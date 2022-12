Biognosys presenta la nuova versione di Spectronaut® al Congresso Internazionale di Proteomica HUPO

Spectronaut 17 è dotato di directDIA+™, il flusso di lavoro senza librerie per la proteomica DIA con le migliori prestazioni disponibili sul mercato

/EIN News/ -- ZURIGO, Svizzera e CANCÚN, Messico, Dec. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, leader nelle soluzioni proteomiche di nuova generazione per la ricerca sulle scienze biologiche e lo sviluppo di farmaci, lancerà Spectronaut 17 oggi al Congresso mondiale HUPO 2022 a Cancún, Messico.

Fin dalla sua prima versione nel 2003, Spectronaut è stato continuamente migliorato e supporta sempre le ultime tecnologie di acquisizione dei dati. La diciassettesima versione del software presenta directDIA +™, un nuovo flusso di lavoro di analisi in attesa di brevetto che aumenta significativamente il numero di identificazioni senza compromettere l'accuratezza quantitativa ed elimina la necessità di una libreria specifica per il progetto.

"Con directDIA +, Spectronaut 17 offre un modo completamente nuovo di analizzare i dati della proteomica DIA", ha dichiarato il Chief Technology Officer di Biognosys, Lukas Reiter, Ph.D. "Con questo nuovo flusso di lavoro, i nostri utenti sperimenteranno la più profonda copertura di proteomi fino ad oggi, utilizzando il minor numero possibile di risorse. Siamo entusiasti di offrire questo strumento ai nostri clienti."



Durante il seminario di lancio di Spectronaut 17,"Spectronaut 17: un aumento rivoluzionario delle identificazioni", tenutosi il 5 dicembre alle ore 8:00 EST nell'ambito del Congresso mondiale HUPO 2022, Lukas Reiter condividerà ulteriori informazioni su directDIA + e su come influisce sul futuro dell'analisi DIA. Quindi, il relatore ospite Jesper V. Olsen, Ph.D., professore ordinario e vicedirettore dell'Università di Copenaghen, presenterà come questo nuovo modo di elaborare i dati DIA consenta al suo team di approfondire significativamente il proteoma senza la necessità di una biblioteca.

Spectronaut 17 è completamente indipendente dal fornitore e compatibile con i dati di proteomica acquisiti su strumenti di tutti i principali fornitori di spettrometri di massa.

Gary Kruppa, Ph.D., Senior Vice President Strategic Collaborations presso Bruker Daltonics:

"Spectronaut è una delle prime soluzioni software a supportare la nostra tecnologia PASEF e, dopo il rilascio, il miglioramento delle prestazioni con i dati dia-PASEF basati sulla mobilità ionica di Bruker è stato impressionante. Con questa nuova versione, Biognosys ha superato le nostre aspettative: directDIA+ migliora sostanzialmente la copertura dei proteomi dalle esecuzioni dia-PASEF, il tutto senza la necessità di generare una libreria. Siamo entusiasti di vedere le prestazioni della nuova versione e scoprire il futuro di Spectronaut!"

Daniel Lopez Ferrer, Ph.D., Director of Proteomics and Translational Research presso Thermo Fisher Scientific:

"Lo Spectronaut di Biognosys combina elaborazioni e visualizzazioni di dati di alta qualità per consentire l'interpretazione dei flussi di lavoro quantitativi della proteomica DIA. Il nuovo Spectronaut 17, dotato di directDIA +, non delude: l'aumento di copertura fornito da questo nuovo algoritmo è notevole, senza compromessi sulla qualità della quantificazione. Siamo impazienti di vedere gli utenti finali ottenere di più dai dati con questa versione migliorata!"

Jose Castro-Perez, Ph.D., Senior Director LC/MS Accurate Mass Product Management presso SCIEX:

"Il nuovo e migliorato directDIA + di Biognosys implementato in Spectronaut 17 è un importante aggiornamento alla versione precedente. L'aumento delle prestazioni che vediamo per i nostri dati ZenoTOF è sostanziale e siamo entusiasti che la nostra community possa trarre vantaggio da queste nuove prestazioni e sperimentare Spectronaut 17 in prima persona".

