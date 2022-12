With CAGR of 22.8%, European Biosimilar Market to Reach US$ 25,446 Million by 2027

SHERIDAN, WY, UNITED STATES, December 7, 2022 /EINPresswire.com/ -- According to the latest report by IMARC Group, titled โ€œ๐๐ข๐จ๐ฌ๐ข๐ฆ๐ข๐ฅ๐š๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ง ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž: ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž, ๐’๐ข๐ณ๐ž, ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก, ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ•.โ€™ the biosimilar market in Europe reached a value of US$ 6,735 Million in 2021.ย Looking forward, IMARC Group expects the market to reach ๐”๐’$ ๐Ÿ๐Ÿ“,๐Ÿ’๐Ÿ’๐Ÿ” ๐Œ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง by 2027, exhibiting at a CAGR of 22.8% during 2022-2027.

๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ:

Biosimilars, also called subsequent entry biologics (SEBs), refer to medical products that are similar to reference biologics in terms of their quality, efficacy, safety, etc. They are generally produced from living organisms, including yeast, animal or plant cells, bacteria, etc., and have a complex molecular structure. In addition to this, biosimilars are manufactured under the guidance of licensed facilities that are considered as an essential part of post-market surveillance. As such, they are extensively utilized in the production of therapeutic proteins, vaccines, monoclonal antibodies, etc.

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:

The growing investments in the field of medical science and biotechnology are primarily driving the Europe biosimilar market. Moreover, the expanding geriatric population and the increasing prevalence of autoimmune diseases, cancer, diabetes, etc., owing to the sedentary lifestyle patterns of individuals, are also positively influencing the regional market. Apart from this, the launch of numerous favorable policies by government bodies and third-party payers in Europe to upgrade the existing healthcare infrastructures and the patent expiration of various blockbuster biologics are acting as significant growth-inducing factors. Furthermore, the development of state-of-the-art technology for comparing the characteristics, including chemical identity, purity, bioactivity, etc., of the proposed biosimilars to their reference product is stimulating the market growth. Besides this, the inflating need for safe and affordable alternatives to originator biological therapies is projected to fuel the Europe biosimilar market in the coming years.

๐๐ข๐จ๐ฌ๐ข๐ฆ๐ข๐ฅ๐š๐ซ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ง ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ• ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐Š๐ž๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฅ๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ:

Novartis

Pfizer

Tevaย

Celltrionย

Samsung Bioepisย

Amgen

Apotexย

Ratiopharm

Mylan

Merck Sharp & Dohme

Eli Lilly

Accord Healthcare Ltd

Boehringer Ingelheim

Hexal Agย

Stada Arzneimittel Ag

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐Œ๐จ๐ฅ๐ž๐œ๐ฎ๐ฅ๐ž

Infliximab

Insulin Glargine

Epoetin Alfa

Etanercept

Filgrastim

Somatropin

Rituximab

Follitropin Alfa

Adalimumab

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐ˆ๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง

Auto-Immune Diseases

Blood Disorder

Diabetes

Oncology

Growth Deficiency

Female Infertility

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐Œ๐š๐ง๐ฎ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž

In-house Manufacturing

Contract Manufacturing

๐—•๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—ธ๐˜‚๐—ฝ ๐—ฏ๐˜† ๐—–๐—ผ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ฟ๐˜†:

Italy

Germany

United Kingdom

France

Spain

Others

