Le forage de Mines indépendantes Chibougamau intersecte de larges zones minéralisées sur la propriété Berrigan

/EIN News/ -- ROUYN-NORANDA, Québec, 01 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG-V – Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 – Bourses de Francfort, Berlin, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne, CMAUF-OTC (É.-U.A.)) est heureuse d’annoncer les résultats du forage de la propriété Berrigan appartenant à 100% à Mines indépendantes Chibougamau localisée au nord-ouest de Chibougamau, Québec, dans le canton McKenzie, (SNRC 32G16).



Deux forages ont été réalisés: BT-22-14 d’une longueur de 571,7 m et BT-22-15 d’une longueur de 369 m.

Le forage BT-22-15 a intersecté deux zones minéralisées fortement anomales en zinc, or et argent sur une longueur carotte de 73,2 m (239,5. pi). Une première zone entre 135,7 m et 154,3 m, a retourné 2,32 % Zn, 1,15 g/t Au et 7,92 g/t Ag sur 15,9 m (52,17 pi) et une deuxième zone entre 180,6 m et 203,5 m, a retourné 2,19 % Zn, 2,02 g/t Au et 22,46 g/t Ag sur 22,9 m (75,13 pi). Les teneurs les plus élevées sont présentées dans le tableau ci-dessous:

Longueur (m) De (m) À (m) Au (g/t) Ag (ppm) Zn (%) 2,1m 135,7 137,8 1,98 14,57 5,24 Y compris 1,0m 135,7 136,7 1,71 14,10 6,71 1,1m 136,7 137,8 2,23 15,00 3,90 0,6m 141,3 141,9 9,94 16,80 9,34 0,4m 148,9 149,3 10,80 91,80 29,60 2,5m 180,6 183,1 0,37 8,05 2,49 Y compris 0,9m 180,6 181,5 0,37 7,45 3,74 1,1m 181,5 182,6 0,03 6,10 1,21 0,5m 182,6 183,1 1,13 13,40 3,08





Longueur (m) De (m) À (m) Au (g/t) Ag (ppm) Zn (%) 3,2m 186,9 190,1 0,42 26,61 3,80 Y compris 1,0m 186,9 187,9 0,06 19,10 4,08 0,6m 187,9 188,5 0,04 20,20 3,45 1,0m 188,5 189,5 0,58 29,80 4,03 0,6m 189,5 190,1 1,13 40,20 3,32 1,8m 194,8 196,6 1,98 15,57 5,10 Y compris 1,0m 194,8 195,8 1,15 12,43 4,95 0,8m 195,8 196,6 3,02 19,50 5,29 3,9m 199,6 203,5 0,98 24,22 5,38 Y compris 1,5m 199,6 201,1 1,54 48,00 8,62 1,4m 201,1 202,5 0,28 8,10 1,86 1,0m 202,5 203,5 1,13 11,10 5,45

Le forage BT-22-15 a intersecté la minéralisation 75m sous le forage de 2013 BT-13-03, lequel retournait 1,28 % Zn, 1,87 g/t Au et 9,05 g/t Ag sur 10,1 m et aussi 1,14 % Zn, 1,51 g/t Au et 28,06 g/t Ag sur 26,9m ainsi que 25m à l’ouest et sous le forage de 2016 BT-16-12 lequel retournait 2,99 % Zn, 6,90 g/t Au et 12,09 g/t Ag sur 4,38m et aussi 2,47 % Zn, 0,47 g/t Au et 6,34 g/t Ag sur 7,15 m. Ces résultats ont été publiés dans les communiqués de presse datant du 17 avril 2013 et du 1 février 2017 .

Le forage BT-22-14 localisé 78m au sud-ouest du forage BT-22-15 a intersecté de minces zones minéralisées en zinc, argent et or dont les suivantes :

Longueur (m) De (m) À (m) Au (ppb) Ag (ppm) Zn (%) 1,3m 167 168,3 34 21,6 1,46 1,0m 183 184 192 52,0 6,30 1,0m 273 274 672 41,4 3,23 1,0m 276 277 372 9,8 1,06 1,0m 399 400 692 44,0 2,29

Ce communiqué de presse a été rédigé par Pierre Riopel, Géo. et Jack Stoch, Géo., Président et chef de la direction, pour Mines indépendantes Chibougamau inc., en leurs capacités de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Laboratoire et méthodes d’analyse



L’échantillonnage des carottes de sondage NQ de Mines indépendantes Chibougamau, y compris le programme de contrôle et de l’assurance de la qualité, est effectué à l’interne par le personnel de Mines indépendantes Chibougamau sous la supervision du géologue du projet de la Compagnie. Les moitiés de carottes préparées à l’installation d’échantillonnage de carotte de Mines indépendantes Chibougamau à Chibougamau, sont étiquetées, emballées dans des sacs de plastique scellés et livrées par le personnel de Mines indépendantes Chibougamau à Laboratoires Expert inc. situé au 750-A, boulevard Saguenay à Rouyn-Noranda. Le laboratoire exécute toutes les étapes de la préparation des échantillons, y compris le séchage et le broyage, 90% passant une fine grille de –10 mesh et la pulvérisation d’un sous-échantillon de 300 grammes 90% passant – 200 mesh. Les résidus du matériau broyé sont conservés afin de les entreposer. Pour exécuter les analyses de l’or, un sous-échantillon de 29,16 grammes de pulpe (1 tonne d’essai) est traité à très haute température en appliquant les procédures normalisées de la pyroanalyse. Le contenu en or de chaque échantillon est déterminé par spectroscopie d’absorption atomique. Les échantillons contenant plus de 1g/t d’or sont analysés une deuxième fois et le contenu en or est déterminé par pyroanalyse avec une finition par gravimétrie. Pour l’analyse des métaux communs (cuivre, zinc ainsi que l’argent), un échantillon de 0,5 g est traité par digestion aqua regia avec de l’acide nitrique et chlorhydrique, puis analysé avec une finition par spectrométrie d’absorption atomique.

L’exactitude et la précision des analyses sont contrôlées par insertion régulière d’échantillons témoins, d’échantillons en double et de standards de référence accrédités pour les faibles et fortes valeurs à intervalles de 20 échantillons dans le courant d’échantillonnage de Mines indépendantes Chibougamau. Ces contrôles viennent s’ajouter à l’insertion régulière d’échantillons témoins, d’échantillons en double (or, argent, cuivre et zinc) et des standards accrédités par les Laboratoires Expert durant le processus d’analyse.

Jack Stoch, Géo., Président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau inc. a rédigé le présent communiqué de presse. « We Seek Safe Harbour. » CUSIP Number 167101 203

