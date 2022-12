Financière Canoe renouvelle le programme d’actions sur le marché pour le fonds Canoe EIT Income Fund

/EIN News/ -- Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux agences de transmission américaines ni diffusé aux États-Unis.



CALGARY, Alberta, 13 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe EIT Income Fund (le « Fonds ») (TSX : EIT.UN) (TSX : EIT.PR.A) (TSX : EIT.PR.B) a le plaisir d’annoncer qu’il a renouvelé son programme d’actions sur le marché qui permettra au Fonds d’émettre jusqu’à 625 000 000 $ de parts du Fonds (les « parts ») au public, s’il y a lieu, à la discrétion de Canoe Financial LP (le « gestionnaire ») Les parts du programme d’actions sur le marché qui seront émises seront vendues au cours du marché en vigueur au moment de la vente par l’intermédiaire de la Bourse de Toronto (la « TSX ») ou de tout autre marché au Canada sur lequel les parts sont inscrites, cotées ou négociées. Ce programme d’actions sur le marché remplace le programme précédent établi en décembre 2021 qui a pris fin.

Le volume et le moment des distributions dans le cadre du programme d’actions sur le marché, le cas échéant, seront déterminés à la seule discrétion du gestionnaire. Le programme d’actions sur le marché sera en vigueur jusqu’au 7 janvier 2025, à moins que le Fonds n’y mette fin avant cette date. Le Fonds prévoit utiliser le produit du programme d’actions sur le marché conformément aux objectifs et aux stratégies de placement du Fonds, sous réserve des restrictions de placement de celui-ci.

La distribution régulière de 0,10 $ par part que le Fonds verse mensuellement demeure inchangée. Le Fonds a continué de verser la distribution mensuelle de 0,10 $ par part depuis août 2009, dans diverses conditions de marché. La particularité de rachat volontaire annuel dont disposent les porteurs de parts du Fonds demeure également inchangée.

Les ventes de parts par l’intermédiaire du programme d’actions sur le marché se feront conformément aux conditions d’un contrat de distribution d’actions daté du 8 décembre 2022 conclu avec Financière Banque Nationale Inc. (le « mandataire »).

Les ventes de parts seront effectuées au moyen de « placements au cours du marché », au sens du Règlement 44-102, Placement de titres au moyen d’un prospectus préalable, à la TSX ou sur tout autre marché pour les parts au Canada. Étant donné que les parts seront distribuées au cours du marché en vigueur au moment de la vente, les cours peuvent varier d’un acquisiteur à l’autre au cours de la période de distribution. Afin que le cours des parts vendues dans le cadre du programme d’actions sur le marché soit au moins égal à la plus récente valeur liquidative par part, le gestionnaire peut verser volontairement des cotisations en espèces par part au Fonds, selon le cours auquel les parts sont vendues pendant la période de distribution. Le programme d’actions sur le marché est offert aux termes d’un supplément de prospectus daté du 8 décembre 2022 au prospectus préalable de base simplifié daté du 7 décembre 2022 du Fonds. Vous pouvez obtenir des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus préalable de base simplifié en communiquant avec votre conseiller financier agréé ou auprès des représentants du mandataire. Les documents sont également disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Les parts n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État et elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis sans être enregistrées ou sans une dispense applicable des exigences d’enregistrement prévues dans ces lois. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat, et ces valeurs mobilières ne doivent pas être vendues dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant d’être admissible en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel territoire.

À propos du fonds Canoe EIT Income Fund

Canoe EIT Income Fund est l’un des fonds de placement à capital fixe les plus importants au Canada; il vise à maximiser les distributions mensuelles et l’appréciation du capital en investissant dans un portefeuille largement diversifié de titres de haute qualité. Coté à la Bourse de Toronto sous les symboles EIT.UN, EIT.PR.A et EIT.PR.B, le Fonds est géré activement par Robert Taylor, vice-président principal et chef des placements, Financière Canoe.

À propos de la Financière Canoe

La Financière Canoe est l’une des sociétés de fonds communs de placement qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada. Elle gère un actif de plus de 12,0 milliards de dollars réparti parmi une gamme diversifiée de solutions de placement primées. Fondée en 2008, la Financière Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés, spécialisée dans le développement du patrimoine financier des Canadiens. La Financière Canoe est très présente partout au Canada, et possède des bureaux à Calgary, à Toronto et à Montréal, entre autres.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs

1 877 434-2796

www.canoefinancial.com

info@canoefinancial.com

Cette présentation peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions concernant l’économie, les marchés financiers, les secteurs industriels et des titres ou des placements. Les énoncés contenus dans cette présentation peuvent être de nature prédictive et dépendre des hypothèses que nous avons formulées ou de conditions ou d’événements futurs et peuvent comprendre des termes comme « s’attendre », « penser », « prévoir », « croire », « estimer » ou des expressions semblables. De plus, tout énoncé concernant le rendement futur, des stratégies, des perspectives, des mesures ou des plans constitue également un énoncé prospectif.

Les prévisions du marché et les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus pouvant entraîner un écart considérable entre les résultats, le rendement, les événements, les activités et les réalisations réels et ceux qui sont exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Ces facteurs comprennent les conditions économiques, politiques et commerciales générales, les taux d’intérêt et de change, les procédures réglementaires ou judiciaires, les changements technologiques et les événements catastrophiques.

Le fonds verse des distributions mensuelles d’un montant composé en partie ou en totalité du remboursement de capital de la valeur liquidative par part du fonds. Le remboursement du capital réduit le montant du placement initial et peut entraîner le remboursement du montant total de votre placement initial. Un remboursement de capital non réinvesti diminue la valeur liquidative du fonds, ce qui réduit la capacité de celui-ci à produire des revenus à l'avenir. Vous ne devriez tirer du montant de cette distribution aucune conclusion concernant le rendement des placements du fonds.Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis : leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.

Cette communication est fournie à titre d’information seulement. Les investisseurs doivent consulter leur conseiller en placement pour connaître les détails et les facteurs de risque associés à des stratégies particulières et aux divers produits de placement.