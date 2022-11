NAHQ Welcomes International CPHQs

CHICAGO, ILLINOIS, UNITED STATES, November 17, 2022 /EINPresswire.com/ -- The National Association for Healthcare Quality® (NAHQ) is proud to announce the September 2022 international recipients of the Certified Professional in Healthcare Quality® (CPHQ) credential.

“Healthcare quality and safety professionals who earn the CPHQ credential have demonstrated knowledge, understanding, and application of the domains of healthcare quality and safety; they are prepared to make healthcare better,” said Jennifer Pitts, NAHQ’s vice president of programs, products, and certification. “We congratulate each of our CPHQs for demonstrating an ongoing commitment to excellence and lifelong learning, and a dedication to enhancing quality and patient safety.”

NAHQ offers four testing windows throughout the year for candidates outside of the United States to earn the CPHQ credential. The following individuals join the ranks of nearly 14,000 individuals around the world who have earned the CPHQ. They are listed by name and the country where they passed their exam.

Bahrain

Sara Meshal Alkhajam

Bayan Mohamed Madan

Canada

Llewellyn Cummins

Shimaa Awad Abdelbagi Haj Ahmed

Sandeep Kumar

Divya Sharma

Cayman Islands

Khimanie Blackwood

Margo McCrae

Brandi Propas

Egypt

Mohamed Abdelfattah Eldesouky Abdelmoaty

Ayat Abdelhady Mohamed Abuzaid

Alshaymaa Mohammed Mahmoud Alhabibi

Nouran Magdy Mahmoud Ashmawy

Marwa Mostafa Mohamed Mostafa El Erian

Asmaa Ahmed Mohamed Elalfy

Hesham Hashim Mohammed Elsayed Elnemr

Mona Eid Gaber

Kholoud Hafez

Fatima Siddig Awad Hammad

Ahmed Harby Elsagheer Mahmoud

Fatmaalzhraa Abdelwahab Abdelmajed Mahmoud

Abeer Moawad Mohanna

Ali Abdel Megeed Ragab

Veneese Saeed Shehata

Aya Yehia Mohamed Nasser

Jakleen Kamal Eshaa Youssef

Shaymaa Samy Mohamed Zaghloul

Guam (U.S.)

