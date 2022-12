Les solutions de traitement des appareils mobiles de FutureDial soutiennent les normes R2v3

Les entreprises de remise à neuf d'appareils mobiles sont équipées pour respecter les normes R2v3 relatives aux tests, à l'évaluation et à l'effacement des données des téléphones portables et plus encore lorsqu'ils utilisent les solutions d'automatisation et logicielles de FutureDial

/EIN News/ -- SUNNYVALE, Calif., 05 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureDial Incorporated a annoncé aujourd'hui que ses solutions logicielles et d'automatisation permettent aux entreprises de remise à neuf d'appareils mobiles de satisfaire et dépasser les exigences liées aux tests fonctionnels, à l'évaluation cosmétiques et au nettoyage des données des appareils de manière précise, conformément aux normes R2v3 établies pour l'industrie des appareils électroniques par Sustainable Electronics Recycling International (SERI).







La date limite pour la conformité aux normes R2v3 est le 1er juillet 2023

Avant qu'un revendeur ou recycleur de téléphones portables puissent revendre ou recycler les appareils mobiles les appareils mobiles d'occasion qu'il a remis à neuf, il doit satisfaire des normes réglementaires telles que R2v3 et veiller à effacer les informations personelles sensibles de tous les appareils. Ainsi, des tests précis et l'effacement des données sont devenus essentiels pour satisfaire les normes de l'industrie telles que R2v3. De plus, les recycleurs doivent être conformes aux normes R2v3 d'ici au 1er juillet 2023. La bonne nouvelle est que depuis des années, les solutions de FutureDial dépassent les exigences des normes R2v3 relatives aux tests et à l'effacement des données, avec une vérification et une certification de chaque effacement de données enregistré et auditable. Cela protège les entreprise de remise à neuf et leurs partenaires en assurant que les données personnelles ne restent pas sur les appareils après le traitement.

Respect des normes de l'industrie R2v3 depuis de nombreuses années

FutureDial cite les préoccupations mondiales au sujet des menaces sur l'environnement et la sécurité des données comme raisons animant ses efforts visant à aider ses clients à être conformes aux normes global R2v3 par le biais de documents, de contrôles de sécurité des données et d'une gestion des flux des matériaux améliorés. « Notre société a été fondée il y a plus de 23 ans sur les principes de réduction des déchets liés aux appareils mobiles via la réutilisation. Permet à nos clients d'être conformes aux normes R2v3 démontre notre engagement continu à l'égard de ces principes », a déclaré Steve Manning, directeur stratégique chez FutureDial.

Les sociétés de rachat, les fournisseurs logistiques tiers (3PLs), les opérateurs de services sans fil régionaux et de niveau 1, les fabricants, les entreprises de remise à neuf d'appareils et d'autres dans la sociétés de la chaîne d'approvisionnement de la logistique inverse des téléphones portables dans le monde entier cherchent à utiliser des outils de test fonctionnels, d'évaluation et d'effacement des données précis et efficaces qui répondent aux exigences d'audit des normes R2v3. Les solutions de FutureDial fournissent à ces entreprises un rapport et une vérification des processus entièrement automatisés qui respectent stratégiquement les exigences d'audit des normes R2v3.

Frank Pipolo, vice-président de l'architecture des solutions chez FutureDial, a commenté : « Nos solutions d'automatisation et logicielles incorporent des standards plus élevés pour les tests fonctionnels, l'évaluation cosmétique et l'effacement des données que ce qu'exigent les normes R2v3. Comme nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour mettre en œuvre leurs normes de tests et d'évaluation avec nos solutions, nous possédons des années d'expertise en ce qui concerne l'équipement des clients pour satisfaire les exigences d'évaluation, de tests et de rapports des normes R2v3. »

Les solutions de FutureDial ont été utilisées dans le secteur pour effacer les données de plus de 190 millions d'appareils mobiles, tester fonctionnellement plus de 16 millions d'appareils et réaliser plus de 1,57 milliards de tests discrets, soit les chiffres les plus élevés du secteur. Toutes les données de ces opérations sont enregistrées et auditables pour assurer la conformité des audits des normes R2v3, la validation des processus et la revente.

À propos de FutureDial

Depuis 1999, FutureDial est le premier fournisseur de solutions de traitement pour la chaîne d'approvisionnement de la logistique inverse des appareils mobiles qui assure aussi le respect des normes de l'industrie, telles que R2v3. Des sociétés de rachat d'appareils mobiles, des fournisseurs logistiques tiers (3PLs), des opérateurs de services sans fil régionaux et de niveau 1, des fabricants d'appareils mobiles (équipementiers) de premier plan, des entreprises spécialisées dans la remise à neuf d'appareils mobiles, des recycleurs et d'autres sociétés de la chaîne d'approvisionnement mobile considèrent FutureDial comme un fournisseur de choix pour les solutions de qualité industrielle qui simplifie et automatise les processus, consolide les flux de travail pour aider les entreprises de traitement d'appareils mobiles à fonctionner de manière plus efficace et rentable, tout en respectant les normes de l'industrie et les exigences d'audit. Rendez-vous sur http://www.futuredial.com ou envoyez un e-mail à sales@futuredial.com.

Contact auprès des médias :

Bruce Brunger, responsable des communications marketing chez FutureDial, Incorporated

Tél. : (408) 245-8880 poste 206 E-mail : bruceb@futuredial.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4aaefe11-c430-49a9-8ebd-bfe714a0ab42