NAHQ Welcomes International CPHQs
CHICAGO, ILLINOIS, UNITED STATES, November 17, 2022 /EINPresswire.com/ -- The National Association for Healthcare Quality® (NAHQ) is proud to announce the September 2022 international recipients of the Certified Professional in Healthcare Quality® (CPHQ) credential.
“Healthcare quality and safety professionals who earn the CPHQ credential have demonstrated knowledge, understanding, and application of the domains of healthcare quality and safety; they are prepared to make healthcare better,” said Jennifer Pitts, NAHQ’s vice president of programs, products, and certification. “We congratulate each of our CPHQs for demonstrating an ongoing commitment to excellence and lifelong learning, and a dedication to enhancing quality and patient safety.”
NAHQ offers four testing windows throughout the year for candidates outside of the United States to earn the CPHQ credential. The following individuals join the ranks of nearly 14,000 individuals around the world who have earned the CPHQ. They are listed by name and the country where they passed their exam.
Bahrain
Sara Meshal Alkhajam
Bayan Mohamed Madan
Canada
Llewellyn Cummins
Shimaa Awad Abdelbagi Haj Ahmed
Sandeep Kumar
Divya Sharma
Cayman Islands
Khimanie Blackwood
Margo McCrae
Brandi Propas
Egypt
Mohamed Abdelfattah Eldesouky Abdelmoaty
Ayat Abdelhady Mohamed Abuzaid
Alshaymaa Mohammed Mahmoud Alhabibi
Nouran Magdy Mahmoud Ashmawy
Marwa Mostafa Mohamed Mostafa El Erian
Asmaa Ahmed Mohamed Elalfy
Hesham Hashim Mohammed Elsayed Elnemr
Mona Eid Gaber
Kholoud Hafez
Fatima Siddig Awad Hammad
Ahmed Harby Elsagheer Mahmoud
Fatmaalzhraa Abdelwahab Abdelmajed Mahmoud
Abeer Moawad Mohanna
Ali Abdel Megeed Ragab
Veneese Saeed Shehata
Aya Yehia Mohamed Nasser
Jakleen Kamal Eshaa Youssef
Shaymaa Samy Mohamed Zaghloul
Guam (U.S.)
Ayako Nagao Fulgar
India
Priscilla Benarson
Berin Dixon Dsa
Abdul Khader Maistry
Lokesh Basavaraju Malagondanahalli
Mohammad Faisal Parvez
Jordan
Hebah Mohid Soudki Aljawabrah
Nura Nahar Allubani
Kuwait
Arwa Yousif Awad Shurrab
Aziza Zaghloul Dahi Moustafa
Meenu Rattan
Soumya Victor
Lebanon
Yara Ihsan El Kawsi
Ruba Hadla
Soumaya Mahmoud Harrouk
Maya Ahmad Hassan
Ibrahim Ismail
Lynn Siblini
Malaysia
Abobakr Saeed Salem Ahmed
Nigeria
Godswill Uko Ogbonnaya
Palestine
Kayan Salem Abukhaizaran
Qatar
Lisha Abraham
Abdallah Yousef Al Shboul
Zaid Suliman Alabbadi
Sanaa Mohammad Bany Odeh
Ingy Mohamed Elkhatib
Eman Zeyad Ibrahim Elmekaty
Rana Hassan
Nosyba Izeldin
Rachida Jouini
Anish Paul
Kirubavathi Rajarathinam
Saudi Arabia
Azza Abdelraouf Khalafalla Aasay
Tagwa Omer Mukhtar Abdalmajed
Ahmed Farouq Ahmed Abdelaal
Nidaa Elsamra Tag Elser Abdelmutalib Mukhtar
Ahmed Abdelsamea
Saed Waleed Abdul Kareem
Areej Abdul Raheem Abdul Majeed
Ghaday Abdulaziz Abdulmajeed
Fatima Osman Ali Ahmed
Heba Saed Ahmed
Nashwa Mohammed Aiad
Mohammed Al Mannaa
Eihab Siddig Abdelgader Alaagib
Badrya Alamri
Basmah Aiyadh Alamri
Sara Sulaiman Alamri
Fatimah Abdullah Alanazi
Maher Hamoud Albalawi
Ali Abdullah Albather
Rima Talab Albliwi
Raja Nasser Aldreihim
Abdullah Alduraibi
Noor N. Alduraihem
Wejdan Mohammed Aleit
Ashwaq Melfi Al-Erwi
Bayan Mohammed Ali Alessa
Mahdi Salman Algargoosh
Amnah Nuri Algharash
Rawan Abdullah S. Alghoraiby
