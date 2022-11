La Commission canadienne des grains reporte la date limite du Programme d’échantillons de récolte

/EIN News/ -- WINNIPEG, Manitoba, 23 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En raison des récoltes tardives dans la majeure partie des Prairies cette année, il est possible que les producteurs de grain s’inquiètent des répercussions sur la qualité de leur grain. La Commission canadienne des grains reconnaît que les producteurs pourraient avoir besoin de plus de temps pour participer au Programme d’échantillons de récolte cette année, et elle a donc reporté la date limite au 30 décembre 2022.



Dans le cadre du Programme d’échantillons de récolte, les producteurs obtiennent un grade non officiel et des données sur la qualité de leurs récoltes qui peuvent les aider à prendre des décisions quant à la livraison de leur grain. Du nouveau cette année, la Commission canadienne des grains offre les résultats de la détermination du taux d’impuretés des échantillons de moutarde en plus de celui des échantillons de canola.

En outre les échantillons de récolte servent à générer des données sur la qualité des récoltes que les marchands utilisent pour promouvoir la vente de grain canadien. Ces renseignements sur la qualité confirment la capacité du Canada de fournir du grain d’une qualité supérieure constante, d’année en année.

Les producteurs qui ne sont pas actuellement inscrits au Programme d’échantillons de récolte, mais qui souhaitent prendre part à l’édition 2022 ont jusqu’au 12 décembre pour s’inscrire en ligne, à www.grainscanada.gc.ca/per . La participation est gratuite, et les participants inscrits ont jusqu’au 30 décembre 2022 pour soumettre des échantillons de leurs récoltes.

Citations

« Nous avons reporté la date limite pour la soumission d’échantillons de récolte pour faire en sorte que le plus grand nombre possible de producteurs puissent profiter du programme. En disposant de données qualitatives avant de livrer leur grain, les producteurs seront mieux placés pour prendre des décisions éclairées en matière de commercialisation, tout en nous aidant à faire connaître la qualité des cultures canadiennes à l’échelle mondiale. »

Doug Chorney, commissaire en chef, Commission canadienne des grains



Faits en bref

Le Programme d’échantillons de récolte est un programme à participation volontaire dans le cadre duquel des services d’analyse sont offerts sans frais aux producteurs de grain et aux compagnies céréalières du Canada.

Les producteurs participants reçoivent par courriel un rapport indiquant un grade non officiel et d’autres données sur la qualité, dont le taux d’impuretés, l’indice de chute, la teneur en désoxynivalénol (DON), ainsi que les teneurs en protéines et en huile de leur grain.

Le Programme d’échantillons de récolte célèbre son 95e anniversaire en 2022.

Personne-ressource

Rémi Gosselin

Chef des Communications, Commission canadienne des grains

204-983-2749

remi.gosselin@grainscanada.gc.ca

Commission canadienne des grains

La Commission canadienne des grains est l’organisme fédéral chargé d’établir et de maintenir les normes de qualité visant les grains du Canada. Ses programmes permettent d’expédier des grains qui répondent régulièrement aux exigences des contrats en matière de qualité, de salubrité et de quantité. De plus, la Commission canadienne des grains réglemente l’industrie des grains pour protéger les droits des producteurs et assurer l’intégrité du commerce des grains.