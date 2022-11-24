業界領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵 Opendoor Technologies Inc. f/k/a Social Capital Hedosophia Holdings Corp. II 投資者在 OPEN 證券集體訴訟的重要截止日期 12 月 6 日前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, Nov. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒(i)在 2020 年 12 月 21 日至 2022 年 9 月 16 日（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）期間；和/或 (ii) 根據或可追溯至 Social Capital Hedosophia Holdings Corp. II 與 Opendoor Labs Inc 於大約 2020 年 12 月 18 日完成業務合併（簡稱「合併」）的相關招股文件購買或收購 Opendoor Technologies Inc. f/k/a Social Capital Hedosophia Holdings Corp. II (NASDAQ: OPEN) 證券的人士注意，首席原告的重要截止日期為 2022 年 12 月 6 日。



這意味著什麼：如果您購買了 Opendoor 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定，無需支付任何自付費用或成本。

接下來該做些什麼：如欲加入 Opendoor 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9133 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2022 年 12 月 6 日前向法院提出申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，合併的招股文件存在編制疏忽，因此包含了對重要事實的不真實陳述，或遺漏了使陳述避免誤導性的其他必要事實，或未按照有關其編制的規則和條例進行編制。此外，根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告對公司業務、營運和前景做出了重大虛假和誤導性陳述。具體而言，招股文件，以及被告作出了虛假和/或誤導性陳述和/或未能披露：(1) Opendoor 用於提供房屋報價的算法（簡稱「算法」）無法準確適應不同市場條件和經濟周期中不斷變化的房價；(2) 因此，Opendoor 因居住物業價格波動而承擔重大和重複損失的風險增加；(3) 因而，被告誇大了算法的所謂好處和競爭優勢； (4) 因此，在整個集體訴訟期內的招股文件和被告的公開陳述存在嚴重不實和/或具有誤導性，並且未陳述需要陳述之資訊。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

如欲加入 Opendoor 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9133 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述訴訟的集體尚未得到認證。在集體訴訟獲得確認之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額大小與其是否擔任首席原告無關。

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