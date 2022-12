eGain genoemd als leverancier op G-Cloud-kader van Crown Commercial Services

/EIN News/ -- SUNNYVALE, Californië (VS), Dec. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), de toonaangevende aanbieder van kennismanagementplatforms voor klantcontact, heeft vandaag bekendgemaakt dat het is goedgekeurd als leverancier op het G-Cloud-kader van Crown Commercial Services (CCS).



CCS ondersteunt de publieke sector om maximale commerciële waarde te behalen bij de aankoop van algemene goederen en diensten. In 2021/22 behaalde de publieke sector dankzij CCS een commercieel voordeel van 2,8 miljard Engelse ponden, ter ondersteuning van eersteklas diensten in de publieke sector die belastingbetalers veel geld helpen besparen.

De G-Cloud van de Britse overheid is een initiatief dat erop gericht is om Britse organisaties in de publieke sector gemakkelijker cloudgebaseerde IT-producten en -diensten te laten aankopen. Het G-Cloud-kader bevat een overzicht van leveranciers van cloudgebaseerde oplossingen die voldoen aan de strenge eisen van de Britse overheid voor privacy, veiligheid en schaalbaarheid.

eGain Knowledge Hub is de best beoordeelde, door FedRAMP goedgekeurde SaaS-oplossing voor kennisgebaseerd digital-first klantcontact. Overheidsorganisaties als de HMRC, de IRS en het Department of Veterans Affairs vertrouwen op eGain als het gaat om grootschalige transformatie van klantervaringen.

"We kijken er echt naar uit om meer Britse overheidsinstellingen te helpen hun dienstverlening aan burgers te verbeteren met ons kennisgedreven klantcontactplatform", zegt Rex Dorricott, algemeen directeur van eGain Europe.

eGain Knowledge Hub automatiseert en orkestreert klantcontact op alle contactmomenten. Ons beveiligde cloudplatform wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI) en analytics en levert proactief gepersonaliseerde ervaringen, snelle meerwaarde en digitale transformatie op grote schaal. Ga voor meer informatie naar www.eGain.com .

