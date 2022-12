/EIN News/ -- TORONTO, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- PATTISON Affichage, la plus importante compagnie d’affichage au Canada, et son comité sur la diversité et l’inclusion lancent un programme de subventions média qui remettra 1 000 000 $ en espaces médiatiques à divers organismes de bienfaisance sans but lucratif qui font la promotion de la diversité partout au Canada.



PATTISON Affichage, depuis toujours, s’engage auprès des communautés et les soutient, d’abord en bonifiant les campagnes publicitaires des organismes caritatifs et sans but lucratif, puis en mettant en place la Journée du don à l’interne, une initiative où les employés peuvent prendre une journée payée de leur semaine pour faire du bénévolat au sein de leur communauté. En accord avec ce soutien constant offert aux organismes caritatifs et sans but lucratif, et en vue de poursuivre son engagement envers la diversité et l’inclusion, PATTISON lance un programme annuel de subventions média qui propose une plateforme d’expression aux organismes voués au service et au soutien de l’égalité des femmes, des personnes en situation de handicap, de la communauté LGBTQ2+, des groupes ethnoculturels et de tout autre groupe travaillant à l’avancement des projets qui favorisent la diversité et l’inclusion. Ce programme de subventions tirera parti de la portée, de l’inventaire et de la puissance de l’affichage. Cela donne aux organismes caritatifs locaux sans but lucratif, en particulier ceux qui desservent les communautés sous-représentées et vulnérables, l’occasion d’élargir leur portée avec des médias traditionnels.

La période de soumission des candidatures pour le programme de subventions est maintenant ouverte.

« Nous espérons faire notre petite part dans une solution plus vaste visant à créer un Canada équitable et inclusif. PATTISON est une compagnie canadienne qui croit passionnément en la diversité qui rend ce pays si spécial. » – Steve McGregor, président, PATTISON Affichage.

PATTISON Affichage a lancé son comité sur la diversité et l’inclusion en 2020 pour aborder la diversité au sein de la compagnie et de l’industrie. Ce comité est dirigé par des membres du personnel et appuyé par la haute direction de PATTISON. Ensemble, ils représentent des membres de l’équipe partout au pays. Après deux ans, nous avons déjà développé des partenariats avec des organisations telles que The Gord Downie & Chanie Wenjack Fund. Maintenant, PATTISON a la possibilité d’élargir ces partenariats avec ce programme de subventions média conçu pour donner une voix à de nouveaux groupes par le biais de ses produits d’affichage.

« Nous recherchons des groupes qui n’ont peut-être jamais eu l’occasion de partager leur message sur les médias traditionnels. Nous espérons que les groupes communautaires locaux et nationaux profiteront de ce programme », a déclaré M. McGregor.

« Nous reconnaissons qu’en raison de la vaste portée de nos produits, nous sommes dans une position unique pour amplifier le message des groupes sous-représentés. Ce programme de subventions nous permettra vraiment de mettre nos produits publicitaires au service de la promotion de la diversité et de l’inclusion partout au pays. » – Bridget Campbell – directrice de la production numérique et coprésidente du comité DIV&INC.

Les membres du comité DIV&INC examineront les candidatures et sélectionneront les partenaires.

Vous trouverez plus d’information sur les organisations admissibles et le processus de demande ici https://www.pattisonoutdoor.com/wp-content/uploads/2022/11/ELEVATING-VOICES-EN.pdf

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien à la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, du mobilier urbain, ainsi que des unités d’affichage dans les transports collectifs, les aéroports, les tours d’habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre.

À propos du Comité DIV&INC de PATTISON Affichage

Le Comité sur la diversité et l’inclusion de PATTISON Affichage est formé de personnes au sein de l’organisation qui sont déterminées à accélérer le changement en s’informant et en s’instruisant, et en mettant en valeur des dialogues dans lesquels elles n’hésitent pas à s’engager afin de développer un milieu de travail qui est à la fois plus équitable, plus inclusif et plus diversifié, totalement dépourvu de toute forme de discrimination et de harcèlement dans toutes les sphères d’activité de la compagnie. En tant que chef de file de l’industrie publicitaire canadienne, nous nous engageons à encourager le changement et à donner l’exemple afin que la diversité soit bien présente au sein des communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons d’un océan à l’autre du pays. En appuyant les efforts tant internes qu’externes portant sur la diversité et l’inclusion, nous souhaitons nous améliorer individuellement et rendre le monde autour de nous meilleur. Nous sommes PATTISON Affichage et, ici, chaque personne a sa place.

