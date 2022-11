AZURSOFT rejoint Harris, groupe mondial d’éditeurs de logiciels

/EIN News/ -- NICE, France, 22 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- AZURSOFT, leader Français de solutions logicielles de sécurité unifiée et connectée rejoint Harris, groupe mondial d’éditeurs de logiciels basé au Canada. La cession a été signée le 2 novembre. AZURSOFT bénéficie désormais de l’expertise et des ressources d’Harris France pour poursuivre sa croissance qui a connu ces dernières années une accélération significative à travers le rachat d’entreprises, la réalisation de projets ambitieux et le recrutement de nouveaux talents. Marc Vaillant, Président d’AZURSOFT, reste à la tête de l’entreprise.



Des valeurs partagées, une gouvernance inchangée

L’engagement à long terme envers nos salariés et nos clients, l’innovation comme moteur constituent des valeurs partagées par les deux groupes. Un élément déterminant, ainsi que le confirme Marc Vaillant : « AZURSOFT va continuer à satisfaire ses clients. Nous allons continuer notre stratégie d’innovation pour répondre aux besoins de nos clients et permettre à nos collaborateurs de s'épanouir professionnellement ».

AZURSOFT franchit cette étape stratégique de son développement en conservant une pleine autonomie dans son organisation, sa marque et ses implantations (bureaux à Nice, Paris, Pau et Millau). Les clients et partenaires peuvent également être rassurés : ils conservent les mêmes interlocuteurs, plus motivés que jamais à les satisfaire. Les infrastructures techniques, les adresses électroniques et postales demeurent elles-aussi inchangées.

AZURSOFT propose aujourd’hui 3 produits : HORUS, outil global de supervision, ACTIVES, hyperviseur nouvelle génération et ALFATEA, suite logicielle dédiée à la prévention des risques au travail. Pour répondre aux enjeux sécuritaires actuels, AzurSoft a par ailleurs élaboré une offre globale regroupant ses expertises : « One AzurSoft ». Unique sur le marché, One AzurSoft intègre tout équipement ou système (vidéoprotection, contrôle d’accès, incendie, badges, serrures, VMS, GTC/GTB, biométrie, etc.) et associe sécurité privée et sécurité publique. L’ensemble est orchestré via une plateforme unique

« Fier de ce que nous avons construit, je suis heureux d’accompagner AZURSOFT dans cette nouvelle étape. Cette acquisition ouvre de nouvelles perspectives à AzurSoft qui va bénéficier de ressources et de compétences expertes : des atouts stratégiques pour maintenir des feuilles de route ambitieuses, renforcer notre capacité à développer des solutions novatrices et conquérir de nouveaux marchés. » indique Marc VAILLANT – Président d’AZURSOFT.

« Nous sommes ravis qu’AZURSOFT intègre le groupe Harris France avec des solutions logicielles de sécurité essentielles pour ses clients. Notre philosophie d’acquisition est d’accompagner nos entreprises à vie en leur laissant leur autonomie et en développant leur croissance. Comme pour toutes les entreprises du groupe Harris, nous fournirons à AzurSoft une expertise stratégique ainsi qu'un partage des meilleures pratiques pour perdurer dans le temps », répond Tony Pénochet, Président d’Harris France et d’Everwin.

+ A propos d’AzurSoft | www.azursoft.com

AZURSOFT est une entreprise de développement de solutions logicielles, spécialisée dans les domaines de la sécurité, de la sûreté et de la gestion des risques. Créée en 1986, AZURSOFT a connu une croissance constante au fil des années.

AZURSOFT propose 3 produits : 1. HORUS, outil global de supervision ; 2. l’hyperviseur ACTIVES, Une interface unique pour piloter l’ensemble de vos systèmes et 3. ALFATEA, suite logicielle dédiée à la prévention des risques au travail.

Pour répondre aux enjeux sécuritaires actuels et futurs, AZURSOFT a développé une suite logicielle inédite qui assemble ses 3 produits : One AzurSoft, le continuum technologique de sécurité.

Les solutions conçues par AzurSoft s’adressent aux directeurs de sécurité et sûreté, aux professionnels de la télésurveillance, aux responsables de la gestion de risques et de la prévention, aux forces publiques, aux directeurs immobiliers et de l’environnement de travail.

Avec plus de 1500 clients actifs affichant un taux de satisfaction de plus de 95%, AZURSOFT confirme son rôle de prestataire de confiance et de leader sur le marché de la sécurité unifiée. AZURSOFT emploie 40 collaborateurs, réalise un chiffre d’affaires de 6M€ et consacre 25% de son CA à la R&D.

+ À propos de N. Harris Computer Corporation (Harris) | www.harriscomputer.com

Depuis 1976, Harris concentre ses activités sur le développement de solutions clés en main et riches en fonctionnalités dédiées aux organismes du secteur public, de l’éducation, de la sécurité publique, de la santé, des services et des solutions verticales en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. L’objectif prioritaire de Harris est d’établir des relations à long terme et de confiance avec ses clients afin d’offrir des produits qui répondent à leurs besoins, qui sont en constante évolution. Harris est filiale de Constellation Software Inc. (Bourse de Toronto : CSU), l’un des acquéreurs les plus actifs au monde dans le secteur de l'édition de logiciels.

