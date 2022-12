Du dindon pour Noël : du plaisir toute la semaine

/EIN News/ -- LONGUEUIL, Québec, 06 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durant la période des fêtes, Les Éleveurs de volailles du Québec s’associe à Exceldor coopérative et à Olymel S.E.C. pour inviter les familles québécoises à poursuivre LA grande tradition du Temps des Fêtes, en servant un classique, la fameuse dinde de Noël.



Au Québec, le marché de Noël est un peu plus important que dans le reste du Canada. Les ventes représentent 39 % des ventes de dindons d’une année. Les Québécois aiment la dinde, une viande festive, rassembleuse et polyvalente. Célébrons enfin comme il se doit en mettant une grosse dinde sur la table qui nourrira tout un chacun, et qui offrira même des restes pour la semaine. Vous aurez même le choix entre la viande brune et blanche pour répondre aux besoins de tous.

Dans un contexte d’inflation, la dinde est le meilleur choix économique, son prix peut paraître élevé à l’achat, mais après la traditionnelle dinde de Noël, on peut manger les jours qui suivent des vol-au-vent à la dinde, de la dinde dans nos salades, etc.

Malgré la grippe aviaire, la filière avicole travaille fort pour s’assurer de répondre à la demande. L’élevage de dindon est programmé en fonction de la demande des consommateurs, et ce plusieurs mois à l’avance.

Bien que certaines parties du Canada puissent connaître une baisse de l'approvisionnement, au Québec, les stocks congelés sont suffisants pour garantir que la dinde sera disponible pour le temps des fêtes. Pour les consommateurs qui achètent directement d’un éleveur-transformateur, il est recommandé de réserver sa dinde tôt.

On vous invite à consulter nos recettes ! La dinde est une protéine saine, bonne à consommer en famille, entre amis, à Noël, mais aussi toute l’année.

Citation.

« On est sur une bonne lancée, notre secteur a démontré sa capacité à s’adapter et à se mobiliser afin de répondre à la demande des consommateurs. On incite les Québécois à festoyer autour d’une dinde, en famille, entre amis et même à midi devant l’ordi, du dindon il y en a pour tous les goûts et à toutes les sauces ».

Pierre-Luc Leblanc, président des Éleveurs de volailles du Québec

À propos des Éleveurs de volailles du Québec.

Les Éleveurs de volailles du Québec (EVQ) représentent 699 éleveurs, dont 620 de poulet et 153 de dindon, qui élèvent leurs oiseaux avec soin, en respectant de strictes normes de salubrité des aliments et de bien-être animal. Les EVQ sont fiers de leur importante contribution à l’économie régionale et nationale, entre autres, par la création de milliers d’emplois, en plus d’offrir aux Québécois et aux Canadiens des aliments de premier choix, écoresponsables et qui s’inscrivent dans un régime alimentaire sain. Au Québec, la filière avicole représente près de 30 000 emplois (directs, indirects et induits), 726 M$ de recettes à la ferme, 2G$ en contribution au PIB et 689 M$ en recettes fiscales. Au quotidien, les EVQ ont à cœur d’offrir aux consommateurs d’ici des volailles respectant les plus hauts standards de qualité : toujours nourries aux grains, sans trace d’antibiotiques, élevée en liberté et sans hormones.

Source :

À propos d’Olymel

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L’entreprise s’est donné pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant plus de 14 000 personnes, l’entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d’affaires annuel est de l’ordre de 4,5 milliards de dollars. L’entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, La Fernandière, Pinty’s, Tour Eiffel et F. Ménard.

Source : Olymel s.e.c.

À propos d’Exceldor coopérative

Exceldor coopérative appartient à ses quelque 400 membres, et sa mission est d’offrir de la volaille que les gens peuvent servir avec fierté. Son siège social est situé à Lévis, et sa production est répartie entre ses usines de Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Agapit, au Québec, ainsi que celles de Hanover, en Ontario et de Blumenort, au Manitoba. La coopérative possède aussi un centre de distribution à Beloeil et est copropriétaire de Volailles Giannone, d’Unidindon et de Viandes Lacroix, au Québec. Enfin, elle commercialise des produits sous les marques Exceldor, Butterball, Granny’s et Saha Halal. Elle emploie plus de 3 500 personnes et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,1 milliard de dollars.

Source : Exceldor coopérative.

