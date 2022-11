EasyDMARC lance l'EasyDMARC Academy

DMARC Academy by EasyDMARC

MIDDLETOWN, DELAWARE, ÉTATS-UNIS, November 23, 2022 /EINPresswire.com/ -- EasyDMARC, une solution tout-en-un de sécurité et de délivrabilité du courrier électronique, a annoncé aujourd'hui la création de l'EasyDMARC Academy. Les cours DMARC : Basics to Advanced et DMARC Expert d'EasyDMARC sont conçus pour aider les étudiants à comprendre les instructions détaillées et la mise en œuvre de DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) et de la protection des e-mails.

"Nous nous engageons à assurer la sécurité des entreprises dans le cyberespace. Outre la fourniture d'une solution de sécurité avancée, la sensibilisation des clients à la cybersécurité est également une orientation stratégique pour nous", déclare Gerasim Hovhannisyan, PDG d'EasyDMARC.

Étant donné que plus de 93 % des cyber-attaques réussies contre des organisations commencent par un e-mail de phishing (Verizon DBIR 2021), la sécurité du courrier électronique devrait être une priorité pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Selon Firewall Times, 61 % des PME ont subi une attaque de phishing l'année dernière. Ces chiffres sont nettement plus élevés pour les grandes entreprises.

La pénurie de spécialistes de la sécurité du courrier électronique frappe durement les entreprises. D'autre part, de nombreux professionnels de l'informatique sont encore novices dans le domaine de la sécurité du courrier électronique. Ils ont besoin de ressources éducatives fiables pour acquérir et améliorer les compétences essentielles du secteur. L'EasyDMARC d'EasyDMARC vise à combler ces lacunes.

"Le sujet est crucial de nos jours. L'intérêt suscité par notre Académie est la meilleure preuve de cette tendance. Plus de 400 étudiants se sont inscrits à nos cours du jour au lendemain après le lancement. Aujourd'hui, nous sommes ravis de constater que plus de 150 d'entre eux ont déjà réussi le niveau de base", ajoute Avag Arakelyan, directeur technique d'EasyDMARC.

"Une excellente technologie et une plateforme intuitive, c'est bien, mais l'autonomisation des pare-feu humains est également importante."

EasyDMARC Academy est gratuite et ouverte à toute personne intéressée par la sécurité du courrier électronique sortant et la certification DMARC.

Les cours comportent deux niveaux, basique et avancé ; ils comprennent des instructions de niveau expert, des explications vidéo et des évaluations basées sur la pratique, qui aideront les professionnels à simuler des scénarios réels de prise en charge de DMARC, essentiels à la réussite sur le lieu de travail.

À propos d'EasyDMARC

EasyDMARC est un service de logiciel à la demande d'entreprise à entreprise qui résout en quelques clics les problèmes de sécurité et de délivrabilité des e-mails. Avec des outils sophistiqués comme la classification DMARC Report assistée par IA, DMARC, SPF, les solutions de gestion de cloud DKIM et la surveillance de la réputation des sources d'e-mails, notre système aide nos clients à rester en sécurité et à maintenir la « santé » de leurs domaines.

Avec des bureaux aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Arménie, l'entreprise fournit les produits les plus complets pour tous ceux qui veulent constituer la meilleure défense possible pour leur écosystème d'e-mails. EasyDMARC apporte à ses clients la tranquillité d'esprit et leur permet de se concentrer sur leurs objectifs professionnels plutôt que d'avoir à s'occuper des problèmes de sécurité.

www.easydmarc.com