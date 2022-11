/EIN News/ -- Global Bioenergies renouvelle sa ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux pour accompagner son déploiement industriel

Evry, le 11 novembre 2022

Global Bioenergies annonce aujourd'hui le renouvellement de sa ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux, société de services financiers européenne de tout premier plan agissant comme PSI1 dans le cadre d’un engagement de prise ferme. Cette solution de financement avec Kepler Cheuvreux a déjà largement fait ses preuves chez Global Bioenergies : le contrat de deux ans signé en août 2020 a permis de lever 13,6 millions d’euros, et sur cette même période la valorisation de Global Bioenergies a doublé.

La présente opération vise à renforcer la structure financière de l’entreprise et les fonds obtenus participeront notamment au préfinancement de la production de l’Isonaturane® 12 issu de la nouvelle filière dite « Horizon 2 » et à la réalisation des études d’ingénierie de l’usine de l’Horizon 3 d’une capacité de 2000 tonnes par an, dont la construction sera financée via une société projet dédiée courant 2023. Cette opération a été mise en œuvre conformément à la 12ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 18 juin 2021.

Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux s’est engagé à souscrire à sa propre initiative un maximum de 2.490.000 actions, représentant à titre indicatif un montant d’émission de 11 millions d’euros2 sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites. Les actions seront émises sur la base d’une moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de Bourse précédant chaque émission, diminuée d’une décote maximale de 5,0%. Ces conditions permettent à Kepler Cheuvreux, agissant en tant qu’intermédiaire financier, de garantir la souscription des actions sur la durée contractuelle.

Global Bioenergies conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Global Bioenergies avant sa mise en place verrait sa participation passer à 0,86%3 du capital sur une base non diluée.

Le nombre d'actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l'objet d'une communication mensuelle sur le site Internet de Global Bioenergies.

La présente émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l’approbation de l'AMF.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « La Société est désormais engagée dans la production commerciale et ambitionne d’ici la fin de l’année 2023 de produire trois lots de plusieurs tonnes d’Isonaturane® 12 chacun destinés aux grands acteurs du maquillage. Parallèlement, une société projet est en cours de création pour l’usine de l’Horizon 3, qui sera plus grande, intégrée, et permettra de produire à un coût compatible avec les vastes marchés de la dermocosmétique et des soins capillaires. Dans cette période très active, une ligne de financement telle que celle renouvelée ce jour avec notre partenaire Kepler Cheuvreux viendra renforcer, de manière souple et modulable, la trésorerie disponible (7,3 millions d’euros à ce jour), et complétera la palette d’outils de financement nécessaire à notre développement. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane® 12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 des transports aériens et routiers pour contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

1 Prestataire de Services d’Investissement. La société Kepler Cheuvreux est autorisée et contrôlée en France par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et l’Autorité des Marchés Financiers

2 Sur la base indicative de la moyenne pondérée des cours des dix dernières séances de l’action, montant potentiel et non garanti

3 Sur la base des 14 865 693 actions composant le capital social au 31 octobre 2022

