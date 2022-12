Biognosys lanceert nieuwe versie van Spectronaut® op HUPO International Proteomics Congress

Spectronaut 17 is uitgerust met directDIA+™, de best presterende bibliotheekloze workflow voor DIA proteomics op de markt

/EIN News/ -- ZÜRICH, Zwitserland en CANCUN, Mexico, Dec. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, leider in next-generation proteomics-oplossingen voor lifescienceonderzoek en geneesmiddelenontwikkeling, lanceert Spectronaut 17 vandaag op het HUPO 2022 World Congress in Cancun, Mexico.

Sinds de eerste release in 2003 is Spectronaut voortdurend verbeterd en ondersteunt het steeds de nieuwste technologieën op het gebied van gegevensverwerving. De 17e versie van de software beschikt over directDIA+™, een nieuwe analyseworkflow waarvoor patent is aangevraagd en die het aantal identificaties aanzienlijk verhoogt zonder afbreuk te doen aan de kwantitatieve nauwkeurigheid en die een projectspecifieke bibliotheek overbodig maakt.

“Met directDIA+ biedt Spectronaut 17 een volledig nieuwe manier om DIA proteomics-gegevens te analyseren,” aldus Biognosys’ Chief Technology Officer, Lukas Reiter, Ph.D. “Met deze nieuwe workflow ervaren onze gebruikers de diepste proteoomdekking tot nu toe met de minst mogelijke middelen. We zijn blij dat we dit hulpmiddel aan onze klanten kunnen aanbieden.”



Tijdens het Spectronaut 17 launch seminar, “Spectronaut 17: A Groundbreaking Increase in Identifications”, gehouden op 5 december om 08:00 uur. Als onderdeel van het HUPO 2022 World Congress zal Lukas Reiter meer informatie delen over directDIA+ en hoe dit de toekomst van DIA-analyse beïnvloedt. Vervolgens zal gastspreker Jesper V. Olsen, Ph.D., Full Professor and Vice Director aan de Universiteit van Kopenhagen, presenteren hoe zijn team dankzij deze nieuwe manier van verwerking van DIA-gegevens aanzienlijk dieper in het proteoom kan gaan zonder dat een bibliotheek nodig is.

Spectronaut 17 is volledig leveranciersonafhankelijk en compatibel met proteomics-gegevens die zijn verkregen via instrumenten van alle belangrijke leveranciers van massaspectrometers.

Gary Kruppa, Ph.D., Senior Vice President Strategic Collaborations bij Bruker Daltonics:

"Spectronaut is een van de eerste softwareoplossingen die onze PASEF-technologie ondersteunt, en release na release is de prestatieverbetering met de op ionenmobiliteit gebaseerde dia-PASEF-gegevens van Bruker indrukwekkend. Met deze nieuwe release heeft Biognosys onze verwachtingen overtroffen: directDIA+ zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de proteoomdekking van dia-PASEF-runs, en dat alles zonder dat er een bibliotheek aangemaakt hoeft te worden. We zijn benieuwd naar de prestaties van de nieuwe versie en wat we niog mogen verwachten van Spectronaut!"

Daniel Lopez Ferrer, Ph.D., Director of Proteomics and Translational Research bij Thermo Fisher Scientific:

"Spectronaut van Biognosys combineert hoogwaardige gegevensverwerking en visualisaties om de interpretatie van kwantitatieve DIA proteomics workflows mogelijk te maken. De nieuwe Spectronaut 17, met directDIA+, stelt niet teleur: de toename in dekking die dit nieuwe algoritme biedt is opmerkelijk, zonder dat dit ten koste gaat van de kwantificeringskwaliteit. We zijn blij dat eindgebruikers met deze verbeterde versie meer uit de gegevens kunnen halen!"

Jose Castro-Perez, Ph.D., Senior Director LC/MS Accurate Mass Product Management bij SCIEX:

"De nieuwe en verbeterde directDIA+ van Biognosys die in Spectronaut 17 is geïmplementeerd, is een belangrijke upgrade ten opzichte van de vorige versie. De toename van prestatie voor onze ZenoTOF-gegevens is substantieel, en we zijn enthousiast dat onze community kan profiteren van deze nieuwe prestaties en Spectronaut 17 zelf kan ervaren."

Over Spectronaut®

Spectronaut is de flagshipsoftware van Biognosys en biedt snelle, robuuste en naadloze gegevensanalyse voor data-onafhankelijke acquisitie (DIA) massaspectrometrie (MS) gebaseerde proteomics. De software maakt gebruik van geavanceerde algoritmen voor zoeken, kunstmatige intelligentie (KI) en machine learning (ML) om gegevens te vertalen in bruikbare inzichten voor lifescienceonderzoek. Spectronaut maakt reproduceerbare en nauwkeurige kwantificering van duizenden eiwitten in grootschalige studies mogelijk en biedt multidimensionaal inzicht in eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle belangrijke biologische soorten en monstertypes. Ga voor meer informatie en details over gratis trials en prijzen naar spectronaut.com.

Over Biognosys

Bij Biognosys geloven we dat diepgaande inzichten in het proteoom de sleutel vormen tot baanbrekende ontdekkingen die de menselijke gezondheid drastisch kunnen verbeteren. We stellen lifescienceonderzoekers en geneesmiddelenmakers in staat het proteoom vanuit elke hoek te bekijken met onze veelzijdige portfolio van eigen next-generation proteomics services, software en kits, waaronder de TrueDiscovery™, TrueTarget™ en TrueSignature™ platforms en flagshipsoftware Spectronaut®. Deze oplossingen bieden een multidimensionaal beeld van eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle biologische soorten en monstertypes. De unieke, gepatenteerde technologieën van Biognosys maken gebruik van HR-massaspectrometrie om duizenden eiwitten in duizenden monsters te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Door middel van geavanceerde gegevensanalyse vertaalt Biognosys gegevens in bruikbare inzichten voor O&O en klinisch onderzoek. Ga voor meer informatie naar biognosys.com.

