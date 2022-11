LONDON, FOREIGN, UNITED KINGDOM, November 30, 2022 /EINPresswire.com/ -- Adaptavist übernimmt Software- und Beratungsexperten venITure Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt bei der Expansion von Adaptavist in Deutschland und Europa und untermauert die Führungsposition als weltweit führender Atlassian Solution Partner

London & Köln, den 30. November 2022 – Adaptavist, führender Anbieter im Bereich der digitalen Transformation, hat das in Deutschland ansässige Softwareberatungsunternehmen venITure übernommen. venITure ist der am schnellsten wachsende Atlassian-Partner für Enterprise-Lösungen und Work Management in der DACH-Region. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Atlassian-Lösungen an, darunter Cloud-Migrationen, Agile at Scale, Work Management und ITSM. Die Lösungen helfen Kunden, ihre Transformationsprozesse zu beschleunigen und gleichzeitig einen dauerhaften Rahmen für die Unterstützung moderner Arbeitsmethoden zu schaffen.

Adaptavist und venITure verfolgen den gleichen kundenorientierten Ansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Der Fokus liegt auf der Transformation von Unternehmen, um Wachstum zu fördern, den Umsatz zu steigern und eine nachhaltige Wertsteigerung zu schaffen. Beide Unternehmen können eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung herausragender technischer, ingenieurtechnischer und beratender Dienstleistungen nachweisen. Dazu gehört auch die Entwicklung einiger der weltweit meistverkauften und am besten bewerteten Apps im Atlassian Marketplace, wie ScriptRunner for Jira von Adaptavist. venITure hat zudem dreimal in Folge den Atlassian Partner of the Year Award gewonnen. Beide Unternehmen haben sich dem Ausbau des Atlassian-Marktes als Hauptgeschäftspartner verschrieben, insbesondere in Deutschland, das in der EMEA-Region führend im Hinblick auf das Wachstum von Atlassian ist.

"venITure ist eine wichtige, strategische Erweiterung für Adaptavist und unsere Muttergesellschaft, The Adaptavist Group. Sie ergänzen unser bestehendes Dienstleistungsangebot und unterstützen unsere Mission, Kunden nicht nur bei der Transformation ihrer Unternehmen zu helfen, sondern auch neue Chancen und Möglichkeiten in einem Klima des ständigen Wandels zu entdecken," sagte Simon Haighton- Williams, CEO von Adaptavist. "Gemeinsam werden wir ein unübertroffenes Maß an Expertise und Größe bieten, das es uns ermöglicht, den dynamischen deutschen Markt und Unternehmen jeder Größe als vertrauenswürdiger Partner besser zu unterstützen."

Die Transformation von Unternehmen stellt weiterhin eine große Chance auf dem Markt für Softwareanbieter dar. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Marktforschungsunternehmens Gartner ergab, dass zwar viele Unternehmen die digitale Transformation als oberste Priorität betrachten, aber 94 Prozent der Unternehmen in der EMEA-Region immer noch Schwierigkeiten haben, eine Vision für den digitalen Wandel zu entwickeln. Angetrieben durch den Bedarf an verbesserter Kommunikation und Zusammenarbeit, einer schnelleren Produktentwicklung, einem besseren ROI und geringeren Kosten wird der globale Markt für digitale Transformation laut einer Analyse von MarketsandMarkets bis Ende dieses Jahres voraussichtlich 594 Milliarden US-Dollar

erreichen.

"Der Zusammenschluss mit Adaptavist gibt venITure die Möglichkeit, unser Wachstum voranzutreiben und unsere Kunden noch besser zu bedienen, indem wir größere Marktchancen wahrnehmen. Wir haben nun Zugriff auf die gesamte Bandbreite der Tools, Services und Partner im Portfolio von Adaptavist, was die Erweiterung unserer Expertise in den Bereichen Cloud-Migration, Agile at Scale, Work Management und ITSM unterstützen wird. Diese Übernahme ist ein Gewinn für unsere Mitarbeiter und für unsere Kunden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserer neuen Adaptavist-Familie und darauf, Unternehmen, die den besten Support für Software und die digitale Transformation weltweit wünschen, mit Innovationen zu unterstützen", so Samsoor Hemat, Group CEO bei venITure.

"Der Schlüssel zu unserem Erfolg bei Atlassian liegt in der Entwicklung eines wirklich erstklassigen Ökosystems und der Überzeugung, dass kein Unternehmen alles alleine machen kann - und sowohl Adaptavist als auch venITure sind wichtige Partner bei dieser Mission," sagt Cameron Deatsch, Chief Revenue Officer bei Atlassian. "Wir freuen uns, dass sich zwei so erfolgreiche und einflussreiche Atlassian Lösungsanbieter zusammengetan haben, um ihre Fähigkeiten zu bündeln und mehr Kunden dabei zu helfen, erfolgreich in die Cloud zu wechseln, ihre Produktivität zu steigern, strategische Ziele und Ergebnisse zu verwalten und die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, zu verändern. Atlassian ist auf dem Weg, seinen Wachstumskurs fortzusetzen, neue Möglichkeiten für die Branche und unsere Kunden zu erschließen und einen Jahresumsatz von 10 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Partner wie Adaptavist und veniTure werden uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen."

Die Unternehmen werden ab sofort zusammenarbeiten, um in der gesamten EMEA-Region agile Lösungen anzubieten, ITSM-Kapazitäten abzustimmen, Work-Management-Lösungen bereitzustellen und große Unternehmenskunden dabei zu unterstützen, die unternehmensweiten Vorteile des Umstiegs auf die Cloud zu nutzen. venITure wird in Deutschland, der Türkei, Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiterhin unter der Leitung von Samsoor Hemat tätig sein, der auch dem Management-Team von Adaptavist beitreten wird. Die Konditionen dieser Vereinbarung

werden nicht bekannt gegeben. Weitere Informationen unter https://veniture.net/en/ und https://adaptavist.com.

Über Adaptavist

Adaptavist ist ein globaler Anbieter von Technologien und innovativen Lösungen, der Unternehmen dabei hilft, ihre Agilität zu steigern und die Herausforderungen der digitalen Transformation zu meistern. Das 2005 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit über 750 Mitarbeiter und hat über

8.000 Kunden, die mehr als die Hälfte der Fortune 500 repräsentieren.

Adaptavist unterstützt Kunden mit Anwendungen, Beratung, agiler Implementierung, App- Integration, Training, Managed Services und Lizenzierungslösungen - durch starke Partnerschaften mit Atlassian (ein Platinum Atlassian Solutions Partner und ein Platinum Marketplace Partner) sowie Partnerschaften mit Slack, Monday.com, AWS, GitLab, Aha!, Temporall und anderen. Das Unternehmen wurde mit den Queen's Awards for Enterprise und Deloitte's Technology Fast 50 ausgezeichnet.

Pressekontakt: adaptavist@wearetfd.com