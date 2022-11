Tacton als „Leader“ im Magic Quadrant 2022 für CPQ-Anwendungssuites anerkannt

/EIN News/ -- CHICAGO und STOCKHOLM, Schweden, Nov. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tacton, der SaaS-Partner für Configure, Price, Quote (CPQ) in der Fertigungsbranche zur Vereinfachung des Vertriebs in komplexen Konfigurationen, hat heute bekanntgegeben, dass Gartner, Inc. das Unternehmen in seinem Magic Quadrant™ für CPO Anwendungssuites 2022-Bericht* als „Leader“ positioniert hat.

Dies ist das erste Mal, dass Tacton in den Leaders Quadrant aufgenommen wurde. Ein kostenloses Exemplar des vollständigen Berichts ist hier auf der Website von Tacton erhältlich.

Der Bericht bewertete 15 verschiedene CPQ-Software-Anbieter und platzierte Tacton im Leaders-Quadranten.

„Wir glauben, dass Tacton seit mehreren Jahren im Magic Quadrant™ positioniert ist, weil wir ein auf die Fertigung fokussierter CPQ-Software-Anbieter sind, der speziell für die einzigartigen Anforderungen hochgradig konfigurierbarer, umfangreicher Vertriebs- und Entwicklungsprozesse in der Fertigung entwickelt wurde“, so Bo Gyldenvang, Chief Executive Officer bei Tacton. „Wir glauben, dass unsere Anerkennung als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ unserem ständigen Bestreben entspricht, die zuverlässigste CPQ-Lösung auf dem Markt zu haben. Wir fühlen uns geehrt, in den Leaders-Quadranten aufgenommen worden zu sein, und wir sind bestrebt, die Messlatte für unsere Branche in den kommenden Jahren weiter anzuheben.“

Erfahren Sie, wie Tacton seinen Kunden hilft:

Nachstehend finden Sie einige Kommentare von Tacton-Kunden, oder besuchen Sie unsere Seite mit Kundenberichten, um mehr darüber zu erfahren, wie Tacton Herstellern dabei helfen kann, die einzigartigen Herausforderungen im Vertrieb mit der Kraft der technologieunabhängigen Configure-Price-Quote-Integration zu meistern:

„Für die digitale Transformation von Husky ist der Einsatz von Best-of-Breed-Lösungen, die sich über alle Geschäftsbereiche erstrecken, entscheidend. Tacton ist ein Schlüsselelement im Vertriebsprozess von Husky.“ – Steffen Bönecke, Leiter der Abteilung Global Engineering and Operation Transformation bei Husky.

„Wir haben Tausende von Produkten und Variablen zu berücksichtigen, die hochtechnische Berechnungen erfordern. Mit CPQ konnten unsere Vertriebsteams die Bedürfnisse des Kunden interpretieren und schnell herausfinden, welche Lösungen innerhalb unserer gesamten Produktpalette diese Bedürfnisse am besten erfüllen.“ – Thomas Bangsgaard Vestergaard, Sales Configuration Project Manager bei Plus Pack

„Ohne Tacton CPQ könnten wir unsere Kundenreise nicht effektiv gestalten.“ - Anders Carlsson, CIO bei SWIFT Home Lifts

„Durch die Verwendung von Tacton ist es einfacher, Kunde und HMF-Händler zu sein. Es ist einfacher für uns, neue Produkte einzuführen und neue Vertriebsmitarbeiter zu schulen. Es gibt viele großartige Vorteile.“ – Alicia Vivier Brockhoff, Product Mager bei der HMF Group.

* Gartner, 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Configure, Price and Quote Application Suites, verfasst von Mark Lewis und Dayna Radbill, 8. November 2022

Haftungsausschluss von Gartner:

Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und weltweit und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Tacton

Tacton ist ein führendes SaaS-Unternehmen, dem Hersteller auf der ganzen Welt vertrauen. Tacton Trusted Configuration vereinfacht den Vertrieb für Hersteller von komplexen Produkten. Die Software „Configure, Price, Quote“ von Tacton wurde von Gartner im Magic Quadrant für CPQ Application Suites als Visionär eingestuft und ist für seine fortschrittlichen Produktkonfigurations- und Visualisierungsfunktionen bekannt. Die Gründer von Tacton leisteten Pionierarbeit bei der computergestützten Produktkonfiguration, die heute die Grundlage für Tacton CPQ und CAD Design Automation bildet. Seit 1998 vertrauen Kunden auf der ganzen Wlet wie ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem und Yaskawa auf Tacton. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chicago (USA) und Stockholm (Schweden) und verfügt über regionale Niederlassungen in Karlsruhe, Warschau (Polen) und Tokio (Japan).

