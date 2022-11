Alation bringt Tabellenkalkulationsanwendern vertrauenswürdige Daten mit Alation Connected Sheets

Neues Produkt ermöglicht einer größeren Gruppe von Geschäftsanwendern eine schnellere und genauere Entscheidungsfindung mit Tabellenkalkulationen

/EIN News/ -- REDWOOD CITY, Kalifornien, Nov. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. der führende Anbieter von Unternehmensdatenintelligenz, hat heute die Einführung von Alation Connected Sheets bekanntgegeben, einem neuen Produkt, das aus der Übernahme von Kloud.io hervorgegangen ist. Alation Connected Sheets ermöglicht es Geschäftsanwendern, vertrauenswürdige, kontrollierte und aktuelle Daten aus Datenquellen in Tabellenkalkulationen, einschließlich Google Sheets und Microsoft Excel1über Alation Data Catalog zu übernehmen.



Tabellenkalkulationen sind in jeder Branche die Grundlage für geschäftliche Entscheidungen. Nach Angaben von IDC2 gibt es weltweit 78 Millionen fortgeschrittene Benutzer von Tabellenkalkulationen. Tabellenkalkulationen sind zwar statisch und von Datenquellen losgelöst, aber sie sind nach wie vor das bevorzugte Werkzeug für Geschäftsanwender; jedoch ist es so, dass 90 % Fehler enthalten. Daten in Tabellenkalkulationen werden oft von einem Tabellenblatt in ein anderes kopiert oder über nicht rückverfolgbare Datenquellen in CSV-Dateien heruntergeladen. Ohne eine ordnungsgemäße Verwaltung und effektive Datenverwaltung von Tabellenkalkulationen erleiden Unternehmen erhebliche Produktivitätseinbußen und setzen sich einem erhöhten Risiko aus, da wichtige Geschäftsentscheidungen auf ungenauen und nicht verwalteten Daten beruhen.

Alation Connected Sheets löst dieses Problem, indem es die Geschäftsanwender dort abholt, wo sie sind: in Tabellenkalkulationen, einschließlich Google Sheets und Microsoft Excel. Jetzt können Geschäftsanwender im gesamten Unternehmen vertrauenswürdige Daten aus Tabellenkalkulationen problemlos finden, verstehen und verwenden. Alation Connected Sheets steigert die Produktivität von Geschäftsanwendern, indem es ihnen ermöglicht, Daten zu finden, zu filtern, zu importieren und zu aktualisieren, ohne ein neues Tool oder eine neue Abfragesprache lernen zu müssen. Alation Connected Sheets ist ab sofort als Add-on für Google Sheets und ab Anfang 2023 für Microsoft Excel verfügbar.

Die wichtigsten Vorteile von Alation Connected Sheets:

Bringt Vertrauen und Governance in Tabellenkalkulationen: Durch die Integration mit dem Alation Data Catalog signalisieren einzigartige Governance-Funktionen wie TrustFlags, ob Daten empfohlen, mit einer Warnung versehen oder veraltet sind, und helfen den Nutzern, die besten und am besten geeigneten Daten direkt aus der Quelle zu beziehen.

Durch die Integration mit dem Alation Data Catalog signalisieren einzigartige Governance-Funktionen wie TrustFlags, ob Daten empfohlen, mit einer Warnung versehen oder veraltet sind, und helfen den Nutzern, die besten und am besten geeigneten Daten direkt aus der Quelle zu beziehen. Mühelose Einrichtung, Nutzung und Wartung: Mit einer einfachen Benutzeroberfläche und benutzerfreundlichen Filtern können Daten importiert und automatisch aktualisiert werden, ohne auf technische Ressourcen wie Dateningenieure oder Analysten angewiesen zu sein.

Mit einer einfachen Benutzeroberfläche und benutzerfreundlichen Filtern können Daten importiert und automatisch aktualisiert werden, ohne auf technische Ressourcen wie Dateningenieure oder Analysten angewiesen zu sein. Risikominderung: Durch die Nutzung vorhandener Sicherheitsanmeldeinformationen können nur autorisierte Benutzer aktuelle, konforme und vertrauenswürdige Daten in einer Kalkulationstabelle abrufen und verwenden.



