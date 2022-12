Équipement SMS ouvre le chantier d’une extension d’une valeur de 30 millions de dollars dans le nord de l’Ontario

Une nouvelle installation de pointe pour desservir les opérations minières et de construction en pleine croissance

/EIN News/ -- TIMMINS, Ontario, 30 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le concessionnaire canadien d’équipement lourd Équipement SMS a inauguré sa nouvelle installation à Timmins. Le bâtiment ultramoderne de 30 millions de dollars permettra à l’entreprise de mener ses activités croissantes dans les secteurs de l’exploitation minière et de la construction. Son développement et son exploitation continue permettront de créer des emplois et d’injecter des millions de dollars dans l’économie locale.



De gauche à droite : Mike Patterson (Directeur, du dév, des affaires Mines), Cory Moberg (Directeur général, Solutions opérations minières), Dennis Chmielewski (VPE, Mines), Robin Heard (Président et Chef de la direction), Alain Bédard (VPE, Région de l'Est), Charles-Andre Lalonde (Directeur général, Opérations de l'Est), Curtis Westcott (Directeur des opérations, Timmins)

« Dans la lignée de la croissance explosive du secteur minier de l’Ontario, notre clientèle a augmenté considérablement dans la région », déclare Robin Heard, président et chef de la direction d’Équipement SMS. « Nous nous concentrons sur le soutien de nos clients et de leurs industries partout au pays. Une présence plus forte à Timmins nous permet d’offrir des ventes d’équipement, des services et des solutions où ils sont requis. »

La nouvelle installation de 37 000 pieds carrés regroupera l’expertise d’Équipement SMS en matière d’exploitation minière, de construction lourde, de construction routière et de construction légère en un seul endroit. L’ajout de deux baies de soudure pour travaux lourds et de cinq baies d’entretien renforcera les capacités de réparation et d’entretien de l’entreprise dans la région.

Conformément à l’engagement d’Équipement SMS en faveur de l’environnement et des solutions vertes, de nombreuses considérations relatives à l’efficacité énergétique ont été incluses dans la conception de la nouvelle installation, notamment des panneaux solaires qui fourniront près de 70 % de l’alimentation électrique des bureaux administratifs, une isolation murale améliorée, des fenêtres à triple vitrage, des commandes d’éclairage à récupération de la lumière du jour, des capteurs d’occupation et une borne de recharge pour véhicules électriques.

« Équipement SMS s’est engagée à réduire son empreinte carbone dans le cadre de son programme global de développement durable », ajoute M. Heard. « Ce programme comprend la sensibilisation et la protection de l’environnement ainsi que l’investissement dans notre personnel et nos communautés. »

« Notre entreprise est fière de sa longue histoire à Timmins et nous sommes ravis de l’avenir prometteur qui nous attend dans la région », déclare Curtis Westcott, directeur des opérations à la succursale de Timmins d’Équipement SMS. « Nous sommes fiers de soutenir la communauté locale par le biais d’investissements sociaux, d’investissements financiers et de création d’emplois. Pour soutenir nos opérations croissantes, nous allons recruter des gens pour pourvoir des postes de haute qualité et qualifiés. »

Reconnaissant l’engagement d’Équipement SMS envers la région et sa contribution à l’économie locale, des membres du gouvernement municipal de Timmins et du gouvernement provincial de l’Ontario ont visité l’installation la semaine dernière.

L’achèvement de la nouvelle installation d’Équipement SMS à Timmins est prévu pour la fin de 2023. Les activités de recrutement sont en cours.

Pour en savoir plus sur Équipement SMS, allez à la page smsequipment.com.

Au sujet d’Équipement SMS

Équipement SMS inc . est le plus grand concessionnaire Komatsu indépendant au monde, vendant, louant et fournissant un service de soutien complet pour les équipements de terrassement les plus avancés destinés aux secteurs des mines, de la construction, de la construction de routes et de la foresterie. Avec plus de 2 400 employés répartis dans plus de 44 emplacements au Canada, en Alaska et en Mongolie, nous unissons nos efforts à ceux de Komatsu, Bomag, Takeuchi, NPK, Genesis et à d’autres fabricants pour fournir des équipements de premier plan, des technologies numériques et des solutions de soutien des produits des plus évoluées, faisant ainsi d’Équipement SMS inc. le plus important fournisseur de solutions d’équipement à guichet unique pour nos clients.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a76d616f-e488-4a8a-8ea5-9cd228a5ff8d/fr