Verwerkingsoplossingen van FutureDial voor mobiele apparaten ondersteunen R2v3-normen

Refurbishers van mobiele apparaten voldoen aan de R2v3-normen voor het testen, beoordelen en opschonen van mobiele telefoons wanneer zij gebruikmaken van automatiserings- en softwareoplossingen van FutureDial

/EIN News/ -- SUNNYVALE, Californië, Dec. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureDial Incorporated heeft vandaag aangekondigd dat haar software- en automatiseringsoplossingen refurbishmentbedrijven in staat stellen om te voldoen aan de vraag naar nauwkeurige functionele tests, cosmetische evaluatie en opschoning van apparaten conform de R2v3-normen, die door Sustainable Electronics Recycling International (SERI) zijn ingesteld voor de elektronicasector.





Deadline voor naleving van R2v3 is 1 juli 2023

Voordat een wederverkoper of recycler van mobiele telefoons de tweedehands mobiele apparaten die hij heeft gerenoveerd. kan doorverkopen of recyclen, moet hij voldoen aan wettelijke normen zoals R2v3 om ervoor te zorgen dat hij gevoelige persoonlijke gegevens van alle apparaten verwijdert. Nauwkeurige tests en gegevensverwijdering zijn dus van essentieel belang om te kunnen voldoen aan industriële normen zoals R2v3. Recyclebedrijven hebben tot 1 juli 2023 de tijd om R2v3 na te leven. Het goede nieuws is dat de oplossingen van FutureDial de R2v3-vereisten voor tests en gegevensverwijdering al jaren ruimschoots overtreffen; bij elke gegevenswissing worden de verificatie en certificatie geregistreerd. Dit beschermt refurbishmentbedrijven en hun partners doordat persoonsgegevens niet op apparaten blijven staan na de verwerking van deze apparaten.

Al jaren conform industriële R2v3-normen

FutureDial noemt wereldwijde zorgen om het milieu en gegevensbeveiligingsrisico's als drijfveren om klanten te helpen om R2v3-normen na te leven door middel van verbeterde documentatie, gegevensbeveiligingscontroles en materiaalstroombeheer. "Ons bedrijf werd ruim 23 jaar geleden opgericht met als uitgangspunt de hoeveelheid afval van mobiele apparaten terug te dringen door ze te hergebruiken. Het feit dat we onze klanten in staat stellen om aan R2v3 te voldoen, laat zien dat dit nog steeds ons uitgangspunt is", aldus Steve Manning, Chief Strategy Officer bij FutureDial.

Terugkoop-/inruilbedrijven, externe logistieke dienstverleners (3PL's), Tier-1-providers en regionale draadloze providers, OEM's, apparaatrefurbishers en andere bedrijven in de wereldwijde omgekeerde logistieke toeleveringsketen van mobiele telefoons willen gebruikmaken van nauwkeurige en efficiënte functionele tests, evaluatie- en gegevensverwijderingstools die voldoen aan de controlevereisten van R2v3. FutureDial-oplossingen bieden deze bedrijven volledig geautomatiseerde rapportage en verificatie van processen die strategisch voldoen aan de controlevereisten van R2v3.

Frank Pipolo, Vice President of Solutions Architecture bij FutureDial vertelt: "Onze automatiserings- en softwareoplossingen voldoen aan veel hogere normen voor functionele tests, cosmetische evaluatie en gegevensverwijdering dan vereist door de R2v3-norm. Omdat wij nauw samenwerken met klanten om hun test- en evaluatienormen te implementeren in onze oplossingen, beschikken we over jarenlange expertise in de uitrusting van klanten om te voldoen aan de R2v3-vereisten voor evaluatie, testen en rapportage."

FutureDial-oplossingen zijn in de sector gebruikt voor het wissen van gegevens van meer dan 190 miljoen mobiele apparaten, het functioneel testen van meer dan 16 miljoen apparaten en het uitvoeren van ruim 1,57 miljard discrete tests – het grootste aantal binnen de sector. Alle gegevens van deze werkzaamheden zijn geregistreerd en verifieerbaar voor controle op de naleving van de R2v3-vereisten, procesvalidatie en wederverkoop.

Over FutureDial

FutureDial, opgericht in 1999, is de toonaangevende leverancier van verwerkingsoplossingen voor de toeleveringsketen van omgekeerde logistiek voor mobiele apparaten die ook de naleving van industriële normen zoals R2V3 ondersteunen. Terugkoop-/inruilbedrijven voor mobiele apparaten, externe logistieke dienstverleners (3PL's), Tier-1-providers en regionale draadloze providers, grote mobiele apparaatfabrikanten (OEM's), apparaatrefurbishers, recyclebedrijven en andere bedrijven in de toeleveringsketen van mobiele telefoons erkennen FutureDial als dé leverancier bij uitstek voor industriële oplossingen waarmee processen worden vereenvoudigd en geautomatiseerd en werkstromen worden geconsolideerd om ervoor te zorgen dat bedrijven die mobiele apparaten verwerken, efficiënter en winstgevender worden en kunnen voldoen aan de industriële normen en controlevereisten. Ga naar http://www.futuredial.com of stuur een e-mail naar sales@futuredial.com .

Mediacontact:

Bruce Brunger, Marketing Communications Manager, FutureDial, Incorporated

Tel: (408) 245-8880 Ext 206 E-mailadres: bruceb@futuredial.com

Een foto voor bij dit bericht is verkrijgbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4aaefe11-c430-49a9-8ebd-bfe714a0ab42