The Family Office تقدّم ابتكاراً جديداً لاستثمارات الأسواق الخاصّة مع خدمتها للاستثمار الآن والدفع لاحقاً

The Family Office

MANAMA , BAHRAIN , December 12, 2022 / EINPresswire.com / -- • تُمكّن خدمة "استثمر الآن وادفع لاحقاً" المستثمرين من بدء الاستثمار في الأسواق الخاصّة دون تمويل الالتزام بالكامل من اليوم الأول.• من مكاتبها في البحرين والرياض، تقدّم The Family Office خدماتها لمئات العائلات والأفراد والمستثمرين من أصحاب الثروات.(Arab Newswire)المنامة، البحرين- 12 ديسمبر 2022: تُعلن The Family Office، شركة إدارة الثروات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن إطلاق خدمتها "استثمر الآن وادفع لاحقاً".مع هذه الخدمة الجديدة، يُمكن للعملاء تمويل 25% فقط من محفظتهم الآن وتسديد الباقي على دفعات شهريّة تصل إلى خمس سنوات. يأتي هذا العرض بعد نجاح إطلاق المنصة الرقمية لإدارة الثروات التي تتيح للمستخدمين الاطلاع على فرص استثمار عالميّة في الأسواق الخاصّة وإنشاء محفظة مخصّصة وتصوّر أدائها لأكثر من 10 أعوام.بمجرّد إنشاء حساب عبر منصة الشركة، يحدّد المستثمر تفضيلاته وأهدافه الاستثماريّة ويختار خطة التمويل. يحصل بعد ذلك على اقتراح مخصّص للمحفظة وتفاصيل خطته التمويلية، ثم يبدأ بالاستثمار. يختار المستثمر دفع مبلغ الاستثمار بالكامل للحصول على تخصيص أسرع من الفرص الحصريّة أو التسديد تدريجياً حتى توافر المبلغ الأدنى لتمويل فرص الاستثمار القادمة.لطالما اقتصرت استثمارات الأسواق الخاصة على كبار المستثمرين فقط. تتيح The Family Office وصول المستثمرين إلى هذه الفرص وتسمح لهم بإنشاء محفظة تتوافق مع أسلوبهم الاستثماري وقدرتهم على تحمّل المخاطر.قال عبد المحسن العمران، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The Family Office، في هذا السياق: "مع تبدّل الأسواق، نعمل دائمًا على تحسين خدماتنا وتقديم تجربة رقمية ممتازة للمستثمرين في مجال الاستثمارات البديلة".انضم إلى منصة The Family Office هنا للاستثمار الآن والدفع لاحقاً.لمحة عن شركة The Family Office:تخضع The Family Office في البحرين وThe Family Office International Investment Company في الرياض لرقابة مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية لخدمة مئات المستثمرين من العائلات والأفراد. تساعد الشركة عملائها لتحقيق أهدافهم من خلال استراتيجيات استثمارية مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفريدة.إخلاء مسؤولية:The Family Office Co. BSC(c) هي شركة استثمارية من الفئة الأولى تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، ومُرخّصة بسجل تجاري رقم 53871 صادر بتاريخ 21/6/2004، وبرأس مال مُصرّح به ومدفوع قدره 10,000,000 دولار أمريكي. ولا تُقدّم The Family Office Co. BSC(c) منتجاتها وخدماتها سوى إلى "مستثمرين معتمدين" على النحو المحدد من قِبل مصرف البحرين المركزي. لا تقدم The Family Office Co. BSC (c) منتجاتها وخدماتها في الولايات المتحدة.شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار، شركة شخص واحد مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 20 مليون ريال – سجل تجاري رقم (7007701696) - مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم (30-182-17)، لتقديم خدمات إدارة الاستثمارات و تشغيل الصناديق، الترتيب و المشورة في الأوراق المالية.ليست The Family Office Co. BSC (c) وشركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار مرخصتَين لتقديم الائتمانات ولا تقدّمان أي منتجات ائتمانية أو قروض. تخضع كافة الاستثمارات إلى المخاطر بما في ذلك احتمال خسارة المال الذي استثمرته. ترد الأهداف الاستثمارية والمخاطر والرسوم والمصروفات ومعلومات مهمة أخرى في المستندات المفصلة حول العرض؛ اقرأها وتمعن بها جيداً قبل الاستثمار.للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال ب:Nigel SillitoeCEO and FounderInsight Discoverysillitoe@insight-discovery.com