Ayako Nagao Fulgar

India

Priscilla Benarson

Berin Dixon Dsa

Abdul Khader Maistry

Lokesh Basavaraju Malagondanahalli

Mohammad Faisal Parvez

Jordan

Hebah Mohid Soudki Aljawabrah

Nura Nahar Allubani

Kuwait

Arwa Yousif Awad Shurrab

Aziza Zaghloul Dahi Moustafa

Meenu Rattan

Soumya Victor

Lebanon

Yara Ihsan El Kawsi

Ruba Hadla

Soumaya Mahmoud Harrouk

Maya Ahmad Hassan

Ibrahim Ismail

Lynn Siblini

Malaysia

Abobakr Saeed Salem Ahmed

Nigeria

Godswill Uko Ogbonnaya

Palestine

Kayan Salem Abukhaizaran

Qatar

Lisha Abraham

Abdallah Yousef Al Shboul

Zaid Suliman Alabbadi

Sanaa Mohammad Bany Odeh

Ingy Mohamed Elkhatib

Eman Zeyad Ibrahim Elmekaty

Rana Hassan

Nosyba Izeldin

Rachida Jouini

Anish Paul

Kirubavathi Rajarathinam

Saudi Arabia

Azza Abdelraouf Khalafalla Aasay

Tagwa Omer Mukhtar Abdalmajed

Ahmed Farouq Ahmed Abdelaal

Nidaa Elsamra Tag Elser Abdelmutalib Mukhtar

Ahmed Abdelsamea

Saed Waleed Abdul Kareem

Areej Abdul Raheem Abdul Majeed

Ghaday Abdulaziz Abdulmajeed

Fatima Osman Ali Ahmed

Heba Saed Ahmed

Nashwa Mohammed Aiad

Mohammed Al Mannaa

Eihab Siddig Abdelgader Alaagib

Badrya Alamri

Basmah Aiyadh Alamri

Sara Sulaiman Alamri

Fatimah Abdullah Alanazi

Maher Hamoud Albalawi

Ali Abdullah Albather

Rima Talab Albliwi

Raja Nasser Aldreihim

Abdullah Alduraibi

Noor N. Alduraihem

Wejdan Mohammed Aleit

Ashwaq Melfi Al-Erwi

Bayan Mohammed Ali Alessa

Mahdi Salman Algargoosh

Amnah Nuri Algharash

Rawan Abdullah S. Alghoraiby

Waleed Saud Alharbi

Wasan Omar Alhussaini

Sultan Khalid Aljohani

Riyadh Mohammed Aljohani

Hajar Abdulaziz Aljubaili

Suhaib Alkarmy

Baderiah Khalifah Alkhaldi

Bedoor Alkhizaim

Saleh Alkhodair

Najwa Mahmoud Almaghrabi

Shahd Nasser AlNasser

Ali Hassan AlQahtani

Malak Mohammed Alqarni

Sali Faiz Alqublan

Basmah Ali Alqumaysh

Awadh Ayedh Alrshidi

Marwa Ali Alsaggaf

Hoora Ahmed Alsakhin

Salem Mesfer Alsaqoor

Norah Mouddi Alsawqaee

Aisha Alsfri

Fahad Mubarak Alshahrani

Reem Edeihim Al-Shammari

Ali M. Al-Shangiti

Tamara Adnan Alsharif

Amjed Said Alshehri

Mohannad Khalid Alshubaily

Mishal Mohammad Alshubrami

Khuolod Abdulrahman Alsofyani

Anas Awad Alsolami

Saad Omar Alsomali

Sultan Nawar Alsulami

Yousef Saud Altihami

Turki Motlaq Alyahya

Samar Elsayed Badawi

Haitham Abdulhalim Badr

Raghda Bahamdan

Mashael Abdullah Basakran

Hasa Shehadeh Bawardi

Sadeem Mohammed bin Libdah

Bassma Alaaeldin Elfahham

Amany Abdallah Elmetwally

Mohammed Abdelmahmoud Eltayib

Arwa Adnan Ezzat

Rehab Mohammed Gaafar

Soha Ahmed Gaber

Nour Hakmi

Amira Abdulkader Halawani

Hebatallah Abdelhamid Hamdy

Renad Nasser Hameed

Samaher Omar Hasan

Hagar Othman Khalifa Ibrahim

Nasereldeen Omer Ibrahim Omer

Wid Jastaneiah

Najlaa Talat Miski

Alya Yousif Abdalla Mohamed

Arwa Mohamed Mohamed

Mohamed Sayed Tamam Mohamed

Zeinab Abdou Mohammed Mohammed

Moustafa Ahmed Moustafa

Noof Lafi Shamali Musewel

Ahmad Nassar

Mohamed Rabouzi

Bashayer Siam Ramadan

Rana Adel Reda

Thuraya Ahmad Rumbo

Aisha Mohammed Saad

Reham Hasan Sabeeh

Omar Sabeeh

Ghudir Adel Saeedy

Deema Nezar Sehli

Amany Mohammed Seleem

Shamseldin Elfadil Elnour Shamseldin

Haider Ibrahim Taha Hamed

Sara Yasser Toukatli

Wajdi Abdulhafeedh Turson

Singapore

Jermain Soon Hian Chng

Turkey

Yomna Amr Mohammed Taman

United Arab Emirates

Marwa Mohamed Abdelrahman

Asmait Bahlibi Abraham

Haneeda Ouda Abunimer

Fathia Mohamed Ahmed

Ahmad Mousa Al Disi

Khulood Al Maskari

Hammad Ahmed Bhatti

Mutaz Ahmed Mohamed Elamin

Heba Alaaeldin Hosny Elhakim

Iman Essameldin Elsayed

Naglaa Mohamed Elnabwy Mohamed Elwkil

Samar Emad Fouad

Manju John

Humaid Mavulla Kandy

Manisha Dipak Lodhe

Rawa Tagelsir Mohamed

Hind Hashem Mohammed

Rejin Chandran Rajendran

Marwa Osman Shangab

Basma Soffar

About NAHQ

The National Association for Healthcare Quality® (NAHQ) is the only organization dedicated to healthcare quality pros, defining the standard of excellence for the profession, and equipping professionals and organizations across the continuum of healthcare to meet these standards. NAHQ believes that to reduce variability in healthcare delivery, we must first reduce variability in healthcare quality competencies, so we focus our efforts on healthcare quality competencies and workforce development. NAHQ published the first and only Healthcare Quality Competency Framework and validated it twice in the market. We offer the only accredited certification in healthcare quality, the Certified Professional in Healthcare Quality® (CPHQ), extensive educational programming, networking opportunities and career resources to help healthcare quality professionals enhance their competencies and their value. Learn more at NAHQ.org.