Monument Mining gibt Ergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre bekannt

VANCOUVER, British Columbia, Nov. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) („Monument" oder das „Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse seiner Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre bekanntzugeben, die am 22. November 2022 in Vancouver, B.C. (Kanada), abgehalten wurde.



Die der Jahreshaupt- und Sonderversammlung vorgelegten Beschlussvorlagen, die im Informationsrundschreiben vom 18. Oktober 2022 vorgeschlagen worden waren, wurden alle mit einer überwältigenden Beteiligung und mit jeweils mehr als 90 % Ja-Stimmen verabschiedet, darunter: ein Sonderbeschluss, der die Fortführung des Unternehmens aus der Bundesgerichtsbarkeit Kanadas unter dem Canada Business Corporations Act in die Provinzgerichtsbarkeit von British Columbia unter dem Business Corporations Act (British Columbia) autorisiert und genehmigt; die Ernennung von Grant Thornton LLP zum Abschlussprüfer; und die Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder für das nächste Jahr auf sechs, nämlich Graham Dickson, Cathy Zhai, Zaidi Harun, Michael John Kitney, Dato’ Sia Hok Kiang und Jean-Edgar de Trentinian. Alle Beschlussvorlagen und alle vom Verwaltungsrat benannten Personen wurden von einer großen Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen.

Graham Dickson, Vorsitzender der Versammlung, kommentierte dies wie folgt: „Ich möchte allen Aktionären, die an der Versammlung teilgenommen haben, meinen besonderen Dank aussprechen. Während der globale Markt aufgrund geopolitischer Risiken auch für Edelmetalle und Rohstoffe sehr schwierig ist, konzentrieren sich unser Verwaltungsrat und das Managementteam im Geschäftsjahr 2023 auf die Unternehmensentwicklung und eine klare, gut umgesetzte Strategie, um die Selinsing-Goldmine in die nächste Phase des Cashflows aus dem Verkauf von Goldkonzentraten zu führen und das Murchison-Goldprojekt durch gezielte Exploration zum Nutzen aller Aktionäre voranzubringen.“

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Informationsrundschreiben von Monument, das auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar ist, oder besuchen Sie unsere Website unter www.monumentmining.com.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam hat sich dem Wachstum verschrieben und treibt auch die Murchison-Goldprojekte Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra (20 % Beteiligung) im Gebiet Murchison in Westaustralien voran. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6, Kanada

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver Tel.: +1-604-638-1661, Durchwahl 102 rcushing@monumentmining.com

