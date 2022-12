Monument annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2023 (« T1 2023 »)

Recettes brutes de 0,71 millions USD et coût au comptant de 1 622 USD/oz

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui sa production du premier trimestre de l'exercice 2023 et ses résultats financiers pour les trois mois clos au 30 septembre 2022. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (USD) (consultez le site www.sedar.com pour voir l'ensemble des résultats financiers).



Cathy Zhai, présidente-directrice générale, a déclaré : « L'exercice 2023 sera une année de référence pour la mine d'or Selinsing en vue de lancer la nouvelle exploitation de la mine et sa production de concentré aurifère. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2023, la construction de l'usine de flottation a progressé avec la livraison d'éléments majeurs à long délai suite au confinement de la ville de Shanghai et à la reprogrammation d'une expédition par navire. La nouvelle exploitation de la mine commencera une fois achevée la mise en service de l'usine de flottation, prévue début décembre 2022. À Murchison, les résultats du forage de phase 2 annoncés au cours du trimestre confirment l'extension de la minéralisation aurifère, y compris de hautes teneurs pouvant aller jusqu'à 17,8 g/t d'or, pour plus de 150 m de profondeur verticale sous les ressources minérales actuelles du groupe de gisements de la structure North of Alliance (« NOA »), et des travaux d'exploration se sont concentrés sur la mise à jour des données historiques à Gabanintha afin d'améliorer potentiellement l'identification de cibles de forage. »

Faits marquants du premier trimestre :

85 % d'avancée dans le développement du projet de sulfure à Selinsing visant un achèvement début décembre 2022 ;

Commercialisation en cours avec la révision et l'évaluation de devis de la part d'acheteurs de concentrés potentiels ;

La production à Selinsing s'est poursuivie avec des taux d'exploitation volatiles et une marge bénéficiaire équilibrée : 2 066 onces (« oz ») d'or produites (T1 2022 : 1 043 oz) ; 400 onces (« oz ») d'or vendues pour 0,71 million USD (T1 2022 : 1 423 oz pour 2,38 millions USD) ; Prix moyen annuel de l'or réalisé à 1 772 USD/oz (T1 2022 : 1 829 USD/oz) ; Le coût au comptant par once vendue était de 1 622 USD/oz (T1 2022 : 1 430 USD/oz) ; La marge brute a diminué de 83 % pour atteindre 0,06 million USD (T1 2022 : 0,35 million USD) ; Le coût total de maintien (« AISC ») a augmenté pour atteindre 2 677 USD/oz (T1 2022 : 2 052 USD/oz).







Principaux résultats financiers et production du premier trimestre

Three months ended September 30, 2022 2021 Production Ore mined (t*) 107,392 74,972 Ore processed (t) 132,447 156,611 Average mill feed grade (g/t*) 1.03 0.54 Processing recovery rate (%) 46 % 65 % Gold recovery (oz) 2,032 1,777 Gold production (1) (oz) 2,066 1,043 Gold sold (oz) 400 1,423 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ Revenue 709 2,383 Gross margin from mining operations 60 348 Loss before other items (703 ) (755 ) Net loss (289 ) (1,267 ) Cash flows provided from (used in) operations (654 ) 23 Working capital 25,705 44,532 Loss per share - basic and diluted (US$/share) (0.00 ) (0.00 ) *grams/tonne (“g/t”); tonnes (“t”) Three months ended September 30, 2022 2021 Other US$/oz US$/oz Average realized gold price per ounce sold(2) 1,772 1,829 Cash cost per ounce (3) Mining 632 522 Processing 770 720 Royalties 183 168 Operations, net of silver recovery 37 20 Total cash cost per ounce 1,622 1,430 All-in sustaining costs per ounce (4) By-product silver recovery 5 1 Operation expenses - 34 Corporate expenses 65 4 Accretion of asset retirement obligation 115 22 Exploration and evaluation expenditures 442 11 Sustaining capital expenditures 428 550 Total all-in sustaining costs per ounce 2,677 2,052





(1 ) Defined as good delivery gold bullion according to London Bullion Market Association (“LBMA”), net of gold doŕe in transit and refinery adjustment. (2 ) Monument realized 1,772US$/oz for the three months ended September 30, 2022. (3 ) Total cash cost per ounce includes production costs such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp administration, royalties and operating costs such as storage, temporary mine production closure, community development cost and property fees, net of by-product credits. Cash cost excludes amortization, depletion, accretion expenses, idle production costs, capital costs, exploration costs and corporate administration costs. Readers should refer to section 15 “Non-GAAP Performance Measures”. (4 ) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation, exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs, are not included. Readers should refer to section 15 “Non-GAAP Performance Measures”.

Analyse de la production au T1 2023

La production d'or au T1 2023 a totalisé 2 066 oz, soit une hausse de 98 % par rapport à 1 043 oz au T1 2022. Cette augmentation est principalement due à une teneur d'alimentation plus élevée.

