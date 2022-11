La TSX accepte l'avis d’intention de faire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

/EIN News/ -- AURORA, Ontario, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG, NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») avait accepté son avis d'intention de faire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« avis »). Conformément à l'avis, Magna peut acheter jusqu'à 28 445 000 actions ordinaires de Magna (« l'offre »), ce qui représente environ 10 % de son fonds public d'actions. Au 1er novembre 2022, Magna comptait 285 819 254 actions ordinaires émises et en circulation, dont un fonds public d'actions de 284 454 286 actions ordinaires.



Les principaux objectifs de l'offre sont les achats pour annulation, ainsi que les achats visant à financer les programmes d'indemnisation ou les indemnités accordées à base d’actions de Magna et/ou les obligations de Magna à l'égard de ses régimes de participation différée aux bénéfices. Magna peut acheter ses actions ordinaires, de temps à autre, si elle estime que le prix du marché de ses actions ordinaires est attractif et que l'achat serait une utilisation appropriée des fonds de la société et dans le meilleur intérêt de la Société.

L'offre débutera le 15 novembre 2022 et prendra fin au plus tard le 14 novembre 2023. Tous les achats d'actions ordinaires aux termes de l'offre peuvent être effectués à la TSX, au cours du marché au moment de l'achat conformément aux règles et aux politiques de la TSX, ou à la Bourse de New York (« NYSE ») conformément à la règle 10b-18 de la Loi de 1934 sur les opérations de bourse. En plus des achats effectués sur le marché ouvert par l'intermédiaire de la TSX et de la NYSE, les achats peuvent également être effectués par Magna via les systèmes de négociation parallèles au Canada et/ou aux États-Unis, et par convention de gré à gré ou dans le cadre d'un programme spécifique de rachat d'actions sur le marché, conformément à un arrêté d'exemption des offres de l'émetteur pris par une autorité de réglementation des valeurs mobilières (un « Programme spécifique de rachat d'actions »). Les achats effectués en vertu de ces conventions de gré à gré ou d'un Programme spécifique de rachat d'actions se feront à un prix inférieur au prix courant du marché. Les règles et les politiques de la TSX prévoient des restrictions quant au nombre d'actions pouvant être achetées dans le cadre de l'offre, en fonction des volumes de négociation moyens quotidiens des actions ordinaires à la TSX. De même, les conditions de la « règle refuge » de la règle 10b-18 imposent certaines limitations quant au nombre d'actions pouvant être achetées à la NYSE par jour. Par suite de ces restrictions, sous réserve de certaines exceptions pour les achats en bloc, le nombre maximal d'actions pouvant être achetées par jour à la TSX pendant l'offre est de 194 388, ce qui correspond à 25 % du volume moyen des opérations quotidiennes des six mois précédents (soit 777 554 actions ordinaires à la TSX). Sous réserve de certaines exceptions pour les achats en bloc, le nombre maximum d'actions pouvant être achetées par jour à la NYSE sera de 25 % du volume moyen des opérations quotidiennes pour les quatre semaines civiles précédant la date d'achat. Sous réserve des exigences réglementaires, le nombre réel d'actions ordinaires achetées et le moment de ces achats, le cas échéant, seront déterminés par Magna en fonction des fluctuations des prix futures et d'autres facteurs. Tous les achats seront soumis aux interdictions de négociation normales de Magna. Tout achat effectué pendant une période d’interdiction ne sera effectué que conformément à un plan d'achat d'actions automatique prédéfini que Magna peut conclure avec son courtier désigné.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Magna, annoncée en novembre 2021 et visant l'achat d'un maximum de 29 948 000 actions ordinaires, expirera le 14 novembre 2022. À la clôture des négociations le 1er novembre 2022, Magna avait acheté 15 228 679 actions ordinaires à un prix d'achat moyen pondéré de 65,37 USD. Les achats ont été effectués sur le marché ouvert par le biais de la TSX et de la NYSE, ainsi que via les systèmes de négociation parallèles au Canada et aux États-Unis.

CONTACT POUR LES INVESTISSEURS

Louis Tonelli, vice-président en charge des relations avec les investisseurs

louis.tonelli@magna.com | 905-726-7035

CONTACT POUR LES MÉDIAS

Tracy Fuerst, vice-présidente des communications d'entreprise et des relations publiques

tracy.fuerst@magna.com │ 248.761.7004

À PROPOS DE MAGNA(1)

Magna est plus que l'un des plus grands fournisseurs au monde dans le secteur automobile. Nous sommes une société spécialisée dans les technologies de la mobilité dotée d'une équipe mondiale de 170 000(2) employés et d'une structure organisationnelle conçue pour innover comme une start-up. Avec plus de 65 ans d'expertise et une approche systémique de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication qui touche presque tous les aspects du véhicule, nous sommes positionnés pour soutenir l'avancée de la mobilité dans une industrie en pleine transformation. Notre réseau mondial comprend 345 sites de fabrication et 90 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits dans 28 pays.

Pour tout complément d'information sur Magna (NYSE : MGA ; TSX : MG), veuillez consulter le site www.magna.com ou nous suivre sur Twitter @MagnaInt.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations qui, dans la mesure où il ne s'agit pas de déclarations de faits historiques, constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en vigueur sur les valeurs mobilières, y compris, sans toutefois s'y limiter, les achats futurs de nos actions ordinaires aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, y compris conformément à des conventions de gré à gré ou à un programme spécifique de rachat d'actions sur le marché, en vertu d'un arrêté d'exemption des offres de l'émetteur pris par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant nos plans, objectifs ou notre performance économique futurs, ou les hypothèses sous-jacentes à ce qui précède. Nous utilisons des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « susceptible de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « planifier », « prévoir », « perspective », « estimer » et des expressions similaires suggérant des résultats ou événements futurs pour identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement et reposent sur des hypothèses et analyses que nous avons faites à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui selon nous sont appropriés aux circonstances. Toutefois, la question de savoir si les résultats et développements réels seront conformes à nos attentes et prédictions dépend d'un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir. Ces risques, hypothèses et incertitudes incluent, sans s'y limiter, l'impact de : l'invasion de l'Ukraine par la Russie ; les pénuries d'énergie/initiatives de rationnement ; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ; la hausse des taux d'intérêt ; l'inflation élevée ; la cyclicité économique ; les taux de change relatifs ; les risques de flexibilité financière ; les fluctuations des cours des actions ; les procédures judiciaires et réglementaires à notre encontre ; les modifications apportées aux lois et autres facteurs énoncés dans notre Notice annuelle déposée auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada et notre rapport annuel sur formulaire 40-F déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, ainsi que dans des documents déposés ultérieurement. Lors de l'évaluation des énoncés prospectifs, nous recommandons aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés. Les lecteurs doivent notamment examiner les différents facteurs qui pourraient faire varier sensiblement les événements ou les résultats réels de ceux indiqués par de tels énoncés prospectifs.

_____________________

(1) Les centres d'opérations de fabrication, de développement de produits, d'ingénierie et de vente comprennent certaines opérations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

(2) Nous comptons plus de 160 000 employés dans nos entités en propriété exclusive ou contrôlées et plus de 10 000 employés dans certaines opérations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.