Faites-nous parvenir vos mises en candidature pour les prix nationaux d’excellence en conservation

/EIN News/ -- OTTAWA, 08 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune est présentement à la recherche de mises en candidatures pour plusieurs prix nationaux de conservation.



« Nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour arrêter la perte de la biodiversité et pour conserver la faune pour le plaisir et l’usage de tous, affirme Rick Bates, directeur général de la FCF. En récompensant les réalisations exceptionnelles de bénévoles et de professionnel(le)s de tous les horizons, nous mettons en vedette ces grandes réussites de chez nous pour inspirer tout le monde à en faire autant. Proposez le nom de champions et championnes de la conservation et célébrons la nature ensemble. »

Les catégories sont :

Conservation en action

Conservation par un moyen artistique

Amateur canadien ou amatrice canadienne de plein air de l'année

Jeunes en action

Mentors de la conservation

Conservation dans le cadre d’Éducation-Nature

Conservation dans le cadre de la pêche

Législateurs et législatrices canadien(ne)s

Projet exceptionnel de conservation d’un organisme affilié



La date limite pour les mises en candidature est le 31 janvier 2023. Les gagnants et gagnantes seront dévoilés avant la Fête du Canada.

Les lauréats et lauréates pourraient faire l’objet d’un article dans les magazines Biosphère et Canadian Wildlife et seront invités à recevoir leur prix au banquet annuel de remise des prix de la FCF, qui devrait avoir lieu à Whitehorse au début juin, selon les protocoles de santé et sécurité.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au Federationcanadiennedelafaune.ca/prix.

À propos de la Fédération canadienne de la faune

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à promouvoir la prise de conscience et l’appréciation de notre monde naturel. Par la diffusion de connaissances sur l’incidence des activités humaines sur l’environnement, la subvention de recherches, la création et l’offre de programmes didactiques, la promotion de l’exploitation durable des ressources naturelles, la recommandation de changements de politiques et la coopération avec des partenaires aux vues similaires, la FCF vise à créer un avenir où les Canadiens et Canadiennes vivront en harmonie avec la nature. Pour plus d'information, consultez le site Federationcanadiennedelafaune.ca.

Personne-ressource :

Pamela Logan, Directrice des communications de la FCF,

pamelal@cwf-fcf.org, 613-599-9594, poste 250

ou

media@cwf-fcf.org

Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez consulter les liens suivants :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6be954e4-e6d6-4312-a7f9-5bfca8ba6404/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87bd3672-e7f5-400e-ba2a-b7bf078f4094/fr