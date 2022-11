WIN TRANSCRIPT | Senator Win Gatchalian's ambush interview on POGO hearing

SENATOR WIN GATCHALIAN'S AMBUSH INTERVIEW ON POGO HEARING

Q: On third party auditor

SEN. WIN: Well, unang-una, mahalaga ang third party auditor kasi siya ang nagbibigay ng data ng kita ng mga POGO at kung magkano ang babayaran ng mga POGO. So importante na ang ganyang data na ibinibigay sa atin ay accurate. Kaya ang tawag sa kanya third party auditor sa operation ng POGO at natuklasan namin na yung mga members ng third party auditor, isa, kulang sa capital, P25 million lang ang kanyang capital pero dapat ilagay niya at P1 billion. Yung isa, hindi nagbabayad ng buwis, di dinedeclare ang income. Doon naman sa technology provider nila sa Malta, hindi na-validate kung talagang may kontrata kasi ang kontrata niya abroad so paano natin malalaman kung nagsasabi siya ng totoo kung hindi na-validate ng PAGCOR. So in other words meron nang credibility issue ang third party auditor na dapat matignan ng mabuti dahil kung mali ang data na ibinibigay sa atin o data ng third party auditor, edi mali rin ang dapat na makolekta. Na-establish din natin noong second hearing na ang mga POGO di nagde-declare ng tama sa BIR. Mas mataas ang declaration nila sa PAGCOR pero sa BIR ang baba. So yan ang tendency wag magdeclare ng tama.

Q: Ano ang liability?

SEN.WIN: Ngayon dapat maimbestigahan dahil very clear din sa kontrata ng PAGCOR, kung hindi ka nagbabayad ng buwis pwedeng tanggalin ang kontrata mo. Pero ang importante dito ay ma-review mabuti, titignan naming mabuti ang capability at credibility ng third party auditor dahil andyan ang buhay natin at kung hindi niya maibibigay sa atin ang tinatawag nating gross gaming revenue wala na, mali mali na ang makokolekta natin.

Q: On Crime

SEN. WIN: Dapat nating makita muna ano ang pinaka root cause sa problema sa crime. Hindi ako naniniwala na kapag nilagay mo sa isang hub mawawala ang krimen. Ganun pa rin, pareho pa rin ang may-ari, pareho pa rin ang operator, pareho pa rin ang personalidad so hindi mawawala ang crime. So dapat makita natin ano ba ang root cause ng crime, proseso ba ang problema natin? masyado ba tayong maluwag? Yung pumupunta ba dito mga criminal syndicates? Hindi natin nakikita yan, ibig sabihin may problema tayo doon sa pinakaroot cause kung bakit may krimen at kung bakit may mga problema sa POGO.

Q: Ano masasabi nyo sa roadmap ng PAGCOR?

SEN. WIN: Para sa akin, toilet paper yun dahil four pages lang. Marami na akong nakitang roadmap. Ang roadmap typically yan makapal, punung-puno ng detalye. Importante ang assumptions pero nakita natin kanina hindi nila alam kung ilan ang POGO operators globally, walang assumption, It's a four page document na walang basis. Ang punto ko doon is, ang PAGCOR bilang operator dapat alam nya ang kanyang negosyo at nakikita natin na talagang binigyan lang ng papel para lang for compliance.

Q: After ng tatlong hearing, masasabi nyo na ba ang conclusion?

SEN. WIN: More or less, pero irereserve ko muna for today dahil maraming discussions. Pag-iisipan ko munang mabuti ang discussion kanina pero talagang maraming lumabas sa discussion kanina at ating pag-iisipang mabuti. But I'll have a statement later on.

Q: Sabi ng PAGCOR mero silang intention na magdagdag ng casino?

SEN. WIN: Isa sa mga analysis ko dyan, moving forward, may conflict of interest talaga sa responsibilities ng PAGCOR. Sa kabilang banda, regulator siya, naghihigpit siya. Sa kabilang banda kumikita siya, maluwag siya. So nakikita ko na hindi siya maghihigpit ng tunay dahil gusto nya ring kumita dahil alam niya kapag maghihigpit siya aalis itong mga ito so talagang may conflict in so far as the POGO is concern. So isa sa nakikita ko kung hindi natin maaayos yan, kung hindi natin mahihiwalay ang regulation at operation, hindi natin mahihiwalay ang problema natin sa POGO.

Q: Amendments sa Pagcor charter?

SEN.WIN: Possible, isa yan sa recommendations

Q: Ililimit sa regulations?

SEN.WIN: May isang body sa regulation, may isang body for operation. So for example sa operation side andun ang casino, andun ang Bingo. Hayaan natin siya. Yung regulation, titignan sino ang mga third party auditor. Sino yung mga nag-ooperate, talagang titignan sino ang mga may-ari, mahigpit kasi ang regulator dapat mahigpit ka.

Q: Another agency?

SEN.WIN: It can be another agency.

Q: Gaano kabigat ang statement ni Former Secretary Teves?

SEN.WIN: Actually lahat ng mga position paper na nakukuha ko sa finance experts, sa mga economist, lahat sila gusto nila total ban kasi ang unang-unang nakikita nila dyan ay reputational risk. Dahil nga merong krimen na nakakabit dito sa POGO ang mga gustong mag-invest sa atin ayaw mag-invest dahil natatakot. So that's number one. Dahil natatakot sila, ang ating foreign direct investments hindi lalaki, yung iba pa nga liliit dahil ang iba gustong umalis. So talagang ang crime, common sense, kapag magulo ang isang bansa walang pupunta doon. Ngayon, ang gusto natin ang negosyo na maayos at walang krimen. Mga foreign direct investments na sustainable, long term at walang nakakabit na crime. For example, BPO, ang BPO walang crime. Pero matagal na siya, almost 20 years na dito sa ating bansa. We want to attract the right investment.

Q: Possible Total Ban?

SEN.WIN: Possible pero aalagaan natin ang 20k na ating mga kababayan na nagtatrabaho sa POGO. Yun ang aking concern so bibigyan ko ng emphasis ang about 20k who are working in the POGO industry. Importante meron silang trabaho lalo na sa mga ganitong panahon.

Q: Mas mataas sa PAGCOR, mas mababa sa BIR? SEN.WIN: Yun na nga ang problema. Under the law dapat merong inter-agency pero hindi pa nabubuo yun. two years na wala pa, hindi pa nabubuo so walang incentives from anyone to form that interagency. In fact hindi nag sheshare ng information ang PAGCOR to the Police and PAGCOR to the BIR walang ganun. Late na nagshe-share ng information

Q: Pero dapat meron sharing?

SEN. WIN: Dapat dapat, that's why in the law meron doon inter-agency coordination na hindi nabubuo.

Q: Alarming ang intention na magdagdag games?

SEN. WIN: Hindi kailangang palitan. Ang importante ang mga negosyo dapat maayos. For example yung e-sabong hindi natin pwedeng palitan ang POGO ng E-sabong or something like that dahil grassroots ang E-sabong. In my opinion, we can attract other businesses to the country.

Q: Not gambling?

SEN.WIN: Not really gambling

Q:Kelan committee report?

SEN. WIN: Try ko in two weeks.