Au T1 2023, le minerai traité a diminué pour atteindre 132 447 t comparativement à 156 611 t au T1 2022. La diminution de l'alimentation de l'usine est principalement attribuable à une diminution du minerai d'oxyde et aux anciens résidus alimentés dans l'usine.

La teneur d'alimentation moyenne de l'usine était plus élevée ce trimestre (1,03 g/t d'or au T1 2023) par rapport à la période comparable de l'exercice précédent (0,54 g/t d'or au T1 2022) en raison d'un minerai de teneur supérieure à Selinsing et Buffalo Reef comparativement aux matériaux minéralisés de Peranggih. Le taux de récupération de traitement a diminué pour atteindre 46,2 % au T1 2023 contre 65,0 % au T1 2022, principalement en raison d'une récupération aurifère inférieure du minerai sulfuré lixiviable de Selinsing traité.

Le coût au comptant par once au T1 2023 a augmenté de 13 % pour atteindre 1 622 USD/oz, comparé à 1 430 USD/oz au T1 2022. Cette hausse est principalement attribuable à une récupération plus dure et plus faible de matériaux sulfurés traités compensée par une augmentation significative de la teneur d'alimentation de l'usine de 0,54 g/t à 1,03 g/t d'or.

Analyse financière du T1 2023

Les ventes d'or ont généré un chiffre d'affaires au T1 2023 de 0,71 million USD contre 2,38 millions USD au T1 2022. Le chiffre d'affaires des ventes d'or a été dérivé de la vente de 400 oz (T1 2022 : 1 423 oz) d'or à un prix réalisé moyen de 1 772 USD par once (T1 2022 : 1 829 USD par once) et la livraison de zéro once (T1 2022 : 723 oz à 1 525 USD l'once d'équivalent en or) pour remplir les obligations prépayées d'or.

Les coûts de production totaux du T1 2023 ont reculé de 68 % pour atteindre 0,65 million USD contre 2,04 millions USD au T1 2022. Le coût au comptant par once a augmenté de 13 % pour atteindre 1 622 USD/oz, comparativement à 1 430 USD/oz pour la même période de l'exercice précédent. Cette hausse est attribuable à une baisse de 29 % de la récupération aurifère de 65,0 % à 46,2 % mais une hausse de la teneur d'alimentation de l'usine à 1,03 g/t (T1 2022 : 0,54 g/t) en conséquence du traitement de matériau sulfuré lixiviable plus dur.

La marge brute pour le T1 2023 était de 0,06 million USD avant les dépenses d'exploitation et l'amortissement et la désactualisation hors trésorerie. Cela marque une baisse de 83 % par rapport au niveau de 0,35 million USD au T1 2022. Cette baisse de la marge brute est attribuable à une diminution de la récupération de minerai traité, à un volume d'or vendu beaucoup plus faible et à l'augmentation des coûts au comptant.

La perte nette pour le T1 2023 s'est élevée à 0,29 million USD, ou (0,00 USD) par action, par rapport à une perte nette de 1,27 million USD, ou (0,00 USD) par action au T1 2022. La perte nette a été principalement causée par la baisse des marges d'exploitation.

Au 30 septembre 2022, le solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 16,15 millions USD, soit une diminution de 4,89 millions USD par rapport au solde de 21,04 millions USD détenu au 30 juin 2022. Au 30 septembre 2022, la Société disposait d'un fonds de roulement en solde positif de 25,71 millions USD, par rapport à celui du 30 juin 2022, à 30,33 millions USD.





Développement

Mine d'or Selinsing

À Selinsing, les travaux de développement ont compris la poursuite de la construction de l'usine de flottation, le développement de la mine et des tests de flottation sur des échantillons de minerai de transition stocké. Dans l'ensemble, le développement du projet de sulfure de Selinsing était achevé à 85 % au 30 septembre 2022 avec la gestion du projet, la validation du projet, la conception et l'ingénierie de flottation, l'approvisionnement, la construction et la mise en service. Le développement minier inclut la mise à niveau des installations de stockage de résidus, les repoussées de puits, le détournement des rivières et le pré-décapage.

Les travaux de conception et d'ingénierie des détails de l'usine de flottation ont été achevés et les travaux de conception des détails de l'atelier en ce qui concerne les conducteurs de mise à la terre et de protection contre la foudre sont en cours. L'approvisionnement de la totalité des équipements majeurs et à long délai a été achevé, avec la livraison de la filtre-presse à concentré fabriquée ayant eu lieu mi-novembre, après la fin du trimestre.

Au 30 septembre 2022, les travaux de construction de l'usine étaient largement terminés avec l'achèvement des travaux de fondation dans la zone de flottation, la zone de réactifs, la zone d'épaississement de concentré et le support de tuyaux. D'autres travaux de fondation dans le bâtiment de la filtre-presse, l'épaississant de récupération de l'eau et la zone de l'usine de floculation ont été achevés. Une fois la filtre-presse à concentré livrée, les travaux d'assemblage ont progressé immédiatement. Les travaux de câblage et de tuyauterie ainsi que l'installation des équipements mécaniques étaient en cours pendant le trimestre.

