustements de la valeur réalisable nette, alors que la direction continue de vouloir synchroniser la culture et la demande, et d’atténuer le risque lié aux stocks périmés et invendables. De plus, la matérialisation de la juste valeur des regroupements d’entreprises a été entièrement réalisée au 4T2022 et n’avait donc pas été prise en compte au 1T2023.

Le profit latent découlant des variations de la juste valeur des actifs biologiques a diminué considérablement, principalement en raison de la baisse du nombre de plants disponibles. La Société a récolté la majeure partie de sa culture extérieure au cours des mois d’été, et par rapport au 1T2022, la Société a réduit le nombre total de ses installations de culture en consolidant et en réorganisant son empreinte opérationnelle.



Charges d’exploitation

Trimestres clos les (en milliers de dollars canadiens)

31 octobre 31 juillet 31 octobre 2022 2022 2021 $ $ $ Frais généraux et administratifs 10 466 12 586 22 484 Vente, marketing et promotion 4 106 4 975 6 223 Rémunération à base d’actions 959 786 3 824 Recherche et développement 322 231 967 Amortissement des immobilisations corporelles 784 2 652 2 057 Amortissement des immobilisations incorporelles 2 871 3 338 8 158 Frais de restructuration 1 062 3 788 3 989 Perte de valeur des immobilisations corporelles (611 ) 7 899 23 803 Réalisation d’un contrat onéreux – 1 000 – Perte de valeur de l’investissement dans les coentreprises et sociétés affiliées – 30 835 26 925 Perte (profit) à la disposition d’immobilisations corporelles (510 ) 396 329 Coûts des opérations d’acquisition et d’intégration 3 715 5 417 24 374 Total 23 164 73 903 123 133

Charges générales et administratives par nature

Trimestres clos les (en milliers de dollars canadiens)

31 octobre 31 octobre 2022 2021 $ $ Salaires et avantages sociaux 2 895 10 191 Frais généraux et administratifs 3 743 5 901 Honoraires pour services professionnels 3 375 5 848 Honoraires de consultation 453 544 Total 10 466 22 484

Charges d’exploitation :

Au 1T2023, les charges d’exploitation s’élevaient à 23,2 M$, soit une augmentation de 50,7 M$ par rapport au 4T2022. Compte non tenu des dépréciations et des activités de restructuration, les charges d’exploitation ont diminué de 17,2 M$ à la suite des mesures de réduction des coûts de la Société et de la réduction des coûts irrécupérables et des frais généraux provenant de la déconsolidation de Zenabis au 4T2022.

Au 1T2023, les charges d’exploitation ont diminué de 100 M$, soit de 81 % par rapport au 1T2022. L’amélioration est attribuable à la forte réduction des coûts d’acquisition, d’intégration et de transaction des activités de fusion et d’acquisition de la Société au 1T2022 ainsi qu’à la réduction des pertes de valeur sans effet sur la trésorerie. Toutefois, les catégories Frais généraux et administratifs, Vente, marketing et promotion et Recherche et développement des charges d’exploitation ont diminué de 14,8 M$ par rapport au 1T2022 du fait des mesures générales de réduction des coûts, des gains d’efficacité réalisés, de la réorganisation de la structure organisationnelle et de la restructuration de ces activités consolidées.

Autres revenus et pertes

Pour la période de trois mois close (en milliers de dollars canadiens) 31 octobre

2022 31 juillet

2022 31 octobre

2021 $ $ $ Intérêts débiteurs et charges de financement (2 467 ) (4 371 ) (5 305 ) Intérêts créditeurs 550 501 774 Profit net à l’extinction de dettes – 20 534 – Produits financiers (charges financières), montant net (1 917 ) 16 664 (4 531 ) Réévaluation du passif lié aux bons de souscription 2 1 791 27 467 Quote-part de la perte sur les participations dans des sociétés affiliées et des coentreprises (2 398 ) (2 482 ) (2 149 ) Perte liée à la juste valeur au titre des billets convertibles garantis de premier rang (6 270 ) (52 690 ) 11 670 Perte sur placements 140 (140 ) (279 ) Profit net à la perte de contrôle sur une filiale – 25 009 – Profit (perte) de change (9 023 ) (1 058 ) 5 504 Autres revenus 2 917 16 498 – Revenus (charges) hors exploitation, montant net (14 632 ) (13 072 ) 42 213

Le montant total des charges hors exploitation et des charges de financement a diminué de 20,1 M$ d’un trimestre à l’autre. L’extinction de dettes, l’amortissement complet de la perte au jour 1 associée au billet garanti de premier rang précédent et à la perte de contrôle du groupe Zenabis étaient des événements particuliers au 4T2022 qui n’avaient aucune incidence sur la période sous revue. Les autres revenus ont diminué de façon séquentielle à la suite du gain net réalisé sur la résiliation du bail de Belleville, un autre événement particulier du 4T2022. Les pertes de change latentes résultent de l’application de taux en dollars canadiens ou américains défavorables à la dette libellée en dollars américains de la Société.

Le montant total des charges hors exploitation et des charges de financement ont diminué de 54,2 M$ par rapport au 1T2022. Ce changement est attribuable à la volatilité réduite de la réévaluation des bons de souscription, à un profit sur évaluation à la juste valeur favorable sur le billet convertible garanti de premier rang précédent et à des profits de change attribuables aux taux de change favorables entre le dollar canadien et le dollar américain.

