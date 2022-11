Tapbit startet Live-Forex-Funktion - das brandneue USDT-Preismodell für den Handel

GERMANY, November 15, 2022 / EINPresswire.com / -- Kürzlich kündigte Tapbit , ein globaler Pionier für Multi-Asset-Handelsplattformen, die Einführung der Forex-Live-Version an, die es Investoren und Händlern auf der ganzen Welt nun ermöglicht, eine breite Reihe von globalen Vermögenswerten, einschließlich Forex, Rohstoffen und Kryptowährungen, über ein einziges Handelskonto zu kaufen und zu verkaufen. Wenn Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen Forex-Handelsplattform mit einer Vielzahl von Instrumenten, einer benutzerfreundlichen Schnittstelle und einer einfachen Steuerung sind, werden Ihnen die in diesem Artikel enthaltenen Informationen vielleicht hilfreich sein. Im Folgenden werde ich die Vorteile und Funktionen von Tapbit auflisten und Ihnen Tapbit Forex zeigen.Als eine hochmoderne, auf Kryptowährungen basierende Finanzhandelsplattform erleichtert Tapbit den Cross-Asset-Handel sowie den Handel mit innovativen Derivaten für Investoren und Händler weltweit. Das erfahrene Team nutzt seine Fachkenntnisse und sein Wissen, um den Nutzern eine breite Reihe von fortschrittlichen Tools und Funktionen zur Verfügung zu stellen, die dabei helfen, Finanztransaktionen effizienter abzuwickeln und die Investitionen weniger schwierig zu gestalten. Dabei stehen Komfort und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund.Der Forex-Handel auf kundenspezifischen Plattformen mit Chart-Ansicht ist über die Tapbit Forex Trading App und die Website erreichbar. Es steht Ihnen frei, Forex-Transaktionen zu tätigen, zu jeder Zeit und an jedem Ort, den Sie möchten. Und selbst wenn Sie neu im Devisenhandel sind, müssen Sie sich nicht übermäßig Sorgen über verschiedene komplexe Abstraktionen machen, um die verschiedenen Charts und die ausgeklügelte professionelle Handelslogik zu lernen. Mit Tapbit haben Sie einen zuverlässigen Begleiter für Forex Transaktionen. Das Programm wurde so gestaltet, dass es einfach zu bedienen ist. Es verfügt über ein klares und effizientes Layout, das allen Händlern, von Anfängern bis hin zu Profis, eine unübertroffene Handelskraft und -leistung bietet und es ihnen ermöglicht, sofort mit einer Vielzahl von Investitionen zu handeln, einschließlich verschiedener Forex- und Rohstoffpaare.Tapbit unterscheidet sich von seinen Mitbewerbern unter anderem dadurch, dass es globalen Investoren und Händlern ermöglicht, Kryptowährungen, Devisen und CFDs mit Tether (USDT) als Basiswährung zu handeln, ohne vorher in USD umzurechnen. Diese Funktion bietet mehrere Vorteile, darunter die Möglichkeit, mit größerer Flexibilität und Sicherheit zu handeln.Darüber hinaus bildet der erstklassige Kundenservice von Tapbit eine solide Grundlage für das schnelle und stabile Wachstum. Er ist exzellent, reagiert schnell und zuverlässig auf Anfragen und hilft den Kunden bei allen möglichen Problemen in mehreren Sprachen 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche.Auf die Frage nach der Einführung des Forex-Handels äußerte sich der Direktor von Tapbit Markets klar über den Grund für die Einführung und zeigte sich zuversichtlich:"Seit seiner Gründung hat Tapbit ein rasantes Wachstum erlebt. Wir sind jedoch immer unseren Werten und Verpflichtungen treu geblieben, allen Investoren und Händlern, egal ob sie Profis oder Anfänger sind, die fortschrittlichen Tools und Unterstützungen zu bieten, die sie benötigen, um ihren Handel so schnell und besser wie möglich zu gestalten.Aus diesem Grund diversifizieren wir unser Produktangebot, um den sich rasch entwickelnden Anforderungen des Marktes zu erfüllen. Die Einführung des Devisenhandels ist ein Spielveränderer für das Handelspotenzial unserer Nutzer, was auch ein Ausdruck unserer Wachstumsstrategie ist.Darüber hinaus, aufgrund der langjährigen Erfahrung unseres Managementteams in der Krypto- und Technologiebranche konnten wir die fortschrittlichsten technologischen Lösungen auswählen, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Des Weiteren ist es uns gelungen, unsere einzigartigen Lösungen zu entwickeln, die an die spezifischen Anforderungen unserer Nutzer angepasst sind, und gleichzeitig eine Reihe innovativer Lösungen für alle Marktsegmente, einschließlich Makler und Partner, anzubieten.Unsere integrierten Dienstleistungen arbeiten gut zusammen und ermöglichen es sowohl neuen als auch bestehenden Kunden, ihre Tapbit-Konten zu nutzen, um ein vielfältiges und ausgeglichenes Portfolio aufzubauen - und dabei die erstklassige Handelsleistung und den 24/5- und 1v1-Online-Support zu genießen, den sie erwarten."Darüber hinaus gibt es einige Rückmeldungen von Nutzern über einige der wichtigsten Funktionen von Tapbit Forex und Händler in der Lage zu sein:● Es ist einfach, ein Konto einzurichten● Ultra-niedrige Transaktionsschwelle: nur $2● Keine Manipulation von Trades● Sofortige Einzahlungen und Auszahlungen● Hoher Standard an Sicherheit● 24/5 Unterstützung von ProfisTapbit ist eine globale Online-Finanzhandelsplattform mit Sitz im US-Bundesstaat Texas und mehrjähriger Erfahrung in der Industrie. Das Geschäft basiert auf Integrität und Vertrauen und bietet den Kunden Zugang zu einer Reihe von Marktintelligenz-Tools sowie zu dynamischen Produkten, wettbewerbsfähigen Handelsparametern und einem erstklassigen 1v1-Online-Kundenservice. Nach Aussagen des Unternehmens war es schon immer seine Zielsetzung, durch die Kombination der besten Handelsbedingungen, der Technologie, der Produktpalette, der Preisgestaltung und des Kundenservices das ultimative Handelsziel für diejenigen zu schaffen, die an den Märkten handeln wollen.