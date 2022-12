Le Fonds de revenu Noranda fixe une date pour l’assemblée des porteurs de parts

/EIN News/ -- TORONTO, 14 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd’hui qu’une assemblée spéciale des porteurs de parts (l’ « assemblée ») se tiendra le 28 mars 2023 en réponse à l’avis de convocation à une assemblée reçue de certains porteurs de parts, dont Riverstyx Capital Management et LM Asset Fund Limited Partnership, daté du 24 novembre 2022.

La semaine dernière, les membres indépendants du conseil des fiduciaires (le « conseil ») de la Fiducie d’exploitation Noranda (la « Fiducie ») ont entrepris des discussions avec Riverstyx Capital Management et LM Asset Fund Limited Partnership. L’objectif était de parvenir à une compréhension commune et de déterminer une voie à suivre mutuellement acceptable. Bien qu’aucune solution de ce genre n’ait encore été convenue, le conseil de la Fiducie discute régulièrement avec les porteurs de parts et demeure ouvert à poursuivre un dialogue avec Riverstyx Capital Management et LM Asset Fund Limited Partnership.

Les dernières années ont été difficiles pour l’industrie des matières premières. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre présentent des défis pour le secteur à l’échelle mondiale. À la suite des problèmes de production récemment annoncés, le Fonds a effectué les investissements nécessaires pour effectuer des réparations immédiates et poursuit son plan de réfection à long terme du hall d’électrolyse. Alors que des défis se profilent à l’horizon, le conseil continue de se concentrer sur la recherche d’occasions de créer de la valeur pour les porteurs de parts.

De plus amples renseignements, y compris l’heure et le lieu exacts de l’assemblée, seront annoncés en temps opportun et figureront dans un avis de convocation officiel et une circulaire de sollicitation de procurations par la direction devant être préparés par le Fonds et envoyés aux porteurs de parts conformément aux exigences en matière de communication de l’information et de délais prévues par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les porteurs de parts en date du 27 janvier 2023 auront le droit de voter à l’assemblée. Les porteurs de parts recevront des renseignements détaillés sur les questions soumises à l’assemblée et sur la façon de voter dans une circulaire d’information de la direction avant le 28 mars 2023. Les porteurs de parts sont invités à voter et à se prononcer. Les porteurs de parts devraient lire attentivement les renseignements avant de décider de la façon de voter. Les porteurs de parts n’ont aucune mesure à prendre quant au vote.

Énoncés prospectifs

Certaines des informations figurant dans le présent communiqué de presse, notamment des énoncés relatifs à la réponse du Fonds à la demande, l’assemblée des porteurs de parts, les réparations et les investissements dans le hall d’électrolyse sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l’emploi de termes comme « planifie de », « vise », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « il est possible que », « est en situation de », « estime », « a l’intention de », « suppose », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « estime que », « croit » ou des variantes de ces termes ou expressions selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient », « pourront », « seront » ou « seront prises », « surviendront » ou « se matérialiseront ». Les énoncés contenant de l’information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l’égard d’événements futurs.

L’information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que jugées raisonnables à la date de ce communiqué de presse, sont assujetties à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d’autres facteurs connus et inconnus en conséquence desquels les résultats, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations réelles pourraient différer de façon importante de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans l’information prospective, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle du Fonds datée du 30 mars 2022 et portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que dans les autres documents réglementaires du Fonds disponibles à l’adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne représentent pas une liste exhaustive de tous les facteurs pouvant avoir une incidence sur le Fonds; toutefois, ils devraient être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s’avéreront exactes. Les énoncés renfermant de l’information prospective qui figurent dans ce communiqué de presse sont valables uniquement en date du présent communiqué de presse, et le Fonds décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l’information prospective, ou les facteurs ou les hypothèses qui les sous-tendent afin de tenir compte de faits nouveaux ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

À propos du Fonds de revenu Noranda

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L’affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l’adresse : www.fondsderevenunoranda.com.

Kingsdale Advisors agit à titre de conseiller stratégique pour les actionnaires et d’agent de sollicitation de procurations du Fonds de revenu Noranda.