全國投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 FIGS, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – FIGS

/EIN News/ -- 紐約, Nov. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 在此提醒 FIGS, Inc. (NYSE: FIGS) 股票的購買者： (i) 購買原因是基於和/或可追溯至因該公司 2021 年首次公開募股（簡稱「IPO」或「募股」）而發行的申請上市登記報告以及相關募股説明書之人士；和/或 (ii) 於 2021 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 12 日期間（包括起止兩日，以下稱爲「集體訴訟期」）購買有關股票之人士，請謹記 2023 年 1 月 3 日這一重要的首席原告截止日期。



這意味著什麼：如果您購買了 FIGS 證券，您可能有權獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或透過應急費用安排產生的費用。

下一步行動：如欲加入 FIGS 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9629 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任原告代表，請務必於 2023 年 1 月 3 日之前向法院申請。原告代表是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

爲何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客户的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地爲投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選爲排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已爲投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便爲投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選爲「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟內容，在整個集體訴訟期間，用以支援 IPO 和被告陳述的申請上市登記報告皆屬不實和/或誤導性內容，及/或未能揭露被告的以下事實：(1) 誇大 FIGS 在成功留住常客方面的實際能力；(2) 未能揭露 FIGS 對於空運服務的依賴持續增加之情況；以及 (3) 誇大 2022 年的預期淨收入、毛利率和調整後的 EBITDA 利潤率。控方稱，當市場瞭解真相後，投資者便會蒙受損失。

如欲參與 FIGS 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9629 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述訴訟的集體尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作爲缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資人在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否爲原告代表無關。

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