MONTRÉAL, 05 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'occasion de la 20e Guignolée Dr Julien, la Fondation Dr Julien invite les Québécoises et les Québécois à sa traditionnelle journée de collecte, le samedi 10 décembre.



Cette vaste collecte annuelle permet de recueillir des dons pour les centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) affiliés à la Fondation Dr Julien1, afin qu’ils puissent prendre en charge la santé globale des enfants en état de grande vulnérabilité.

Un appui populaire qui dure depuis 20 ans

Il y a 20 ans, au coin des rues Aylwin et Adam dans le quartier populaire d’Hochelaga-Maisonneuve, se tenait la première Guignolée Dr Julien. Devant les besoins pressants du centre de pédiatrie sociale mis sur pieds par le Dr Gilles Julien, la population a tout de suite soutenu la Guignolée, et ne cesse de le faire depuis.

« Grâce au soutien fidèle de la population et à l’appui renouvelé du gouvernement du Québec, la pédiatrie sociale en communauté a fait son chemin d’année en année pour soigner et accompagner un plus grand nombre d’enfants en situation de vulnérabilité. Il est temps de donner à la 20e Guignolée Dr Julien pour assurer la continuité de l’œuvre et pour faire en sorte qu’on puisse offrir un service complet à tous les enfants dans le besoin, dans le respect total de leurs droits » —Dr Gilles Julien, pionnier de la pédiatrie sociale en communauté, fondateur et vice-président de la fondation qui porte son nom.

La pédiatrie sociale en communauté répond à un réel besoin

Au Canada, près de 1,5 million d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté, soit un sur cinq. Au Québec, le taux de pauvreté infantile dépasse les 15 %2. Les plus pauvres connaissent des problèmes de croissance et de développement, aussi bien physique que social, qui entretiennent la discrimination. Plus que jamais, les services prodigués par les CPSC de la Fondation Dr Julien sont indispensables.

Parmi les familles suivies en pédiatrie sociale : 3

58 % des familles comptent 2 parents sans emploi ;

des familles comptent 2 parents sans emploi ; 44 % des familles sont monoparentales ;

des familles sont monoparentales ; 59 % des familles comptent 2 enfants ou plus vivant à domicile ;

des familles comptent 2 enfants ou plus vivant à domicile ; 67 % des enfants présentent 2 difficultés ou plus au moment de leur accueil dans les services, en plus des problèmes physiques.

« Chaque jour, nos équipes transdisciplinaires transforment des vies et contribuent à éradiquer les iniquités qui séparent les enfants issus de milieux défavorisés des plus privilégiés. Malgré nos efforts, des milliers d’enfants ne reçoivent toujours pas les soins et l’accompagnement nécessaires pour leur permettre de développer leur plein potentiel. Aucun enfant ne devrait être laissé-pour-compte. C’est pourquoi nous voulons déployer une dizaine de nouveaux centres dans les communautés les plus vulnérables du Québec d’ici 5 ans » déclare Alexandre Lebel, directeur des opérations à la Fondation Dr Julien.

Un don local pour une action locale

L’agent récolté par chacun des centres du Réseau permet de financer les soins prodigués dans sa propre communauté. Ces soins incluent des suivis médicaux, juridiques, psychosociaux, psychoéducatifs et éducatifs ; des thérapies innovantes (art-thérapie, ergothérapie et musicothérapie) ; et des services spécialisés (orthophonie, psychologie, pédopsychiatrie et neuropsychologie). À la suite d’un plan d’action établi en clinique, diverses activités sportives et culturelles (camps de vacances, cours de conduite, théâtre, spectacles, etc.) sont également offertes aux enfants dans un but thérapeutique et constructif.

Pour faire un don à la Fondation Dr Julien ou à un centre de pédiatrie sociale local4 :

https://guignoleedrjulien.org

1 855 DRJULIEN (1 855 375-8543)

Postez un chèque à Fondation Dr Julien (4765 Sainte-Catherine Est, Montréal, QC, H1V 1Z5) ou directement à l’un des centres de votre communauté.



Le samedi 10 décembre : des activités familiales et un radiothon coanimé par Jean-Charles Lajoie et Joël Le Bigot

Pour souligner les 20 ans de la Guignolée, la journée du 10 décembre s’annonce riche en festivités dans les CPSC de la Fondation Dr Julien.

En particulier, la Fondation Dr Julien tiendra une matinée complète d’activités au Garage è Musique5. Au programme : un match de hockey-bottines entre des enfants du quartier et des joueurs des Canadiens de Montréal; un radiothon de 5 h sur les ondes de BPM Sports6, d’abord coanimé par Jean-Charles Lajoie et Joël Le Bigot, puis par Paul Houde; une couverture spéciale dans Dessine-moi un matin (Ici Première), des food-trucks, des prestations musicales, et bien plus.

Pour connaitre l’horaire des animations, visitez le www.guignoléedrjulien.org.

À propos de la Fondation Dr Julien

Grâce à son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté, la Fondation Dr Julien forme, accompagne et certifie un réseau de professionnel·le·s en pédiatrie sociale, pour qu’un maximum d’enfants vulnérables puisse grandir en santé, dans le respect de leurs droits fondamentaux.

Chaque année, la Fondation Dr Julien vient en aide à plus de 10 000 enfants défavorisés à travers le Québec, grâce à plus de 40 centres de pédiatrie sociale en communauté.



Pour de plus amples renseignements :

Léopoldine Frowein

Téléphone : 514 815-0234 | Courriel : lfrowein@fondationdrjulien.org

1 La Ruelle d’Hochelaga, Le Garage à musique et Atlas sont des centres affiliés à la Fondation Dr Julien.

2 Source : Statistiques Canada, 2017

3 Source : Clément et al. (2015). Regard mixte sur certaines particularités et retombées de l’approche de la pédiatrie sociale telle qu’implantée au Québec et sur son intégration dans le système actuel des services sociaux et de santé, Rapport de recherche

4 Vous pouvez faire un don à la 20e Guignolée Dr Julien jusqu’au 15 janvier 2023.

5 Le Garage à musique est l’un des deux centres de pédiatrie sociale en communauté d’Hochelaga-Maisonneuve, situé au 2080 avenue Bennet

6 Anciennement 91,9 FM

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6d9ce67b-8602-49e5-8fba-d4c00bb8c8ab/fr