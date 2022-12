Data Center Automation Market Size Analysis, Top Companies, New Technology, Demand and Opportunity 2022-2027

Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 9.93 Billion by 2027, exhibiting at a CAGR of 15.4% during 2022-2027.

SHERIDAN, WY, UNITED STATES, December 7, 2022 /EINPresswire.com/ -- According to the latest report by IMARC Group, titled โ€œ๐——๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—–๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—”๐˜‚๐˜๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜: ๐—š๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐—œ๐—ป๐—ฑ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜† ๐—ง๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐˜€, ๐—ฆ๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—ฆ๐—ถ๐˜‡๐—ฒ, ๐—š๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐˜๐—ต, ๐—ข๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ-๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿณ.' the global data center automation market reached a value of US$ 4.25 Billion in 2021.Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 9.93 Billion by 2027, exhibiting at a CAGR of 15.4% during 2022-2027.

Base Year of the Analysis: 2021

Historical Period: 2016-2021

Forecast Period: 2022-2027

Data center automation refers to the procedures of managing and executing routine workflows, which include scheduling, maintenance, and monitoring, of a data center without human administration. They can be categorized into tier 1, tier 2, tier 3, and tier 4 types. These data center automation solutions enhance agility and operational efficiency, reduce the time to perform routine tasks, enable automation of storage, networks, and servers, and deliver centralized and on-demand access to resources. Consequently, they find extensive applications across several sectors, such as banking, information technology (IT), telecommunication, utilities, energy, healthcare, manufacturing, etc.

The emerging trend of remote working that has escalated the requirement for cloud services to offer a secure and robust IT environment is among the key factors driving the data center automation market. In addition to this, the growing volume of data, which has made manual monitoring, remediation, and troubleshooting ineffective, is acting as another significant growth-inducing factor. Apart from this, the escalating need for transparency and interoperability among organizations across the globe and the increasing use of the global web, streaming media, social media, and cloud gaming are further catalyzing the market growth. In line with this, the rising usage of automation solutions in hyper-scale data centers that move and store massive amounts of data for online platforms is also positively influencing the global market. Moreover, the elevating integration of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) by leading market players to identify irregularities and inefficiencies within the data center space and the inflating investments in robotics in the data center are expected to bolster the data center automation market over the forecasted period.

Key Market Segmentation:

Based On Type:

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Tier 4

Based On Solution:

Server

Database

Network

Others

Based On Deployment Mode:

Cloud-based

On-premises

Based On End User:

Enterprises

Cloud Services Providers

Colocation Service Providersย

Based On Industry Vertical:

BFSI

IT and Telecom

Public Sector and Utilities

Energy

Manufacturing

Healthcare

Others

Region:

North America (United States, Canada)

Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Others)

Asia Pacific (China, Japan, India, Australia, Indonesia, Korea, Others)

Latin America (Brazil, Mexico, Others)

Middle East and Africa (United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Others)

Some of these key players include:

ABB Limited

BMC Software Inc.

Cisco Systems Inc.

Citrix Systems Inc.

Dell Technologies Inc.

Fujitsu limited (Furukawa Group)

HashRoot Ltd.

Hewlett Packard Enterprise Development LP

Intel Corporation

Micro Focus International plc

Oracle Corporation

Riverturn Inc.

Siemens AG

Veristor Systems Inc.