„Derzeit werden Tabellenkalkulationen häufig mit Copy/Paste-Funktionen erstellt oder statische Daten heruntergeladen, die nicht mit den Quelldaten synchronisiert werden“, so David Menninger, SVP & Research Director, Ventana Research. „Dies ist eine der größten Herausforderungen für Unternehmen im Bereich Data Governance, die die Produktivität in großem Umfang erheblich beeinträchtigt. Ohne eine nachvollziehbare Datenabfolge werden mehrere Iterationen desselben Projekts unter Verwendung unterschiedlicher Formeln, Datenquellen und veralteter oder minderwertiger Daten erstellt. Alation Connected Sheets hilft, dieses Problem zu lösen. Jetzt können Tabellenkalkulationsanwender schnell und zuverlässig verwaltete Daten aus einer einzigen Quelle abrufen – und zwar direkt in der Tabellenkalkulation.“

„Die Macht der Daten eines Unternehmens zu nutzen, um schnelle und präzise Geschäftsentscheidungen zu treffen, ist für jeden Mitarbeiter eine Herausforderung“, so Raj Gossain, Chief Product Officer, Alation. „Geschäftsanwender verlassen sich routinemäßig auf die Einfachheit, Leistungsfähigkeit und Allgegenwärtigkeit von Tabellenkalkulationen, um ihre Arbeit zu erledigen. Aber die Daten, die in Tabellenkalkulationen verwendet werden, werden in der Regel aus anderen Tabellen kopiert oder in CSV-Dateien heruntergeladen, was ein echtes Risiko für jedes Unternehmen darstellt. Alation Connected Sheets kombiniert die Leistungsfähigkeit von vertrauenswürdigen, kontrollierten Daten mit der Benutzerfreundlichkeit von Tabellenkalkulationen. Jetzt können Tabellenkalkulationen ein vertrauenswürdiges Unternehmensdaten-Asset sein, anstatt eine unsichtbare Belastung zu sein, und ermöglichen jedem Geschäftsanwender den Zugriff auf die besten Daten, die das Unternehmen zu bieten hat“

„Alation Connected Sheets ermöglicht es uns, nativ in einer vertrauten Tabellenkalkulationsumgebung zu arbeiten, während wir uns mit dem Katalog verbinden und die Verwaltung von Tabellenkalkulationen ermöglichen“, so Sara Cook, Director of Data Science and CMC Statistics, Novavax. „Jetzt können wir die zahllosen Tabellenkalkulationen verwalten, auf die wir uns verlassen, um wichtige Geschäftsentscheidungen zu treffen, unsere Tabellenkalkulationen verwalten und das Risiko der Offenlegung privater Informationen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften begrenzen. Alation Connected Sheets wird unsere fortgeschrittenen Tabellenkalkulationsbenutzer produktiver machen, da sie vertrauenswürdige Daten selbst verwalten können, ohne durch begrenzte Datenentwicklungsressourcen blockiert zu werden. Datenteams können sich nun auf komplexe Analysen konzentrieren, die das Geschäft vorantreiben; Zeit, die sonst mit dem Abrufen und Überprüfen neuer Daten oder dem Nachverfolgen der Abstammung verbracht wird.“

Als Ergebnis der zweiten Übernahme durch Alation sind der CEO und Mitbegründer von Kloud.io, Krishna Bhat, und CTO und Mitbegründer Sathish Raju dem Unternehmen beigetreten.

„Wir haben diese Technologie entwickelt, um es jedem in einem Unternehmen leicht zu machen, Daten aus anderen Quellen in eine Tabellenkalkulation zu ziehen, ohne dass ein tiefes technisches Verständnis der zugrundeliegenden Datenbanken oder Data Lakes erforderlich ist“, so Krishna Bhat, Senior Director of Product Management bei Alation.

„Alation Connected Sheets ist das Ergebnis einer Synergie zwischen der Technologie, die Tabellenkalkulationen mit Quellanwendungen verbindet, und der marktführenden Datenintelligenz-Plattform von Alation“, so Sathish Raju, Senior Director of Engineering bei Alation.

Um eine Demo von Alation Connected Sheets zu sehen, besuchen Sie Alation am Stand #3525-16 auf der AWS Re:Invent, die vom 28. November bis 2. Dezember 2022 in Las Vegas, Nevada (USA) stattfindet.

