El Snack Saludable #1 “Cherubs® To Go" debutan en tiendas de 7-Eleven® en todo México

Práctico empaque que proporciona una alternativa saludable para llevar y comer en todas partes

/EIN News/ -- GUADALAJARA, México, Nov. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El productor número uno de tomate de especialidad de mayor venta en Norteamérica, NatureSweet®, presenta su popular producto To Go en México. Cherubs® To Go son tomates lavados y listos para comer en un conveniente envase del tamaño de la palma de la mano. A partir de esta semana, el envase que ha hecho furor en Estados Unidos estará disponible en todas las tiendas 7-Eleven de México.



"El empaque de nuestros Cherubs®To Go lo convierte en un snack conveniente, saludable y "sin excusas" si se cuenta con poco tiempo", dice Amit Patel, Director de Marketing de Innovación de NatureSweet®. "Los tomates están lavados y listos para comer. Estamos encantados de estrenarlo y brindar nuevos productos saludables a los mexicanos.”

Dentro de cada paquete de snacks "To Go" hay una porción de los tomates más dulces y vendidos en Norteamérica, protegidos por envases resistentes, que permite que los tomates vivan por más tiempo y conserven su frescura natural. Desde el lanzamiento de "Cherubs® To Go" en agosto, el popular producto se ha convertido en el número uno de ventas en su categoría, superando las ventas de todos los demás artículos de tomate pequeños.

Cherubs® To Go es la opción perfecta para las personas con estilos de vida ocupados que buscan una alternativa saludable y deliciosa.

Los snacks To Go son ideales para todas las ocasiones y están disponibles en envases de una sola porción. Es una alternativa saludable para comer sobre la marcha o como una botana, NatureSweet Cherubs® To Go ofrece a las personas con un estilo de vida ajetreado una alternativa saludable y deliciosa.

Acerca de NatureSweet, Ltd.

NS Brands, Ltd. ® es la solución única de abastecimiento para vegetales de invernadero orgánicos y convencionales cultivadas en invernadero en Norteamérica e impulsada por la preferencia y la demanda del consumidor de tomates de especialidad. Siempre cultivados en la vid y cosechados a mano en la cima de su frescura, solo los productos de NS Brands, Ltd. garantizan un gran sabor durante todo el año. Los productos de NS Brands, Ltd son cuidadosamente cultivados, cosechados y envasados por más de 5,000 Asociados a tiempo completo, y se venden en las principales tiendas de abarrotes, minoristas masivos, tiendas de clubes y operadores de servicios de alimentos en los Estados Unidos, Canadá y México. Conocida por sus increíbles asociados, calidad galardonada y empaques innovadores, NS Brands, Ltd. ® también se compromete a tener un impacto social, ambiental y económico positivo en las comunidades en las que opera.