Waleed Saud Alharbi
Wasan Omar Alhussaini
Sultan Khalid Aljohani
Riyadh Mohammed Aljohani
Hajar Abdulaziz Aljubaili
Suhaib Alkarmy
Baderiah Khalifah Alkhaldi
Bedoor Alkhizaim
Saleh Alkhodair
Najwa Mahmoud Almaghrabi
Shahd Nasser AlNasser
Ali Hassan AlQahtani
Malak Mohammed Alqarni
Sali Faiz Alqublan
Basmah Ali Alqumaysh
Awadh Ayedh Alrshidi
Marwa Ali Alsaggaf
Hoora Ahmed Alsakhin
Salem Mesfer Alsaqoor
Norah Mouddi Alsawqaee
Aisha Alsfri
Fahad Mubarak Alshahrani
Reem Edeihim Al-Shammari
Ali M. Al-Shangiti
Tamara Adnan Alsharif
Amjed Said Alshehri
Mohannad Khalid Alshubaily
Mishal Mohammad Alshubrami
Khuolod Abdulrahman Alsofyani
Anas Awad Alsolami
Saad Omar Alsomali
Sultan Nawar Alsulami
Yousef Saud Altihami
Turki Motlaq Alyahya
Samar Elsayed Badawi
Haitham Abdulhalim Badr
Raghda Bahamdan
Mashael Abdullah Basakran
Hasa Shehadeh Bawardi
Sadeem Mohammed bin Libdah
Bassma Alaaeldin Elfahham
Amany Abdallah Elmetwally
Mohammed Abdelmahmoud Eltayib
Arwa Adnan Ezzat
Rehab Mohammed Gaafar
Soha Ahmed Gaber
Nour Hakmi
Amira Abdulkader Halawani
Hebatallah Abdelhamid Hamdy
Renad Nasser Hameed
Samaher Omar Hasan
Hagar Othman Khalifa Ibrahim
Nasereldeen Omer Ibrahim Omer
Wid Jastaneiah
Najlaa Talat Miski
Alya Yousif Abdalla Mohamed
Arwa Mohamed Mohamed
Mohamed Sayed Tamam Mohamed
Zeinab Abdou Mohammed Mohammed
Moustafa Ahmed Moustafa
Noof Lafi Shamali Musewel
Ahmad Nassar
Mohamed Rabouzi
Bashayer Siam Ramadan
Rana Adel Reda
Thuraya Ahmad Rumbo
Aisha Mohammed Saad
Reham Hasan Sabeeh
Omar Sabeeh
Ghudir Adel Saeedy
Deema Nezar Sehli
Amany Mohammed Seleem
Shamseldin Elfadil Elnour Shamseldin
Haider Ibrahim Taha Hamed
Sara Yasser Toukatli
Wajdi Abdulhafeedh Turson
Singapore
Jermain Soon Hian Chng
Turkey
Yomna Amr Mohammed Taman
United Arab Emirates
Marwa Mohamed Abdelrahman
Asmait Bahlibi Abraham
Haneeda Ouda Abunimer
Fathia Mohamed Ahmed
Ahmad Mousa Al Disi
Khulood Al Maskari
Hammad Ahmed Bhatti
Mutaz Ahmed Mohamed Elamin
Heba Alaaeldin Hosny Elhakim
Iman Essameldin Elsayed
Naglaa Mohamed Elnabwy Mohamed Elwkil
Samar Emad Fouad
Manju John
Humaid Mavulla Kandy
Manisha Dipak Lodhe
Rawa Tagelsir Mohamed
Hind Hashem Mohammed
Rejin Chandran Rajendran
Marwa Osman Shangab
Basma Soffar
About NAHQ
The National Association for Healthcare Quality® (NAHQ) is the only organization dedicated to healthcare quality pros, defining the standard of excellence for the profession, and equipping professionals and organizations across the continuum of healthcare to meet these standards. NAHQ believes that to reduce variability in healthcare delivery, we must first reduce variability in healthcare quality competencies, so we focus our efforts on healthcare quality competencies and workforce development. NAHQ published the first and only Healthcare Quality Competency Framework and validated it twice in the market. We offer the only accredited certification in healthcare quality, the Certified Professional in Healthcare Quality® (CPHQ), extensive educational programming, networking opportunities and career resources to help healthcare quality professionals enhance their competencies and their value. Learn more at NAHQ.org.
Maureen Erin Daugherty
NAHQ
+1 7083637300
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