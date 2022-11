Nouveau centre de distribution de Wolseley Canada dans la région du Grand Toronto

/EIN News/ -- BURLINGTON, Ontario, 17 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wolseley Canada construit un centre de distribution du marché dans la région du Grand Toronto.



Le nouveau centre de distribution sera doté d’une technologie de robotisation de pointe et comprendra une salle d’exposition, un magasin et un comptoir pour les clients en personne.

« Cette installation améliorera considérablement l’expérience de nos clients en leur offrant un service de cueillette 24 heures sur 24 et des délais de livraison de 60 minutes dans toute la région du Grand Toronto », a déclaré Mark Gallant, vice-président de la Chaîne d’approvisionnement de Wolseley Canada. « Elle offrira la capacité et l’infrastructure nécessaires pour traiter un plus grand nombre de commandes dans un délai plus court, ce qui est crucial dans le marché actuel où les gens s’attendent à des produits et services sur demande et juste à temps. »

La construction du centre de distribution du marché est en cours et devrait s’achever avant la fin de 2023.

À propos de Wolseley Canada :

Wolseley Canada est un chef de file de la distribution en gros de produits de plomberie, de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, d’aqueduc, de protection contre l’incendie, de tuyauterie, robinetterie et raccords, et de fournitures industrielles. La Société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 500 employés répartis dans plus de 220 installations d’un océan à l’autre. L’équipe des ventes et de spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe – Wolseley Express – et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix des professionnels partout au pays.

La société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc (NYSE: FERG; LSE: FERG) est l’un des principaux distributeurs à valeur ajoutée d’Amérique du Nord. Elle fournit une expertise, des solutions et des produits allant de l’infrastructure, de la plomberie et des appareils ménagers au CVAC, à la protection contre l’incendie, à la fabrication, et plus encore. Pour en savoir plus sur Ferguson plc, rendez-vous au www.fergusonplc.com.

Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez communiquer avec