Rapprochement du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») ajusté et de la perte nette totale avant impôt

(en milliers de dollars canadiens)

Premier

trimestre 2023 Quatrième

trimestre 2022 Premier

trimestre 2022 $ $ $ Perte nette totale avant impôt (57 068 ) (106 174 ) (117 427 ) Charges financières (revenus), montant net 1 917 3 870 4 531 Dépréciation (coût des ventes) 4 773 5 112 4 969 Dépréciation (charges d’exploitation) 784 2 652 2 057 Amortissement (charges d’exploitation) 2 871 3 338 8 158 BAIIA (46 723 ) (91 202 ) (97 712 ) (Profits) pertes de placement 17 549 9 036 (42 213 ) Rajustements de la juste valeur hors la trésorerie 17 563 (2 023 ) 7 102 Charges non récurrentes 4 777 9 205 28 363 Autres éléments hors trésorerie 6 236 67 517 92 884 BAIIA ajusté (598 ) (7 467 ) (11 576 )

Paramètres spécifiques du bilan

(en milliers de dollars canadiens)

Aux 31 octobre

2022 31 juillet

2021 $ $ Trésorerie et équivalents de trésorerie 78 484 83 238 Fonds soumis à des restrictions 2 180 32 224 Actifs biologiques et inventaire 57 530 82 315 Autres actifs courants2 74 498 73 870 Créditeurs et charges à payer 39 296 72 581 Billet convertible garanti de premier rang et débenture convertible 262 326 248 680 Fonds de roulement ajusté1 88 730 123 730 Immobilisations corporelles 280 883 285 866 Actifs détenus en vue de la vente 5 531 5 121 Total de l’actif 616 964 680 949 Total du passif 353 104 367 257 Capitaux propres 263 860 313 692

1 Désigne les actifs courants moins les passifs courants de la Société, déduction faite du billet convertible garanti de premier rang. Le billet est classé comme un passif courant, car le prêteur a la capacité de le convertir unilatéralement en capitaux propres et, par conséquent, le billet ne constitue pas un passif fondé sur la trésorerie pour la Société dans l’année qui suit le 31 octobre 2022. Le fonds de roulement est une mesure clé utilisée par la direction pour évaluer la capacité de la Société à respecter ses obligations futures.

2 Total de l’actif courant moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie, la trésorerie soumise à des restrictions, les actifs biologiques et les inventaires.

Risque de liquidité

La capacité de la Société à maintenir sa continuité d’exploitation dépend de sa capacité à l’avenir d’atteindre la rentabilité, et dans l’intervalle, d’obtenir le financement nécessaire pour respecter ses obligations et engagements connexes, ainsi que de rembourser ses dettes au fur et à mesure de leur exigibilité. La Société cherchera à financer ses activités en recourant au financement externe, principalement par l’émission de titres de participation ou de titres d’emprunt.

Au 31 octobre 2022, la Société disposait de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 78,5 M$ (83,2 M$ au 31 juillet 2022). Après le 1T2023, le 5 décembre 2022, la débenture convertible à 8 % de la Société est arrivée à échéance et un montant total de 40,7 M$ a été remboursé à l’égard du capital impayé et des intérêts impayés. En vertu des modalités du billet convertible garanti de premier rang, la Société est soumise à une clause restrictive de liquidité minimale de 20 M$ US.

Un risque demeure que les initiatives de réduction des coûts de la Société ne génèrent pas suffisamment de flux de trésorerie d’exploitation pour répondre aux exigences liées aux engagements financiers. Ainsi, ces circonstances créent des incertitudes tangibles qui laissent planer un doute substantiel sur la capacité de la Société à s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur exigibilité, et par conséquent, sur le bien-fondé de l’utilisation des principes comptables applicables à la continuité d’exploitation.

À propos de HEXO Corp.

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, Redecan, UP Cannabis, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada. Suite à l’acquisition de Redecan et de 48North, HEXO est devenue une entreprise de produits du cannabis de premier plan au Canada en termes de part du marché récréatif. Pour plus d’informations, consulter le site www.hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient de l’information prospective et des déclarations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’en date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le communiqué de presse ci-dessus doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires et les notes y afférents au 31 octobre 2022 et pour la période de trois mois close à cette date. Les lecteurs sont priés de se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse. Des renseignements supplémentaires sur HEXO sont accessibles dans le profil de la société sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR sur www.sec.gov, y compris la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 juillet 2022, datée du 31 octobre 2022.

Mesures non conformes aux IFRS

Dans ce communiqué de presse, il est fait mention du coût des marchandises vendues rajusté, au profit brut avant rajustements, au profit ou à la marge avant les rajustements de la juste valeur, au profit brut rajusté ou à la marge brute rajustée, au BAIIA ajusté, à la matérialisation et au fonds de roulement rajusté, qui ne sont pas des mesures du rendement financier selon les Normes internationales d’information financière (IFRS). Ces paramètres et mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS, n’ont pas de signification prescrite par les IFRS et ne sont que peu susceptibles d’être comparables à des mesures analogues présentées par d’autres entreprises. Ces mesures sont fournies à titre d’information complémentaire aux mesures conformes aux IFRS, car elles permettent de mieux comprendre nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction. À ce titre, ces mesures ne doivent pas être prises en compte isolément ou comme substitut d’un examen de notre information financière présentée selon les IFRS. Les définitions et les rapprochements de tous les termes ci-dessus se trouvent dans le rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois close le 31 octobre 2022 qui est déposé sous le profil de la Société, respectivement sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov.

