eGain est nommé en tant que fournisseur dans le cadre G-Cloud de Crown Commercial Service

Share This Article

News Provided By

/EIN News/ -- SUNNYVALE, Californie, 02 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN ), le plus grand fournisseur de plateformes de gestion des connaissances pour l'engagement client, a annoncé aujourd'hui son approbation en tant que fournisseur dans le cadre G-Cloud de Crown Commercial Service (CCS).



CCS soutient le secteur public dans le but de réaliser une valeur commerciale maximale lors de l'acquisition de services et de biens courants. En 2021 et 22, CCS a aidé le secteur public à réaliser des bénéfices commerciaux atteignant 2,8 milliards GBP, en faveur de services publics de classe mondiale offrant une valeur optimale aux contribuables.

L'initiative G-Cloud du gouvernement britannique vise à simplifier l'obtention de produits et de services informatiques basés dans le cloud pour les entreprises britanniques du secteur public. Le cadre G-Cloud liste les fournisseurs de solutions et basés dans le cloud qui satisfont aux exigences strictes du gouvernement britannique en matière de confidentialité, de sécurité et de flexibilité.

Autorisé par le FedRAMP, l'eGain Knowledge Hub est une solution SaaS prestigieuse pour l'engagement client fondé sur les connaissances accordant la priorité au numérique. Les entreprises du secteur public comme HMRC, l'IRS et le Department of Veterans Affairs font confiance à eGain pour sa transformation de l'expérience client à l'échelle.

« Nous sommes réellement impatients d'aider davantage d'agences du gouvernement britannique à offrir un meilleur service aux citoyens au moyen de notre plateforme d'engagement client fondée sur les connaissances », a déclaré Rex Dorricott, directeur général d'eGain Europe.

Renseignements complémentaires

À propos d'eGain

L'eGain Knowledge Hub automatise et orchestre l'engagement client entre les points de contact. S'appuyant sur l'IA et l'analyse, notre plateforme cloud sécurisée se montre proactive pour offrir des expériences personnalisées, une valeur rapide et une transformation numérique à l'échelle. Rendez-vous sur www.eGain.com pour plus d'informations.

eGain, le logo eGain et tous les autres noms et slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d'eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées des sociétés respectives.

Contact d'eGain auprès des médias