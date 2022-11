Ressources Robex Inc – Clôture de la transaction – 9 novembre

/EIN News/ -- QUÉBEC, 09 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. ("Robex", "le Groupe" ou "la Société") (TSXV : RBX) est très heureuse d’annoncer que l’ensemble des conditions préalables permettant la clôture de la Transaction avec Sycamore Mining Ltd (“Sycamore”) (la “Transaction”) ont été satisfaites.



La Transaction a été annoncée le 20 avril 2022 et est effective en date d’aujourd’hui. Robex détient désormais, directement et indirectement, l’ensemble des actions en émises et en circulation de Sycamore, propriétaire (i) du projet minier aurifère de Kiniero situé en Guinée comprenant les permis afférents aux propriétés Kiniéro et (ii) des droits exclusifs approuvés par les autorités pour obtenir la pleine propriété des permis d’exploitation Mansounia adjacents au sud (collectivement, the « Projet Kiniero ») sujets à la satisfaction des conditions préalables détaillées dans la section Licences Mansounia ci-dessous.

Le nouveau groupe dirigera la construction et l'expansion de la mine Kiniero qui devrait produire 110 koz d'or en moyenne par an pendant la durée de vie de la mine. Pour rappel, la Valeur Actualisée Nette (« VAN ») avant impôt basée sur un prix de l'or de US$ 1 650/oz et un taux d'actualisation de 5 % (VAN5%) est de US$ 199 millions.

Benjamin Cohen, Chef de la direction : « Nous sommes très heureux d’avoir finalisé avec succès ce rapprochement avec le groupe Sycamore et nous accueillons chaleureusement les cadres et employés de Sycamore au sein du Groupe ; ils seront d’un grand apport comme nous l’avons constaté en travaillant ensemble depuis des mois.

Tout comme l’avait été le démarrage de Nampala en 2017, nous sommes dans un moment historique pour Robex. Nampala avait permis à Robex de passer de société junior d’exploration à un producteur d’or ; cette fois, forts de cette première opération importante réussie, nous franchissons un nouveau cap historique pour devenir un groupe multi-pays et multi-mines.

Notre modèle d’affaire local va rester au cœur de nos valeurs et nous souhaitons faire de Kiniero en Guinée une mine-école s’appuyant le plus possible sur les contenus locaux ; ce que nous avons réussi avec Nampala.

Robex a déjà engagé la profonde mutation qui lui permet de disposer d’une organisation adaptée au changement de taille, car avec l’arrivée du projet Kiniéro, c’est une véritable mutation du groupe Robex qui s’opère.

Ces dernières semaines, en parallèle du travail de clôture qui a abouti positivement, un travail très important de préparation d’ingénierie et des préparations sur le terrain nous permet de demeurer en phase avec l’objectif d’une mise en production de Kiniéro en 2024. »

Informations sur la Transaction

Comme publié précédemment, 242,160,000 actions ordinaires de Robex ont été émises ce jour aux actionnaires de Sycamore, ce nombre correspondant à la première tranche du paiement en actions, soit 60% du prix d’achat, sujet aux ajustements prévus à la convention d’achat. Suivant l’approbation des états financiers de clôture, dans un délai de 120 jours, une seconde tranche d’actions sera émise aux actionnaires de Sycamore correspondant à un maximum de 60 540 000 actions ordinaires de Robex moins un nombre d’actions ordinaires de Robex égal au montant total du passif de Sycamore (sur une base consolidée) à la date de clôture. La dernière tranche consistera d’un maximum de 100 900 000 actions ordinaires de Robex moins un nombre équivalent d’actions égal à certains passifs de Sycamore ou des vendeurs qui n’auront pas été adressés dans (i) une « Convention d’établissement » à être signée avec le gouvernement de la Guinée établissant les conditions sous lesquelles le projet Kiniero sera exploité, ou (ii) un autre document contraignant établissant tels passifs.

Des informations complémentaires sur la Transaction ont été publiées sous le profil de la Société sur SEDAR (www.sedar.com).

Informations financières concernant Sycamore

Le tableau suivant présente la variation de certains renseignements financiers au 31 décembre 2021 concernant le groupe Sycamore, sur une base consolidée, entre les chiffres publiés au 20 avril dans le communiqué de l’annonce de la Transaction (comptes non audités) et les comptes audités (condition préalable à la clôture de la Transaction). L’information sélectionnée a été préparée conformément aux normes internationales d’information financière publiées par le Conseil des normes comptables internationales.

Décembre 2021 Non audités Audités Explication des variations Revenus — — Résultat net

USD

CAD (1)



(14 088 525)

(17 757 153)



(492 231)

(676 792) En vertu d’IFRS 6, les frais d’exploration et les dépenses connexes ont été capitalisés Actif total

USD

CAD (1)



22 734 264

28 654 227



20 688 219

28 445 234 Impacté par le reclassement des charges aux éléments capitalisés, en particulier l’exploration

Les prêts inter sociétés ont été éliminés dans la consolidation comme l’exigent les normes IFRS Passif total

USD

CAD (1)



12 071 803

15 215 280



8 509 740

11 700 453 Les passifs de Sycamore Mine Guinée ont été éliminés dans le processus de consolidation comme l’exigent les IFRS

Les soldes d’emprunt ont été ajustés pour montrer le solde correct découlant de l’option accordée à l’un des actionnaires (condition préalable à la clôture de cette Transaction) Capitaux propres

USD

CAD (1)



10 662 460

13 438 946



12 174 479

16 739 280 Éléments supplémentaires reclassés en paiements fondés sur des actions

Création d’une participation ne donnant pas le contrôle reflétant les options octroyées depuis 2019/2020 (exercée à titre de condition préalable à la clôture de cette Transaction)

Renonciation des dettes des actionnaires à la société

(1) 1 CAD = 0,7934, soit le taux de clôture au 18 avril 2022 pour les états financiers consolidés et 1 CAD = 0.7273, soit le taux de clôture au 10 Octobre 2022 pour les états financiers consolidés audités





Licences Mansounia

En vertu d’un accord de partenariat technique (le « APT ») entre Sycamore Mine Guinee S.A.U. (« SMG ») et Penta Goldfields Company S.A. (« Penta »), qui a été approuvé par les autorités guinéennes, SMG a droit à la pleine propriété des licences d’exploitation relatives à la propriété Mansounia à condition que toutes les conditions préalables énoncées dans le APT soient remplies et dont les suivantes restent en suspens à ce jour, mais sont en voie d’être satisfaites :

(i) L’approbation par les autorités guinéennes de l’étude d’impact environnemental et social déposée auprès desdites autorités le 18 octobre 2022 (l'« ESIA ») ;

(ii) L’approbation par les autorités guinéennes de l’étude de faisabilité relative au projet Kiniero, y compris la propriété Mansounia (l’ « EF ») ;

(iii) Le paiement par SMG d’une somme de US$ 500,000 à Penta, titulaire actuel des licences d’exploration de Mansounia, à la suite de la délivrance des licences d’exploitation relatives à la propriété de Mansounia et au transfert de tous les droits, titres et intérêts y afférents en faveur de SMG, directement ou indirectement, comme prévu dans l’APT.



En vertu de l’APT, Penta a droit à une redevance sur une échelle avec un maximum de 3,5% sur les rendements nets de fonderie au-delà de 300,000 onces à l’égard des produits aurifères provenant de la propriété Mansounia.

