生命科学高管Georgia Papathomas博士加入Indegene公司董事会并担任独立董事

/EIN News/ -- 美国新泽西州普林斯顿和印度班加罗尔, Nov. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数字优先的生命科学商业化公司Indegene今日宣布任命Georgia Papathomas担任董事会非执行独立董事。



Georgia在生命科学领域拥有数年的工作经验。她与许多创新型医疗保健及科技公司密切合作，担任顾问和董事会成员。Georgia最近曾供职Johnson & Johnson公司。

Indegene首席执行官Manish Gupta表示：“众多生命科学企业正在日益寻求通过全渠道旅程为患者和医生提供个性化体验。这些企业旨在以数字优先方略改变整个商业化价值链的运作。我非常高兴地欢迎Georgia在该行业的这个有趣时刻加入我们的董事会。Georgia在为多家生命科学公司建立和管理团队方面的经验，加上她与新时代医疗科技初创企业的合作，将极大地帮助我们为Indegene的下一阶段增长做好准备。”

Indegene独立董事Georgia Papathomas表示：“Indegene正在日趋复杂的商业环境中帮助众多全球性生命科学组织。公司由经验丰富的领导团队推动，深入了解行业发展脉络并专注于大规模执行。我很高兴能够恰逢公司的成长之旅加入Indegene董事会，我期待着利用自己在世界各地领导众多创新型多元化全球团队方面的经验，为公司的未来事业提供支持。”

Georgia是国家女性与信息技术中心执行委员会、Homeless Solutions, Inc.顾问委员会和哥伦比亚大学工程与应用科学学院（也称为傅氏基金工程与和应用科学学院）等多家组织的执行咨询委员会成员。

关于Indegene

我们是一家数字优先的生命科学商业化公司。我们帮助生物制药、新兴生物技术和医疗器械公司开发各种产品，将这些产品推向市场，并以更有效、更高效和更现代的方式扩大它们在整个生命周期中的影响力。我们将医疗保健领域的专业知识、目标适用型技术和敏捷型操作模式相结合，提供各种解决方案。除其他成果之外，这些服务均旨在为患者和医生提供个性化且可扩展的全渠道体验。这是我们团队不断发展的动力所在，也是我们所奉行的目标，以使众多医疗保健机构能够在未来做好准备。如需了解更多信息，请访问 www.indegene.com