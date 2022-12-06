LitePoint 加入 O-RAN 聯盟以期支持開放協同的無線接入網絡

/EIN News/ -- 加州聖何西, Dec. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 業界領先的無線測試解決方案供應商 LitePoint 日前隆重宣佈成爲開放式無線接入網絡聯盟 (O-RAN ALLIANCE) 的成員，以期構建一個移動營運商、無線基礎設施承建商與核心網絡產品及解決方案的生態系統，讓 5G 網絡的速度與帶寬觸達世界上更多的地方。



O-RAN ALLIANCE 是一個全球性的社區，致力於爲流動網絡開發和推廣開放性無線接入網 (RAN) 產品與解決方案。聯盟擁有超過 300 間成員組織，正在重塑 RAN 網絡，使之更加智能、開放並可完全交互。

在開發高性能無線測試技術方面，LitePoint 的歷史由來已久，這些技術被用於研發、設計、驗證與製造等領域。LitePoint 希望透過加入 O-RAN ALLIANCE 來尋求產品開發效率的提升並將RAN組件推向大批量生產。「LitePoint 期待與其他業界組織、晶片公司以及硬件平台提供商合作。我們期待幫助 O-RAN 生態系統實現將基於 O-RAN 的產品推向市場的承諾，」 LitePoint 戰略業務發展總監 Rex Chen 說道。「我們專注於提供從研發到生產的過程中易於部署、僅需最低工程開發工作量的測試解決方案。」

關於 LitePoint

LitePoint 爲全世界最具創新性的無線裝置製造商創造無線測試解決方案與服務，幫助他們確保產品性能可以滿足如今有著更高需求客戶的需要。作爲無線測試領域的領先創新者，LitePoint 的產品可開箱即用，見於全世界最廣泛使用的無線晶片當中。LitePoint 與領先的智能手機、平板電腦、個人電腦、無線接入點以及晶片製造商均有合作。LitePoint 總部位於加州矽谷，在世界各地均設有辦公室，是 Teradyne (Nasdaq:TER) 的全資附屬公司。Teradyne 是一間業界領先的自動化測試設備與工業自動化解決方案供應商。2021 年，Teradyne 營收達 37 億美元，目前在全世界有超過 6,500 名員工。如欲了解更多資訊，請造訪 teradyne.com。Teradyne® 是 Teradyne, Inc. 在美國以及其他國家/地區的註冊商標。

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