Un opérateur mondial de premier plan choisit Synchronoss pour proposer une offre de cloud personnel

Un fournisseur majeur de services mobiles, de télécommunications et de FAI déploie une offre de cloud personnel portant sur la protection des fichiers, des photos, des vidéos et autres contenus numériques

/EIN News/ -- BRIDGEWATER, New Jersey, 03 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (Nasdaq : SNCR), leader mondial et innovateur dans le cloud, la messagerie et les produits et plateformes numériques, a annoncé aujourd'hui un accord pluriannuel avec l'un des plus grands opérateurs mondiaux portant sur le déploiement de la solution de cloud personnel Synchronoss auprès de dizaines de millions d'abonnés sur son réseau. Cet accord contribuera aux résultats financiers de Synchronoss ce trimestre, car les préparatifs de déploiement sont en cours, et à la transition vers un modèle de revenus principalement basé sur SaaS à mesure de l'adoption du service par les abonnés.



Ce client international, qui fait partie des principaux fournisseurs mondiaux d'appareils mobiles et de services de communication, s'associe à Synchronoss pour proposer une gamme de services à valeur ajoutée, notamment la possibilité de sauvegarder et de gérer des fichiers, des photos, des vidéos et du contenu numérique stockés sur des téléphones portables et autres appareils. Grâce à l'envergure et à la portée commerciale de ce fournisseur de services, la Société estime que ce client va devenir l'un de ses plus grands déploiements de cloud dans les trois à cinq années à venir. Le déploiement de la solution de cloud personnel optimisée par Synchronoss permet aux opérateurs de générer de nouvelles opportunités de revenus, d'améliorer le revenu moyen par utilisateur (RMPU) et de réduire le taux de désabonnement grâce à un engagement amélioré.

« Cet accord représente une étape majeure dans l'expansion continue de notre activité cloud. Nous continuons d'équiper les prestataires de services mobiles du monde entier avec des outils stratégiques permettant d'améliorer la valeur client », a déclaré Jeff Miller, président et PDG de Synchronoss. « Cet accord pluriannuel illustre l'importance croissante des offres cloud pour les principaux opérateurs et étend davantage notre présence mondiale, avec de nouvelles opportunités de croissance pour la plateforme Synchronoss Personal Cloud. Surtout, le lancement d'une solution de cloud personnel adaptée au client permettra à cet opérateur de nouer des liens plus profonds avec ses abonnés et d'améliorer des mesures commerciales clés. »

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l'intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, de réduire les coûts et d'accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d'abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu'ils aiment. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com.

