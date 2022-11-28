Sanction Scanner, Kripto Bazlı AML Tarama ve İşlem İzlemeleri için Coinfirm ile Ortaklığını Duyurdu
Birlikte yaptığımız çalışma, kripto ve TradFi sektörlerinin güvenli bir alanda uyumluluğunda devrim yaratacak. Yenilikçi bir şirketle ortaklığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz.”İSTANBUL, TüRKIYE, November 28, 2022 /EINPresswire.com/ -- Önde gelen yapay zekâ destekli AML çözüm sağlayıcısı Sanction Scanner ve blockchain araştırmaları ve analitiğinde lider firmalardan Coinfirm, kripto ve geleneksel finans (TradFi) dünyaları arasındaki uyumluluğu desteklemek üzere iş birliği yaptı.
— Fatih Coşkun, Sanction Scanner Kurucu & CEO
Firmalarının blockchain ve geleneksel finans ekosistemlerindeki uyumluluk bilgisi ve avantajları nedeniyle ortaklık kuran Coinfirm ve Sanction Scanner, uyum becerilerini genişleterek farklı alanlarda hizmet vermeye hazır hale geldiler. Ortaklık, müşterilerin hem itibari para hem de kripto varlıkları için şirketleri tarafından aracılık edilen işlemleri taramasını ve izlemesini sağlıyor.
Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı son on yılda, blockchain dünyası ve geleneksel finansal sistemleri çoğunlukla beraber ilerliyor. Daha güvenli bir ekonominin iki küresel aktörü arasındaki bu ortaklık, kritik bir zamanda işletmeler için güçlü bir AML çözümü tanıtıyor. Yapılan iş birliği sayesinde firmalar işlemleri tarama ve izlemeye, anormal etkinlikleri tespit etmeye olanak tanıyor. Bu ürün ile hem blockchain hem de geleneksel finans alanlarındaki müşteriler şüpheli işlemleri durdurabilir ve daha fazla inceleme için kaydedebilir hale geliyor.
2019'daki kuruluşundan bu yana, Sanction Scanner Londra, İstanbul ‘da bulunan ofisleri ile İngiltere, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde güçlü bir varlığa sahip olarak hizmet veriyor. %100 Müşteri memnuniyetine odaklanan, sorun çözücü olmayı hedefleyen ve ilgili yönetmeliğe uyumu kolaylaştıran Sanction Scanner, müşterilerin yapay zekâ odaklı teknolojiyle finansal suçlarla mücadele etmelerine yardımcı oluyor. Dünya çapında suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanını önlemeye yönelik çözümler sunan şirket, birçok kuruma müşteri ve işlemler için AML Taraması, AML İşlem İzleme, KYC-KYB ve 360° Müşteri Risk Değerlendirme çözümleri sunmaya devam ediyor.
Coinfirm, küresel bir şirket olarak, işletmelerin kripto varlık risk yönetim sistemine destek veriyor. 5.600'den fazla kripto para ve yüzlerce tescilli risk göstergesine sahip 14.000'den fazla blockchain kuruluşundan gelen verileri sürekli olarak değerlendiren güvenli işlemler sağlıyor. Yenilikçi çözümleriyle şüpheli faaliyetlerin önüne geçerek blockchain ekonomisini desteklemeyi hedefliyor. Bugün, Coinfirm'in endüstri lideri risk yönetimi, 920 binden fazla blockchain protokollerinin sürdürülebilir bir şekilde ölçeklenmesine yardımcı oluyor.
Coinfirm’un CEO’su Mircea Mihaescu, yapılan iş birliğini "Sanction Scanner ile yaptığımız çalışma, yapay zekâ ve makine öğrenimini uyumlu bir şekilde kullanarak kripto ve TradFi pazarları arasındaki köprüyü ciddi şekilde güçlendirecek. Coinfirm olarak bu iş birliğinin gelecekte bize neler getireceği konusunda heyecanlıyız." şeklinde değerlendirdi.
Sanction Scanner Hakkında
Sanction Scanner, Regülasyon Teknolojileri (RegTek) alanında suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanını önlemeye yönelik çözümler sunun yapay zeka destekli bir teknoloji şirketidir. 220'den fazla ülke ve bölgenin 3000'den fazla yaptırım, izleme listesi ve PEP verisine karşı müşteriler ve işlemler için AML taraması sağlar. Aynı zamanda gerçek zamanlı bir işlem izleme çözümü ile finansal işlemler izlenebilir ve hangisinin şüpheli olduğu tespit edilebilir. Ayrıca bu verileri anlık olarak analiz eder ve kullanıcılarına rapor halinde sunarak 360° risk değerlendirmesi ile hepsi bir arada uyum yaklaşımı sunar.
Bugün, 40'tan fazla ülkeden 300'den fazla kurum, her ülkenin değişen düzenlemelerine uygun olarak finansal risklerini en aza indirmek için Sanction Scanner’ı kullanmaktadır. Bankacılık, yatırım, finans, sigortacılık, ödeme ve fintek, kripto, para transferi, finansal kiralama ve faktoring gibi çeşitli sektörlerden müşterilere hizmet vermektedir.
Daha fazla bilgi için adresi ziyaret edin: https://sanctionscanner.com/
Coinfirm hakkında
Coinfirm, blockchain analitiği ve RegTek çözümlerinde dünya lideridir ve risk puanlama varlıkları, adresleri ve işlemleri yoluyla fidye yazılımı korsanlığı, insan kaçakçılığı ve terörizmin finansmanı gibi yasadışı faaliyetlerden kaynaklanan fonlarla varlıkların lekelenmesini önleyerek daha güvenli bir blockchain ekonomisi yaratır.
25 binden fazla blockchain varlığı izlerken 350'den fazla tescilli risk algoritması kullanan şirket, hem CeFi hem de DeFi için katı düzenleyici gerekliliklere uymak için sorunsuz, ölçeklenebilir araçlar sunuyor.
2016 yılında kurulan İngiltere merkezli Coinfirm’ün Polonya, Kanada, Fransa ve Japonya'da ofisleri bulunuyor. Global çapta 300'den fazla kuruluş, RegTech çözümleri sağlaması için Coinfirm’e güveniyor.
Daha fazla bilgi için adresi ziyaret edin: www.coinfirm.com
Dijital Pazarlama Ekibi
Sanction Scanner LTD
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