Offrez un cadeau à la faune cette année aux Fêtes

/EIN News/ -- OTTAWA, 29 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) vient de lancer sa campagne annuelle de vœux pour les Fêtes, en remerciant ses partisans et partisanes de leur appui dévoué et continu pour améliorer le sort de la faune du Canada et ses habitats.



En décembre, des leaders du monde entier vont se rencontrer à Montréal à l’occasion de la conférence sur la biodiversité de l’ONU (COP15). L’un des objectifs sera la création d’un cadre mondial sur la biodiversité.

« Toute la planète a des souhaits pour la faune et nous avons besoin d’une série de mesures bien claires pour les réaliser, affirme Rick Bates, DG de la FCF. Bien que les gouvernements y jouent un rôle important, c’est un travail que l’on doit faire tous ensemble. »

Les dons aident la Fédération canadienne de la faune à planifier des travaux de conservation à faire maintenant et à long terme. Que vous souhaitiez garder nos lacs et rivières propres et en santé, encourager nos enfants à agir pour la conservation, ou sauver nos espèces en péril, vous pouvez exprimer votre vœu en faisant un don aujourd’hui.

« Avoir un chez-soi douillet, suffisamment de nourriture, accès à des moyens de transport sécuritaires – nous ne sommes pas les seules créatures à rechercher ces conforts en ce temps des Fêtes. Toutefois, nous avons l’unique occasion de faire en sorte que ces souhaits se réalisent pour la faune! »

Pour plus de détails, visitez le Faitesundonpourlafaune.ca.

À propos de la Fédération canadienne de la faune

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à promouvoir la prise de conscience et l’appréciation de notre monde naturel. Par la diffusion de connaissances sur l’incidence des activités humaines sur l’environnement, la subvention de recherches, la création et l’offre de programmes didactiques, la promotion de l’exploitation durable des ressources naturelles, la recommandation de changements de politiques et la coopération avec des partenaires aux vues similaires, la FCF vise à créer un avenir où les Canadiens et Canadiennes vivront en harmonie avec la nature. Pour plus d'information, consultez le site Federationcanadiennedelafaune.ca.





Personne-ressource :

Pamela Logan, Directrice des communications de la FCF,

pamelal@cwf-fcf.org, 613-599-9594, poste 250

