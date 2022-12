Isophytol Market Research Report, Size, Share, Trends and Forecast to 2022-2027

Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 665.4 Million by 2027, exhibiting at a CAGR of 5.21% during 2022-2027.

SHERIDAN, WY, UNITED STATES, December 7, 2022 /EINPresswire.com/ -- According to IMARC Groupโ€™s latest report, titled โ€œ๐ˆ๐ฌ๐จ๐ฉ๐ก๐ฒ๐ญ๐จ๐ฅ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž, ๐’๐ข๐ณ๐ž, ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก, ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ•.โ€™ the global isophytol market reached a value of US$ 498.8 Million in 2021. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 665.4 Million by 2027, exhibiting at a CAGR of 5.21% during 2022-2027.

Isophytol (C20H40O) refers to a clear, colorless, and viscous liquid manufactured via subsequent acidification and transition-metal-catalyzed addition of malonic ester to myrcene. It is widely used as a fragrance component in the production of perfumes, creams, lotions, shampoos, soaps, and other beauty and personal care products. In line with this, isophytol is also utilized as a flavoring agent in food products, including processed vegetables, sauces, meat, fish, salads, soups, sweeteners, etc. As a result, it finds wide-ranging applications in the manufacturing of synthetic vitamins E and K.

๐๐จ๐ญ๐ž: ๐–๐ž ๐š๐ซ๐ž ๐ซ๐ž๐ ๐ฎ๐ฅ๐š๐ซ๐ฅ๐ฒ ๐ญ๐ซ๐š๐œ๐ค๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ข๐ซ๐ž๐œ๐ญ ๐ž๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-๐Ÿ๐Ÿ—ย ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ, ๐š๐ฅ๐จ๐ง๐ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ง๐๐ข๐ซ๐ž๐œ๐ญ ๐ข๐ง๐Ÿ๐ฅ๐ฎ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐š๐ฌ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐š๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ. ๐"๐ก๐ž๐ฌ๐ž ๐จ๐›๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐›๐ž ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ง๐ญ๐จ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ

The escalating demand for dietary supplements, owing to the growing consumer towards the benefits of functional food, is primarily augmenting the isophytol market. Furthermore, the expanding geriatric population, the increasing sales of personal care products, extensive investments in R&D activities by leading manufacturers, and the inflating need for cosmetics that help in preventing age-related disorders and support immune health are acting as significant growth-inducing factors. Apart from this, the widespread adoption of ready-to-eat (RTE) food items, on account of the rising urbanization levels and hectic schedules of individuals, is positively influencing the global market. Moreover, the elevating requirement for household cleaning goods to sanitize surfaces is also bolstering the market growth. Besides this, isophytol synthesizes vitamin E, which is added as an active component, thereby catalyzing the global market. Additionally, international organizations are focusing on using sanitization to prevent the spread of the sudden outbreak of the COVID-19 pandemic, which is expected to fuel the isophytol market over the forecasted period.ย

๐ˆ๐ฌ๐จ๐ฉ๐ก๐ฒ๐ญ๐จ๐ฅ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ-๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿณ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—”๐—ป๐—ฎ๐—น๐˜†๐˜€๐—ถ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฆ๐—ฒ๐—ด๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป:

Breakup by Fragrance Type:

Floral

Herbalย

Others

Breakup by Sales Channel:

Online

Offline

Breakup by Application:

Supplements

Cosmetics

Industrial

Region:

North America (United States, Canada)

Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Others)

Asia Pacific (China, Japan, India, Australia, Indonesia, Korea, Others)

Latin America (Brazil, Mexico, Others)

Middle East and Africa (United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Others)

Competitive Landscape:

Augustus Oils Ltd.

BASF SE

Carbosynth Ltd

Haihang Industry Co. Ltd.

Hefei TNJ Chemical Industry Co. Ltd.

Merck KGaA

Molekula Group

Santa Cruz Biotechnology Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Tokyo Chemical Industry

Vigon International LLC (Azelis).

๐Š๐ž๐ฒ ๐ก๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ž๐ซ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐ž (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ)

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ•)

Market Trends

Market Drivers and Success Factors

Impact of COVID-19

Value Chain Analysis

Comprehensive mapping of the competitive landscape

