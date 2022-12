Unlocking the Potential Fintech Startup Cow Level AG increases Advisory Board

ROTKREUZ, RUG, SWITZERLAND, December 3, 2022 / EINPresswire.com / -- The Swiss fintech company Cow level AG has expanded its Advisory Board by four experts at the end of the year.The top-class advisory board is to provide Cow Level AG with important input and impetus for the coming growth phase.The advisory board, consisting of renowned consultants, combines expert knowledge and know-how in important core topics, both for the company's growth in general and for the establishment of professional departments and structures.The team, which has so far consisted of Abdelhakim El Omrani (trainer Tunesia FiFA team), Jens Groschke (SIX), Jon Baumann (STARK Esports) will be completed with immediate effect by Aynur Kaya, Duska Giorgetti, John Rose (Rose Creative Marketing), Sunny Krarkhanis and Pascal Schmid (PSC Consulting GmbH).The four new members were added through the Board Owl digital matching platform."Board Owl has provided us with very valuable services in our search for suitable experts for the board," says Boris Obodda, founder and CEO of Cow Level AG about the platform, which optimally connects companies that want to be successful with a strong board and individuals who want to share their expertise and develop further."With the members of the advisory board perfectly matching us and each other, we are now optimally positioned to implement an important guiding principle of our company: Unlocking the Potential!", adds Stefan Kaemper, founder and COB of Cow Level AG and continues: “We are very happy that we were able to gather such outstanding experts from a wide range of disciplines on our advisory board, because stable and homogeneous growth can only be achieved with different perspectives.”The members of the advisory board share a similar view."Looking forward to the exciting journey with Cow Level AG to see its growth and success," says Aynur Kaya on joining the advisory board.“I’m excited to help Cow Level build FiPME into the preeminent exchange for digital assets," continues John Rose.About Cow Level AG:Cow Level AG is proud to be an integral part of the first ever solution that will transform the gaming market. FiPME (First International Play Money Exchange) brings the real and virtual worlds closer together through a revolutionary next generation exchange to trade in-game goods and services. When adopted correctly, this will allow gamers to turn their passion into a profitable hobby or business.With years of financial and gaming experience combined, Cow Level AG is working hard with the wider community to establish a network of loyal investors for FiPME.Unlocking the Potential! Fintech Startup Cow Level AG verstärkt Advisory BoardDas schweizerische Fintech Unternehmen Cow level AG hat zum Jahresende sein Advisory Board um vier Expertinnen und Experten erweitert.Der hochkarätig besetzte Beirat soll der Cow Level AG wichtigen Input und Impulse für die kommende Wachstumsphase liefern.Der aus renommierten Beraterinnen und Beratern vereint Expertenwissen und Know-How in wichtigen Kernthemen, sowohl für das Unternehmenswachstum im Allgemeinen, als auch für den Aufbau von professionellen Abteilungen und Strukturen.Das bisher aus Abdelhakim El Omrani (Trainer Tunesia FiFA Team), Jens Groschke (SIX,) Jon Baumann (STARK Esports)bestehende Board wird ab sofort ergänzt durch Aynur Kaya, Duska Giorgetti, John Rose (Rose Creative Marketing), Sunny Krarkhanis und Pascal Schmid (PSC Consulting GmbH).Die vier neuen Mitglieder wurden über die digitale Matching Plattform Board Owl hinzugewonnen."Board Owl hat uns bei der Suche nach geeigneten Expertinnen und Experten für das Board sehr wertvolle Dienste geleistet", sagt Boris Obodda, Gründer und CEO der Cow Level AG über die Plattform, die Unternehmen, die mit einem starken Vorstand erfolgreich sein möchten und Einzelpersonen, die ihr Fachwissen teilen und sich weiterentwickeln möchten, optimal miteinander verbindet."Durch die perfekt zu uns und zueinander passenden Mitglieder des Beirats sind wir nun optimal aufgestellt, um einen wichtigen Leitsatz unseres Unternehmens umzusetzen: Unlocking the Potential!", ergänzt Stefan Kaemper, Gründer und COB der Cow Level AG und führt weiter aus: „Wir sind sehr glücklich, dass wir in unserem Beirat so hervorragende Experten aus den unterschiedlichsten Disziplinen versammeln konnten, denn nur mit unterschiedlichen Perspektiven kann ein stabiles und homogenes Wachstum erreicht werden.“Das sehen die Mitglieder des Beirates ähnlich:"Ich freue mich auf die spannende Reise mit der Cow Level AG, um deren Wachstum und Erfolg zu sehen," sagt Aynur Kaya zu ihrem Beitritt in den Beirat."Ich freue mich darauf, Cow Level dabei zu helfen, FiPME zur führenden Börse für digitale Vermögenswerte aufzubauen," fügt John Rose hinzu.Über die Cow Level AG:Cow Level AG ist stolz darauf, ein integraler Bestandteil der Entwicklung zu sein, die den Spielemarkt verändern wird. FiPME (First International Play Money Exchange) bringt die reale und die virtuelle Welt durch eine revolutionäre Börse der nächsten Generation für den Handel mit Waren und Dienstleistungen in Computerspielen näher zusammen. Wenn sie richtig eingesetzt wird, können die Spieler ihre Leidenschaft in ein profitables Hobby oder Geschäft verwandeln.Mit jahrelanger Finanz- und Gamingerfahrung arbeitet die Cow Level AG zusammen mit der Community hart daran, ein Netzwerk von inovativen und vorrausschauenden Investoren für FiPME aufzubauen.Pressekontakt: Cow Level AG, Stefan Kämper, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, press@cowlevel.ch