Un plan de gestion environnementale révisé comprenant le traitement du sulfure a été soumis au Ministère de l'environnement (« DOE ») au cours de l'exercice 2022 et a été approuvé le 23 septembre 2022.

La production de concentré de flottation devrait commencer après l'achèvement de la mise en service, prévue début décembre 2022.

Le développement minier a été achevé, avec des travaux de pré-décapage terminés pendant le trimestre. Le développement d'expansion de l'installation de stockage de résidus (« ISR ») au niveau de 540 m RL se poursuivra après le début de la production.

Des tests de flottation ont été réalisés sur des échantillons d'anciens stocks de minerai de transition qui seront traités pendant la mise en service et le début de la montée en puissance. Les résidus de flottation du minerai de transition seront stockés pour un futur traitement au carbone en lixiviat (« CIL »). Plusieurs essais de flottation pilotes ont été menés, soutenant les observations et les résultats des tests précédents ; un test de flottation d'alimentation de l'usine a été réalisé au cours de ce trimestre, indiquant de bonnes performances de flottation supérieures à 90 % de récupérations grossières.

Projet aurifère de Murchison

À Murchison, aucun forage n'a été réalisé au cours du premier trimestre de l'exercice 2023 afin de dédier des ressources à l'achèvement de la construction de l'usine de flottation et le début de la production à Selinsing. La Société s'est également concentrée sur la mise à jour des données à Gabanintha qui pourrait améliorer l'identification de cibles de forage. La Société a continué de maintenir l'usine et d'autres installations afin qu'elles soient opérationnellement prêtes pour une mise en service efficace lorsque la production redémarrera. Les installations d'hébergement et de restauration du site sont entièrement fonctionnelles pour accueillir les activités administratives, d'exploration et minières.

Redevances sur le chiffre d'affaires brut de Fortress

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2023, la Société a commencé a percevoir des redevances de la part de Fortress Minerals Limited (« Fortress ») sur le projet Mengapur. Conformément aux termes de l'accord de redevance conclu en janvier 2021 avec Fortress, la Société a perçu la première redevance de 1,25 % par rapport au chiffre d'affaires brut de 1,2 million USD déclaré par Fortress.

Progrès des explorations

Malaisie

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2023, afin d'assurer la continuité de la production de l'usine d'oxyde, un total de 270 m de forage RC sur six trous ont été réalisés dans les puits 4 et 6 à Selinsing. Un total de 10 lots d'échantillons RC comprenant 317 échantillons y compris des échantillons de contrôle QAQC ont été envoyés au laboratoire d'essais. Tous les échantillons ont reçu les résultats d'essai. Les résultats de forage dans le puits 6 de Selinsing ont confirmé la continuation de la minéralisation en aval-pendage et les résultats du puits 4 ont confirmé que la zone à forte teneur se prolonge vers le sud. Les récupérations par carbone en lixiviat (« CIL ») étaient généralement faibles, mais la réponse de flottation en laboratoire était extrêmement satisfaisante avec plus de 90 % de récupération rapportée. Le minerai supplémentaire extrait dans les puits 4 et 6 de Selinsing sera traité dans l'usine de flottation dont la mise en service est prévue pour décembre 2022.

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2023, afin d'explorer la minéralisation d'oxyde proche de la surface, un total de 37 et 134 échantillons en rainure ont été collectés dans le puits C3 à Buffalo Reef et dans la paroi sud du puis C2 respectivement. Les résultats d'essai ont été reçus, et aucun résultat significatif n'a été rapporté. De plus, un total de 20 échantillons de captage de matériaux alluviaux ont été collectés dans un ruisseau détourné du puits C3 de Buffalo Reef, près de la minéralisation à forte teneur connue. Les résultats d'essai ont rapporté des valeurs aurifères maximales de 0,89 g/t et 12 échantillons affichaient une teneur supérieure à 0,20 g/t d'or avec une teneur moyenne de 0,45 g/t.

Les zones dans lesquelles les matériaux étaient considérés comme économiquement exploitables dans les forages ci-dessus ont été envisagées dans le plan minier.

Australie-Occidentale

Au cours du premier trimestre 2023, la Société a reçu et analysé les résultat de forage au diamant de phase 2 qui ont confirmé l'extension de la minéralisation aurifère, y compris de fortes teneurs pouvant aller jusqu'à 17,8 g/t d'or, pour plus de 150 m de profondeur verticale sous les ressources minérales actuelles du groupe de gisements NOA. L'exercice 2023 a commencé avec une focalisation sur la mise à jour des données historiques à Gabanintha afin d'améliorer l'identification de cibles de forage. Un examen complet de tous les rapports et cartes historiques est en cours pour le projet Gabanintha.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait également progresser les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et la coentreprise Tuckanarra (dans lequel elle détient un intérêt à hauteur de 20 %) dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, Présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6

