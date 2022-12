LES VOEUX UTILES DE PUBLICIS GROUPE POUR 2023

/EIN News/ -- LES VŒUX UTILES DE PUBLICIS GROUPE POUR 2023

Avec le soutien d’un invité très spécial aux côtés de Maurice Lévy et d’Arthur Sadoun, Publicis lance un appel à la prévention des cancers liés au papillomavirus humain

Paris – 6 décembre 2022 – 2022 aura été une année exceptionnelle pour Publicis sur tous les plans. Mais, plutôt que de célébrer ses succès, le groupe a souhaité profiter de l’impact de ses traditionnels vœux de fin d’année pour attirer l’attention sur les risques des cancers liés au papillomavirus humain.

En effet, bien que 80% des adultes contracteront le papillomavirus à un moment de leur vie, le type de cancers associés à ce virus est depuis toujours ignoré, caché et stigmatisé.

C’est un sujet particulièrement cher à Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe, qui a lui-même été touché et soigné pour l’un de ces cancers cette année.

Le papillomavirus entraine un nombre croissant de cancers chez la femme mais aussi chez l’homme, et ce malgré la disponibilité d’un vaccin très efficace. Alors que certains pays ont fait de la vaccination des jeunes contre le HPV* une priorité, la prise de conscience reste largement insuffisante au sein de la population.

Un invité spécial (qui a lui aussi traversé l’épreuve du cancer lié au papillomavirus) rejoint cette année Maurice et Arthur pour ces voeux, afin d’encourager tous les salariés de Publicis et, espérons-le, au-delà, à se protéger eux-mêmes et à protéger leurs proches de cette maladie qui peut être évitée. Cliquez ici pour visionner les vœux de cette année.

Le film des vœux de Publicis Groupe pour 2023 a été créé par Le Truc New York avec Prodigious France.

* A propos du HPV (papillomavirus humain ) :

Le papillomavirus humain (HPV) est un type de virus très commun qui peut donner lieu à de nombreux cancers dont 100% des cancers du col de l’utérus, 90% des cancers de l’anus et 60% des cancers de l’oropharynx. La plupart des hommes et des femmes seront infectés à un moment de leur vie. Le HPV est particulièrement contagieux en raison de son absence de symptômes. S’il n’existe à ce stade aucun traitement contre le virus, le vaccin reste la seule méthode de protection. Si l’efficacité de la vaccination demeure plus élevée lorsque celle-ci est faite jeune, certains pays comme les États-Unis et l’Australie permettent d’y avoir recours jusqu’à 45 ans. La sensibilisation demeure essentielle pour inciter chacun à se faire vacciner, et ainsi réduire le nombre de cancers liés à ce virus. Pour en savoir plus sur le papillomavirus, cliquez ici.

